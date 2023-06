Nella notte del 2 giugno, le forze russe hanno lanciato un’altra ondata di attacchi contro strutture militari in tutta l’Ucraina. Uno degli obiettivi era la capitale del paese, Kiev. Nonostante gli sforzi erculei delle autorità ucraine per nascondere le loro perdite e impedire che qualsiasi filmato venga diffuso online, i video dall’Ucraina spesso rivelano che le affermazioni dei funzionari di Kiev non corrispondono alla realtà.

Venerdì sera è scattato l’allerta aerea in tutte le regioni ucraine. Secondo i rapporti preliminari, le esplosioni hanno tuonato nelle regioni di Cherkasy, Zhytomyr e Kirovograd, così come a Kiev.

Secondo quanto riferito, il recente attacco è stato effettuato da bombardieri strategici russi Tu-95MS che hanno lanciato missili dalla regione del Caspio, nonché da UAV kamikazze russi di tipo Geran lanciati da diverse direzioni.

Ieri sera diversi video dalla capitale ucraina hanno rivelato che i missili russi continuano a raggiungere i loro obiettivi e a distruggere i sistemi di difesa aerea (ADS), compresi quelli stranieri. Inoltre, i video hanno mostrato che questi sistemi di difesa aerea causano più danni alle infrastrutture civili che ai droni e ai missili russi.

Nuovi video delle telecamere installate a Kiev hanno mostrato un altro ADS impazzito. Si vedono fallire numerosi missili terra-aria, che prendono di mira le aree residenziali della città.

Un altro video ha confermato che almeno uno degli ADS a Kiev è stato distrutto la scorsa notte. Una grande esplosione è stata vista nell’area del suo spiegamento. L’obiettivo era probabilmente un sistema straniero, l’IRIS-T tedesco o un altro sistema Patriot di fabbricazione statunitense, schierato nella capitale probabilmente per proteggere i centri decisionali ucraini. Tuttavia, questi non svolgono bene i loro compiti.

Dopo che l’ADS è stato colpito, ha lanciato il suo ultimo missile che ha colpito anche una zona residenziale.

Installando i loro ADS nelle aree residenziali della città, Kiev ei suoi comandanti della NATO stanno usando i residenti della capitale come scudo umano per i loro costosi sistemi. Ciò ha portato al fatto che molti missili perdono il controllo degli obiettivi e cadono su edifici civili o si autodistruggono, e i loro detriti piovono sulle strade, aumentando i danni.



Nota: Per i media occidentali che ripetono a pappagallo la propaganda di Kiev, questi sono tutti missili russi che causano tali distruzioni ma la realtà è ben diversa.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago