La CSTO ha avuto il suo battesimo del fuoco in Kazakistan





di Irina Alksnis

I paracadutisti russi hanno iniziato a svolgere una missione di mantenimento della pace nella Repubblica del Kazakistan . A loro si uniranno prossimamente colleghi di altri Paesi dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), in particolare Armenia , Bielorussia , Tagikistan .

È trascorsa circa mezza giornata dal momento in cui il Consiglio di sicurezza collettivo della CSTO ha preso la decisione appropriata alla comparsa delle forze di pace in Kazakistan.

Se ieri, 5 gennaio, è passato sotto il segno di un giorno terrificante nella sua rapidità del collasso della situazione nella repubblica e delle previsioni apocalittiche di numerosi esperti, allora il nuovo giorno ha cambiato tutto – e ancora una volta il leitmotiv familiare “Putin ha di nuovo battuto tutti. “

Gli esperti della regione devono ancora fornire una valutazione qualificata degli eventi in Kazakistan, per comprenderne il background e le complessità. Ma anche senza una profonda conoscenza delle realtà locali, si possono notare diversi punti chiave.

In generale, gli eventi dapprima si sono sviluppati secondo il già noto scenario delle “rivoluzioni colorate”, secondo numerosi esempi passati: un popolo spinto al limite e che lotta per una vita dignitosa (il meme ucraino sulle “mutande di pizzo della l’UE” che è già diventato un classico ed è stato sostituito dal locale “vogliamo vivere come in Svezia e Norvegia”), è stato diffuso sulla piazza e ha chiamato le autorità a renderne conto.

Tuttavia, la velocità dell’escalation e la transizione fulminea alla violenza con il sequestro di armi, attacchi a elementi infrastrutturali critici (compresi l’aeroporto e le strutture mediche ) e le decapitazioni di agenti delle forze dell’ordine hanno dato un livello di aggressione molto più alto del solito in tali situazioni, e allo stesso tempo l’organizzazione stessa dei militanti. Questo non è solo un oltraggioso saccheggio all’ombra delle rivolte di strada, anche se quest’ultimo è ovviamente sufficiente.

Le parole del presidente kazako sulle “bande terroristiche” non sembrano nemmeno un’esagerazione. E questo solleva automaticamente la questione delle forze che le finanziano, le addestrano e le dirigono.

E, infine, è impossibile ignorare una coincidenza sorprendente: il Kazakistan è divampato nella violenza e si è trovato sull’orlo del collasso dello stato pochi giorni prima dei negoziati della Russia con la NATO sulle garanzie di sicurezza e del rifiuto lanciato all’alleanza di avvicinarsi ai nostri confini.

In generale, non sorprende che la sera del 5 gennaio voci cupe, deluse e inalcuni casi malevole suonassero in massa, affermando che la Russia semplicemente non aveva nulla per rispondere alla destabilizzazione dei suoi più importanti partner, alleati e vicini.

Tuttavia improvvisamente è diventato chiaro che c’è ancora qualcosa a cui rispondere. L’effetto è stato tanto più impressionante perché si è rivelato essere la CSTO, il figlio nato morto della costruzione della politica estera post-sovietica. La leadership russa ha cercato duramente di dargli vita per molti anni. E il processo sembrava andare avanti, soprattutto di recente, la rivitalizzazione e l’attivazione dell’organizzazione sono diventate evidenti. Ma il CSTO evocava ancora una reazione prevalentemente sprezzante o ironica, poiché si vedeva in esso una struttura cartacea esclusivamente formale.

Forza di pace russa in Kazakistan

Ebbene, davanti agli occhi di tutto il mondo, la CSTO sta ricevendo il battesimo del fuoco. Ciò che sta accadendo è tanto più impressionante, poiché si tratta di assistenza al Paese più importante della regione, che deve affrontare una crisi che minaccia non meno che la sua statualità. Allo stesso tempo, assolutamente tutti i paesi post-sovietici, ma soprattutto la regione dell’Asia centrale, ovviamente, non possono fare a meno di provare scenari simili. E non rendersi conto chiaramente e distintamente che non sono altro che una merce di scambio nello scenario geopolitico antirusso.

I burattinai dell’altra parte (la NATO e i servizi di intelligence USA) non si preoccupano di lasciarli andare – e poi saranno lasciati soli con l’inferno che stava accadendo ieri (e in alcuni luoghi continua ancora oggi) per le strade delle città del Kazakistan.

Ma in questo momento, gli eventi mostrano che il Kazakistan non è lasciato solo con la crisi. Sì, dovrà affrontare da solo la sfida principale, ma ora accanto a lui ci saranno degli alleati che gli copriranno le spalle, garantendo la sicurezza delle infrastrutture strategiche. Questa porta è adesso aperta anche per altri paesi della regione.

La sicurezza collettiva nello spazio post-sovietico ha improvvisamente cessato di essere un concetto virtuale, ma si è trasformata nella realtà più pratica.

A proposito, ai colloqui della prossima settimana a Ginevra e Bruxelles, i nostri partner della NATO , si deve pensare, saranno anche felici di sentirlo.

Fonte: Ria.ru

Traduzione: Sergei Leonov