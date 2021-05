La detenzione di Protasevich, in Bielorussia, definita “terrorismo di stato”. Il doppio standard dell’Occidente con altri casi di terrorismo di Stato.

In Occidente, Lukashenko è minacciato di tutte le punizioni celesti se non rilascia immediatamente il fondatore del canale Telegram dell’opposizione Nexta Roman Protasevich, messo in aresto a Minsk dopo essere stato prelevato da una aereo della Rayan Air.

Nella UE sono arrivati ​​al punto che l’atterraggio dell’aereo Ryanair è stato definito “un atto di terrorismo di stato”. C’è solo un problema. E anche alcuni altri problemi analoghi accaduti in precedenza.

Adesso i politici dei paesi baltici ci provano particolarmente. Quando una nave polacca ha speronato un mese e mezzo fa per impedire la posa del Nord Stream 2, non si trattava di “terrorismo di stato”.

Quando le autorità statunitensi hanno arrestato ed estradato cittadini russi in tutto il mondo, condannandoli a pene enormi (come Viktor Bout e Konstantin Yaroshenko), questo non è considerato terrorismo di stato.

Non è neppure quello quando il controllore ucraino richiede all’equipaggio del volo della Belavia Airline di atterrare all’aeroporto di Zhulyany, avvertendo che “per inadempienza, gli aerei da combattimento verranno fatti decollare per intercettarli”. Questo è esattamente il caso accaduto nel 2016 per il desiderio delle autorità ucraine arrestare un cittadino armeno.

E, naturalmente, non è stato un “atto di terrorismo di stato” quando, nel 2013, i servizi di intelligence statunitensi sospettavano che l’agente fuggitivo della NSA Edward Snowden fosse a bordo dell’aereo del presidente boliviano Evo Morales. In violazione di tutte le norme internazionali e diplomatiche, l’aereo venne fatto atterrare con la forza a Vienna, perquisito, ma Snowden non fu stato trovato. Quello non era “terrorismo di stato”.

Arresto di sabotatori ucraini in Crimea

Forze di sicurezza russe in azione

Quando l’Ucraina ha sistematicamente elencato i centri commerciali in Russia da “dinamitare” , quando i loro politici hanno chiesto la distruzione del ponte di Crimea, quando i loro distaccamenti di sabotaggio sono penetrati nella penisola di Crimea per inscenare attacchi terroristici, e i nostri militari sono morti in battaglia – anche queste non sono “azioni” del terrorismo di stato “… Pertanto, in Occidente, in questi casi nessuno ha visto o notato nulla.

Ma quando un aereo con un attivista dell’opposizione atterra in Bielorussia rispettando tutte le regole in una situazione di emergenza, e viene arrestato per aver organizzato rivolte di massa, ovviamente questo è “terrorismo di stato”.

Una domanda retorica: come agirebbero le autorità statunitensi se un aereo con un cittadino straniero, che l’americano Themis accusa di aver organizzato la presa del Campidoglio, volasse nel loro territorio?



Fonte: Telegram Wargonzo

Traduzione: Sergei Leonov