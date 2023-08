La crisi nucleare tra Cina e Stati Uniti

di Germán Gorraiz López,

La Dottrina Kissinger sosteneva l’implementazione del G2 (Stati Uniti e Cina) come arbitri globali. Così, in un articolo pubblicato sul New York Times, intitolato “L’occasione per un nuovo ordine mondiale”, Kissinger considera già la Cina una superpotenza, sconsiglia il protezionismo o tratta la Cina come un nemico (il che farebbe di lui un vero nemico)

In questo articolo invita inoltre a portare le relazioni tra Stati Uniti e Cina ad un nuovo livello basato sul concetto di un destino comune (modellato sulle relazioni transatlantiche dopo la seconda guerra mondiale), che vedrebbe la strada del Pacifico ( America-Asia) che è diventato il principale asse commerciale globale a scapito della rotta atlantica (America-Europa).

Ma l’obiettivo inequivocabile del Pentagono sarebbe il confronto con l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), fondata nel 2001 dai Cinque di Shanghai (Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan) e poi alla quale si sono aggiunti Uzbekistan, India, Pakistan e Iran. , che insieme ai paesi dell’ALBA costituirebbero il nocciolo duro della resistenza all’egemonia mondiale di Stati Uniti e Regno Unito.

Questa organizzazione sarebbe stata rafforzata in seguito alla visita a Mosca del ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, durante la quale ha definito “strategiche” le relazioni militari russo-cinesi e ha sottolineato “la necessità di una strategia di sicurezza alternativa alla NATO”. simboleggiato dalla SCO. La Cina è pienamente consapevole che l’accordo strategico tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, noto come AUKUS, simboleggia un cambiamento nella cartografia geopolitica globale, spostando lo scenario atlantico verso l’Indo-Pacifico come epicentro del polso geopolitico tra gli Stati Uniti Stati e Cina.

Così, i globalisti (il cui leader visibile sarebbe George Soros e la Open Society Foundation (OSF) avrebbero già abbozzato l’attuazione del Nuovo Ordine Mondiale (NWO) che comporterebbe il recupero del ruolo degli Stati Uniti come poliziotto mondiale dopo la Dottrina Brzezinski, dove Zbigniew Brzezinski, già nel suo libro “La rivoluzione tecnetronica” (1971), affermava che “è arrivata l’era del riequilibrio del potere globale, un potere che deve passare nelle mani di un nuovo ordine politico mondiale basato su un sistema economico trilaterale collegamento tra Giappone, Europa e Stati Uniti”.

Una tale dottrina implicherebbe la sottomissione di Russia e Cina e includerebbe la possibilità di un attacco nucleare preventivo da parte degli Stati Uniti utilizzando missili Trident II contro obiettivi vitali russi e cinesi in caso di scoppio della Terza Guerra Mondiale. Per raggiungere questo obiettivo, il Pentagono stabilirebbe un arco di crisi nucleare attorno alla Cina che si estenderebbe dal Kashmir indiano al Giappone, attraverso la Corea del Sud e le Filippine, chiudendo l’arco con la Nuova Zelanda e l’Australia, per dissuadere la Cina dalla sua ricerca di dominio sul Mare Cinese. Un attacco nucleare preventivo da parte degli Stati Uniti utilizzando i missili Trident II contro obiettivi cinesi vitali non è escluso dopo aver indotto la Cina a invadere Taiwan.

Germán Gorraiz López, analista politico

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson