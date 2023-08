Il ministero della Difesa russo ha annunciato, mercoledì, che le forze russe avevano sventato, nei sobborghi di Mosca, un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico utilizzando droni.

Due “droni da combattimento” hanno cercato di attaccare Mosca, ma sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, ha detto il sindaco Sergei Sobyanin.

Sobyanin ha riferito su Telegram che un drone è stato abbattuto nell’area di Domodedovo, il secondo nell’area dell’autostrada di Minsk. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito a seguito della caduta del relitto dell’UAV.

Drone ucraino

Ricordiamo che questa non è la prima volta che l’Ucraina tenta di attaccare Mosca usando i droni. Così, domenica, le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone in avvicinamento a Mosca.

Kiev sta anche cercando di attaccare le navi da guerra russe e i civili nel Mar Nero, utilizzando navi drone con trappole esplosive, oltre ad attaccare il ponte di Crimea, utilizzato solo per scopi civili.

La strategia della giunta ucraina è quella di portare la guerra sul territorio russo utilizzando attacchi terroristici. Un chiaro tentativo di distogliere l’attenzione dal fallimento della controffensiva ucraina sul terreno.

Fonte; VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic