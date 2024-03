“La danza dei vampiri sta finendo”: i punti essenziali della nuova intervista di Putin

13 marzo 2024 09:46 GMT

Il presidente russo ha criticato l’abitudine delle élite occidentali di “riempirsi la pancia di carne umana e le tasche di denaro” e ha affermato che quell’epoca sta finendo.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha parlato, tra le altre cose, del ruolo dei paesi occidentali nel mondo e nel conflitto ucraino, della possibilità di una guerra nucleare e del sistema politico statunitense, il tutto nel corso di un’intervista con il direttore generale della Rossiya, Dmitri Kiseliov, e riportato questo mercoledì dalla rete Rossiya 1 e dall’agenzia RIA Novosti .

“La danza dei vampiri sta finendo”

Il presidente ha sottolineato che attualmente “molte persone nel mondo sembrano” osservare la Russia e seguire da vicino la sua lotta per i suoi interessi nazionali.

Lo ha spiegato sottolineando che i “ cittadini comuni ” dei Paesi occidentali, guidati da secoli dalle élite, “sentono nel loro cuore ciò che sta accadendo” e associano la lotta per l’indipendenza e la vera sovranità della Russia “con le aspirazioni alla propria sovranità. ” e sviluppo indipendente”.

L’essenza del problema “si basa sul fatto che il cosiddetto ‘miliardo d’oro’ per secoli – circa cinquecento anni – ha praticamente parassitato altre nazioni “, ha detto, riferendosi alle élite occidentali.

“Da secoli sono abituati a riempirsi la pancia di carne umana e le tasche di soldi.”

“Hanno distrutto gli sfortunati popoli dell’Africa , hanno sfruttato l’America Latina , hanno sfruttato i paesi dell’Asia . E, naturalmente, nessuno lo ha dimenticato”, ha detto il presidente russo, aggiungendo che la situazione attuale è aggravata “dal fatto che le élite occidentali hanno un desiderio molto forte di congelare la situazione esistente, la situazione ingiusta negli affari internazionali.” “Per secoli sono stati abituati a riempirsi la pancia di carne umana e le tasche di soldi. Ma devono capire che la danza dei vampiri sta finendo”, ha detto.

La Russia è pronta per un “colloquio serio” sull’Ucraina

Putin ha ribadito che Mosca è disposta a risolvere il conflitto in Ucraina attraverso negoziati di pace, ma deve trattarsi di un “colloquio serio” che non venga utilizzato dalla parte avversaria solo perché “sta finendo le munizioni” o si basi su “alcuni desideri .” dopo l’ uso di psicofarmaci , ma nelle realtà che si sono sviluppate sul campo”.

“Siamo pronti ad impegnarci in un dialogo serio e vogliamo risolvere tutti i conflitti, e soprattutto questo conflitto [in Ucraina], con mezzi pacifici. Tuttavia, dobbiamo capire chiaramente che questa non è una pausa che il nemico vuole prendere per riarmo , ma piuttosto un dialogo serio sulle garanzie di sicurezza per la Federazione Russa”, ha detto.

Truppe occidentali in Ucraina

Nel contesto dell’escalation delle relazioni tra Russia e Stati Uniti e delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe occidentali in Ucraina, il presidente russo ha affermato che Mosca tratterebbe le truppe americane come interventiste, se queste compaiono sul territorio ucraino.

“Dagli Stati Uniti hanno annunciato che non invieranno truppe. Sappiamo quali sono le truppe americane sul territorio russo: sono interventisti . E li tratteremo così, anche se comparissero sul territorio dell’Ucraina . Lo capiscono. “, ha dichiarato Putin.

Allo stesso modo, il presidente ha indicato che i paesi che “non hanno linee rosse” con Mosca “devono capire che neanche la Russia le avrà con sé”. In questo senso, ha chiarito che le piccole nazioni d’Europa che chiedono “un inasprimento della politica” nei confronti di Mosca e l’adozione di “misure estreme”, come l’invio di truppe, non saranno toccate dalle conseguenze delle loro “dichiarazioni provocatorie”. Ma i paesi che potrebbero essere colpiti “si comportano con molta più moderazione”, ha osservato.

Per quanto riguarda i piani degli alti ranghi dell’esercito tedesco per attaccare il ponte di Crimea, il presidente russo ha affermato che stanno semplicemente “fantasticando”, perché loro stessi comprendono che un ipotetico attacco con missili Taurus contro il territorio russo costituirebbe una violazione della Costituzione della Russia.

Ponte Crimea

La questione delle armi nucleari

Putin ha avvertito che se gli Stati Uniti effettuassero un test nucleare, non si dovrebbe escludere che la Russia faccia lo stesso. Il presidente ha aggiunto che dal punto di vista tecnico-militare la Russia è pronta sia per i test nucleari che per una guerra nucleare . “Sì, siamo sempre pronti. Voglio che questo sia chiaro. Queste non sono armi normali, sono un tipo di armi, un tipo di truppe che sono in costante preparazione al combattimento.”

Allo stesso modo, ha affermato che la triade nucleare russa è la più moderna di qualsiasi altra al mondo e “tutti lo sanno”. Per questo motivo gli Stati Uniti stanno sviluppando le proprie forze nucleari, “ma ciò non significa che siano pronti a lanciare questa guerra nucleare domani”, ha detto Putin. “Ebbene, se lo vogliono, si può fare, siamo pronti”, ha sottolineato.

Missile russo Avangard contro La difesa aerea statunitense

Putin ha dichiarato che il Pentagono spende “un sacco di soldi” per mantenere le sue basi nel mondo e per la produzione di armi. Tuttavia, se si confronta il costo dei sistemi di difesa aerea americani e quello dei complessi ipersonici a raggio intercontinentale russo Avangard, questi sono “valori incomparabili”.

Missile russo Vanguard

“Noi, di fatto, abbiamo annullato tutto quello che hanno fatto , tutto quello che hanno investito in questo sistema di difesa antimissile”, ha sottolineato il presidente, sottolineando che così dovrebbe restare la strategia economica delle Forze Armate. Dalla Russia.

Elezioni negli Stati Uniti

“Non interferiamo in alcun modo nelle elezioni. E, come ho detto molte volte, lavoreremo con qualsiasi leader che goda la fiducia del popolo americano, dell’elettore americano”, ha sottolineato Putin riferendosi alle elezioni presidenziali americane nel novembre, indicando che “l’attuale situazione pre-elettorale” nel Paese nordamericano “sta diventando sempre più incivile “. “Credo che questo sia evidente a tutti: il sistema politico americano non può aspirare al ruolo di essere democratico in ogni senso della parola”, ha dichiarato.

Allo stesso modo, il presidente russo ha ricordato che nel 2011 Joe Biden – allora vicepresidente – arrivò a Mosca e cercò di convincerlo a non candidarsi alla presidenza. “Questo è proprio un segnale di interferenza”, ha censurato.

Nonostante quell’episodio, Putin aveva precedentemente dichiarato che sarebbe stato più conveniente per la Russia se alle elezioni di novembre vincesse Joe Biden e non Donald Trump, chiarendo che, a questo punto, le sue preferenze “non cambiano nulla”. In questo contesto, il presidente russo ha rivelato che prima delle elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti, l’allora presidente Donald Trump lo aveva rimproverato di simpatizzare con il candidato democratico Joe Biden. “Mi ha detto questo in una delle conversazioni: ‘ Vuoi che vinca Sleepy Joe?’ “, ha ricordato Putin.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago