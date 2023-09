La denuncia di Reiner Fuellmich contro l’Oms e Davos

Un team di oltre 1.000 avvocati e più di 10.000 esperti medici, guidato dal tedesco Reiner Fuellmich, uno degli avvocati più potenti d’Europa, ha avviato la più grande causa della storia chiamata “Norimberga 2» contro l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e il Gruppo di Davos (Forum economico mondiale guidato da Klaus Schwab, ultraottantenne) per crimini contro l’umanità.

Il dottor Reiner Fuellmich è un avvocato tedesco-americano che ha vinto cause multimilionarie contro la frode della Deutsche Bank e contro la Volkswagen per la truffa del Dieselgate. È uno dei fondatori della “ Commissione d’inchiesta della Corona tedesca ”. Fuellmich e il suo team hanno raccolto migliaia di prove scientifiche che dimostrano la totale inaffidabilità dei test PCR e la frode dietro di essi. Fuellmich ha poi parlato dei vaccini e ha osservato che “ non hanno nulla a che fare con i vaccini, ma fanno parte di esperimenti genetici ”. Oltre ai test errati e ai certificati di morte fraudolenti rilasciati da personale medico corrotto, il vaccino “ sperimentale ”.» di per sé viola l’articolo 32 della Convenzione di Ginevra.

Secondo l’articolo 32 della IV Convenzione del 1949 sono vietate “le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici che non siano necessari al trattamento medico di una persona”. Secondo l’articolo 147, l’esecuzione di esperimenti biologici su esseri umani costituisce una grave violazione della Convenzione. Il vaccino “sperimentale” viola i 10 Codici di Norimberga, che prevedono la pena di morte per chi viola questi trattati internazionali”. Fuellmich ha anche aggiunto che tutto questo era previsto da tempo per essere attuato nel 2050. “Ma poi le fila si sono fatte avide e hanno deciso di anticipare i piani prima al 2030 e infine al 2020 in questa fretta in cui si commettono tanti errori. Ad esempio, i produttori di vaccini non avevano previsto che ci sarebbero stati così tanti effetti collaterali e decessi. “L’Europa”, continua Fuellmich, “ che è il principale campo di battaglia di questa guerra. Questo perché è completamente in bancarotta. I fondi pensione sono stati completamente saccheggiati. Ecco perché vogliono conquistare l’Europa prima che la gente se ne accorga. Cosa sta succedendo ?

Ma chi sono queste persone che tirano le fila? Secondo Fuellmich si tratta di un gruppo di circa 3.000 super-ricchi. La cricca di Davos attorno a Klaus Schwab fa parte di questo gruppo. Cosa vogliono?

“ Controllo totale sull’essere umano. Corrompono medici, personale ospedaliero e politici. Le persone che non collaborano sono minacciate. Usano tutti i tipi di tecniche psicologiche per manipolare le persone .

“ I media mainstream ”, riassume Fuellmich, “ raccontano una falsa realtà e dicono che la maggioranza delle persone è favorevole alle misure e ai vaccini. Questo non è certamente vero.

Ad esempio, quasi tutti quelli con cui parlo in Germania sanno che una maschera non protegge da nulla, perché nel frattempo quasi tutti si informano attraverso i media alternativi. I vecchi media stanno morendo ”.

Il consiglio di Fuellmich?

“ Diffondete la verità e i fatti il ​​più ampiamente possibile e non sprecate le vostre energie con le persone che sono disperatamente vaccinate. Non possiamo salvare tutti. Molte persone moriranno ”.

Fonte:mondialisation.ca/

Traduzione: Gerard Trousson