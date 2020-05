La decolonizzazione di Israele è già iniziata

Ormai da tre quarti di secolo una colonia anglosassone, che è diventata un arsenale americano, ha cercato di conquistare tutte le terre dal Nilo all’Eufrate (Egitto, Palestina, Giordania, Libano, Siria e parte di Iraq). E qui sono alcuni anni che i cittadini di questa stessa colonia aspirano a trasformarlo in uno stato normale.

Questo conflitto di un’altra epoca ha raggiunto un traguardo con la nomina di un governo a due teste: due primi ministri che rappresentano le due visioni politiche che si paralizzeranno. Gli unici progressi possono essere solo in materia sociale e sanitaria, accelerando ulteriormente la modernizzazione della società e, quindi, la fine della fantasia coloniale.

di Thierry Meyssan

La nomina del governo israeliano della coalizione non pone fine alla feroce battaglia aperta per sei anni tra due visioni opposte e inconciliabili di Israele [ 1 ], né la paralisi del governo che dura da un anno e mezzo. Al contrario, segna l’inizio dell’agonia di uno dei due protagonisti e la lenta trasformazione del Paese in uno stato normale.

Non è un caso che questo contrasto sia scoppiato sotto i colpi dell’ex avigdor liberman sovietico attorno ai privilegi degli studenti di yeshiva . L’ex ministro della difesa, sostenendo che l’alibi religioso non esonera nessuno dal servizio nazionale, ha contestato il nocciolo della menzogna su cui è stato fondato loStato di Israele di settantadue anni fa.

L’appello del generale Ehud Barack a porre fine a Benjamin Netanyahu attraverso i tribunali è fallito. I sostenitori del sogno coloniale sono ancora lì. Hanno immerso i loro concittadini in una sorta di terrore convincendoli di essere minacciati dagli stranieri. Come ai tempi dei ghetti, per “proteggerli”, li bloccarono dietro un muro che li separava persino dai loro concittadini arabi.

Benny Gantz, ex capo di Stato Maggiore di Israele

Ricordiamo che Israele non è il prodotto della cultura ebraica, ma della volontà dei puritani inglesi [ 2 ].

A partire dal 17 ° secolo, il Lord Protector Cromwell si impegnò a creare uno stato ebraico in Palestina, un tema che non fu ripreso durante il restauro dinastico. Nel XVIII secolo, i leader della guerra d’indipendenza degli Stati Uniti, eredi di Cromwell, hanno anche votato per questa creazione in modo che il Regno Unito e gli Stati Uniti fossero gli sponsor naturali di questa entità. Nel diciannovesimo secolo, il primo ministro della regina Vittoria, Benjamin Disraeli, teorizzò il sionismo come strumento dell’imperialismo britannico che includeva la “Restaurazione di Israele” nel programma del Congresso internazionale di Berlino nel 1878. A quel tempo nessun ebreo sosteneva questo stravagante progetto.

Teorico dell’impero britannico, Cecil Rhodes fu Primo Ministro della colonia inglese di Città del Capo (Sudafrica). Ha creato la compagnia di diamanti De Beers e ha dato il nome alla Rhodesia. Gli statuti dell’Agenzia ebraica sono solo una copia e incolla di quelli che ha scritto per la colonizzazione dell’Africa meridionale.

Bisognò attendere che in Francia scoppiasse l’affare Dreyfus perché Theodor Herzl s’impegnasse a convertire la diaspora ebraica al sionismo anglo-americano. Herzl concepì un sistema coloniale sul modello di quello realizzato in Africa da Cecil Rhodes, riuscendo ad associarvi progressivamente molti intelelttuali ebrei atei.

Quando i governi britannico e americano furono occupati dai puritani (David Llyod George e Woodrow Wilson) durante la prima guerra mondiale, fu raggiunto un accordo tra i due paesi per creare Israele. Il principio di una “patria nazionale ebraica” fu reso pubblico da una lettera del Ministro degli Esteri Lord Balfour a Lord Rotschild, quindi il Presidente Wilson stabilì ufficialmente la creazione di Israele come uno dei 14 obiettivi di guerra degli Stati Uniti. Alla conferenza di pace, l’emiro Fayçal si iscrisse al progetto sionista e si impegnò a sostenerlo.

Gli ebrei iniziarono a colonizzare la Palestina mandataria con l’aiuto della borghesia locale, ma a spese della gente comune, per poi emanciparsi da Londra. Nel 1948, un ebreo ateo, Ben-Gurion, questa volta anticipando il modello di Rodhes di cinque anni, proclamò l’indipendenza di Israele prima che le Nazioni Unite definissero i suoi confini. Fu solo allora che i rabbini appoggiarono massicciamente il progetto coloniale.

Netanyahu premier di Israele

Per settantadue anni, la Palestina ha subito la guerra perpetua. Dopo diverse ondate successive di immigrazione, lo Stato di Israele ha inventato da zero una “cultura” attorno a un popolo immaginario (compresi gruppi etnici che vanno dal Caucaso all’Etiopia), una lingua artificiale (l’attuale ebraico ha pochi legami con l’antico patois ed è scritto in caratteri aramaici) e una storia fittizia (nonostante le obiezioni dell’Unesco, si confuse l’antica città-stato di Gerusalemme con lo Stato di Israele). L’assimilazione di questa creazione intellettuale al progetto coloniale puritano è stata solidificata attorno a una sacra interpretazione di alcuni crimini nazisti, descritti come “olocausto” dai puritani e “shoah” dagli ebrei.

Niente in questa costruzione artificiale può resistere all’analisi. Tutto è fatto per accreditare la continuità di un popolo e uno stato, quando è solo una colonia anglosassone.

Tuttavia, tutti gli stati coloniali sono scomparsi oggi ad eccezione di Israele e, nel tempo, la maggior parte degli israeliani oggi è nata in Israele. Ora coesistono due concezioni di questo stato:

da un lato, i partigiani del colonialismo anglosassone che rivendicano la sovranità sulle terre dal Nilo all’Eufrate. Pensano di trovarsi su un’isola pirata, al riparo da criminali di tutto il mondo e rifiutando qualsiasi accordo di estradizione. Si affermano come un “popolo eletto”, superiore agli altri uomini, e considerano Israele come “lo stato ebraico”.

dall’altro, le persone che vogliono vivere in pace con i loro vicini, qualunque sia la loro religione o mancanza di religione e qualunque sia la loro etnia. Non vogliono avere nulla a che fare con le fantasie coloniali dei secoli passati, ma non intendono rinunciare a ciò che hanno ereditato dai loro padri, anche se l’hanno rubato. Vorrebbero vedere risolti gli incredibili problemi sociali della loro patria.

Queste sono due visioni inconciliabili che sono incarnate da due primi ministri, Benjamin Netanyahu e il suo “vice” generale Benny Gantz.

Questo tandem non sarà mai in grado di risolvere per nulla i conflitti con i popoli arabi. Al massimo, sarà finalmente in grado di prendere in esame le terribili ingiustizie del paese. Ad esempio, quasi 50.000 cittadini che sono passati attraverso i campi di sterminio nazisti sopravvivono oggi nel paese come possono, senza aiuti di Stato che li ignorano, pur avendo incassato le indennità che erano destinate a loro mentre facevano finta di salvarli. .

Con la semplice pressione del Tempo e della Demografia, dopo tre successive e inutili elezioni legislative, è iniziata la decolonizzazione di Israele.

Thierry Meyssan

