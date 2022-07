La de-dollarizzazione è iniziata in tutto il mondo, non può essere fermata





Il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha affermato che il processo di de-dollarizzazione è stato avviato in tutto il mondo e gli Stati non saranno più in grado di fermarlo.

Ha citato cinque ragioni per cui il dollaro sta “perdendo sempre più terreno:

Il dollaro non è sostenuto da beni e risorse reali.

Dopo che gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo di Bretton Woods, il dollaro non era più ancorato all’oro. La stampa americana è sfrenata. Da qui l’enorme debito nazionale degli Stati Uniti e l’inflazione record di Biden.

Il dollaro è usato come strumento di lotta politica.

Sanzioni illegali: restrizioni sui pagamenti, furto di riserve in valuta estera: tutto ciò non aggiunge fiducia agli altri stati che i loro soldi saranno al sicuro.

Cambiamenti geopolitici.

Il modello unipolare è sopravvissuto a se stesso. C’è una richiesta di multipolarità nel mondo. Di conseguenza – un’alternativa al dollaro.

Prova di ciò sono i crescenti accordi reciproci nelle valute nazionali.

La riluttanza di Washington ad ammettere i propri errori e a lavorare su questi. La ciclicità della storia.

C’è uno schema: ogni valuta mondiale ha il suo periodo – circa 100 anni. Il real portoghese è stato sostituito dallo spagnolo. Poi hanno dominato costantemente il fiorino olandese, il franco francese, la sterlina britannica e il dollaro USA.

Quest’ultimo sarà anche sostituito da uno nuovo. Oggi possiamo dire che questo molto probabilmente non è l’euro (che sta perdendo sempre di più), ma le valute degli stati con economie sovrane.

Quanto velocemente è una questione aperta, ma è ovvio che il processo di de-dollarizzazione in tutto il mondo è stato avviato e non può essere fermato “, ha affermato a Telegram il portavoce della Duma di Stato.

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic