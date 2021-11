La crisi migratoria in Europa è reale e demonizzare la Bielorussia non la risolverà

La crisi migratoria al confine bielorusso-polacco è diventata un tema caldo in Europa. La scorsa settimana un gruppo di circa 400 persone è stato riportato in aereo dalla Bielorussia in Iraq con un volo di rimpatrio. Le autorità bielorusse hanno infatti collaborato sia con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) su questo tema.

Lunedì, un gruppo di 118 persone ha lasciato il paese dall’aeroporto nazionale di Minsk per tornare in paesi non specificati e il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha annunciato che si stanno preparando altri voli di rimpatrio, mentre Alexey ha iniziato, come capo del dipartimento per la migrazione all’interno del ministero dell’Interno bielorusso, ad affermare che i migranti che desiderano tornare a casa vengono “assistiti”. Questi sono segni di de-escalation in mezzo alla crisi. Tuttavia, l’Unione europea (UE) insiste nell’utilizzare una retorica aggressiva contro Minsk.

Lukashenko, a sua volta, ha criticato il blocco per essersi rifiutato di tenere colloqui sul tema della migrazione. Che piaccia o no Lukashenko, ha chiaramente ragione, nel senso che ci sono questioni più profonde in gioco, vale a dire le cause sociali ed economiche dietro i grandi flussi migratori diretti ai paesi dell’Europa occidentale. Questo fenomeno riguarda per lo più paesi devastati dalla guerra, come la Siria e altri in Medio Oriente.

È risaputo che potenze europee come la Francia finanziano direttamente i gruppi ribelli in Siria dal 2012 e forniscono loro anche armi. La decisione dell’UE del 2013 di porre fine all’embargo sulle armi nei confronti dell’opposizione siriana ha aperto la strada al rafforzamento e alla legittimazione dell’armamento europeo dei terroristi in Siria. Più in generale, le operazioni militari occidentali in Medio Oriente sono la causa principale della grande instabilità nella regione, che crea gran parte del flusso migratorio.

Dall’inizio di questa crisi, l’UE ha accusato Minsk di aver orchestrato la crisi migratoria in una sorta di guerra ibrida in rappresaglia alle sanzioni europee, un’accusa che la Bielorussia nega. La verità è che c’è una crisi migratoria nell’Europa orientale che colpisce i paesi baltici e c’è una cosiddetta rotta bielorussa. Ciò non è molto diverso da quanto avviene da molti anni nei paesi mediterranei (spesso l’Europa meridionale è svantaggiata all’interno del blocco).

I tre paesi dell’UE che condividono un confine con la Bielorussia – Polonia, Lituania e Lettonia – hanno aumentato il pattugliamento delle frontiere e si parla di costruire un muro. Nella dinamica di queste ondate migratorie, questi paesi sono fondamentalmente punti di ingresso per l’Unione europea: molti dei migranti non hanno preferenze riguardo a nessun paese europeo, desiderano solo entrare nell’UE.

Già nell’agosto di quest’anno è stato ampiamente riportato che la crisi migratoria lituana aveva apparentemente raggiunto una nuova fase, con un arresto nell’afflusso. Un pezzo di AP citava il 22enne iracheno Tamar Heidar dicendo: “La Bielorussia non mi usa, non mi interessa la Bielorussia. Tutte queste persone qui, lo stanno facendo per avere una vita migliore. Non è perché la Bielorussia mi sta usando. Sto usando io la Bielorussia”.

Mentre Lukashenko è accusato di armare la migrazione (e ha certamente interesse a ottenere concessioni dall’UE), ciò che non riceve molta attenzione è come la stessa Polonia stia sfruttando la crisi in mezzo alla guerra delle narrazioni. Si dovrebbe tenere presente che le autorità polacche a Varsavia sono sottoposte a forti pressioni a causa di presunte violazioni dello stato di diritto dell’UE e quindi è nel loro interesse utilizzare l’attuale crisi come mezzo per ottenere sostegno dall’UE, che è proprio quello che sta succedendo. Domenica scorsa, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha avvertito che la crisi dei confini potrebbe essere il preludio a “qualcosa di molto peggio”, citando la presenza militare russa in Bielorussia.

Si riferiva ovviamente a ciò che ritiene costituisca un rischio di conflitto armato con Minsk. Anche dopo gli ultimi sforzi di Minsk per allentare le tensioni, Morawiecki ha dichiarato – durante il suo tour in Estonia, Lituania e Lettonia – che la crisi è “lontana dall’essere finita”. È anche ironico che Varsavia faccia queste affermazioni, visto che ha fatto di tutto per esacerbare la tensione alla frontiera.

Anche se esiste un sistema europeo comune di asilo (almeno in teoria), in pratica, i leader europei non sembrano essere d’accordo su come implementarlo. Di recente, Sophie in ‘t Veld, un membro olandese del Parlamento europeo, ha dichiarato: “Continuiamo a correre da una crisi dei rifugiati all’altra, incolpando altri paesi per i nostri problemi e denunciando la realtà. Invece, le nazioni dell’UE devono iniziare ad attuare la politica comune in materia di asilo in modo unificato”.

Ogni volta che il numero di migranti e in particolare di rifugiati aumenta, la questione torna a essere un tema caldo a Bruxelles. Mentre Lukashenko potrebbe sfruttare la situazione a proprio vantaggio, questa volta la Bielorussia è davvero un capro espiatorio molto conveniente – e anche Mosca è quindi accusata di non “controllare” Minsk, come se quest’ultima fosse il suo stato fantoccio, cosa che chiaramente non è : Putin e Lukashenko si sono già scontrati diverse volte su una serie di questioni serie.

Bielorussia. Migranti aspettano cibo e soccorsi alla frontiera

Polizia polacca fronteggia i migranti

Ogni paese, inclusa la Bielorussia, ha il diritto di mantenere le proprie politiche migratorie e di confine e di salvaguardare la propria sovranità. Tuttavia, se la Polonia e altri paesi europei si rifiutano di accogliere alcuni gruppi di migranti, non è ragionevole presumere che solo Minsk ne abbia la responsabilità. Il fatto che l’UE non riconosca Lukashenko come presidente legittimo non aiuta molto. Per anni, la Bielorussia è stata davvero una sorta di ostacolo sia per i migranti come anche per i flussi di stupefacenti verso l’Europa occidentale, come ha affermato lo stesso Lukashenko. Per riassumere, non si può isolare e demonizzare politicamente uno stato e i suoi leader e poi chiedere che lo stesso stato cooperi sulle questioni di confine. La stessa Minsk è stata l’obiettivo di una continua campagna occidentale e di una guerra ibrida, anche dai suoi vicini, come la Lituania .

Comunque sia, stiamo parlando di un grave problema umanitario, che comporta molta miseria e sofferenza, che deve essere affrontato. Occorre riconoscere la realtà della cosiddetta rotta bielorussa e della crisi migratoria generale, nonché le sue cause profonde. Dovrebbero essere discusse azioni congiunte pragmatiche relative alla questione di questa particolare rotta migratoria e la Bielorussia deve essere parte di questo discorso. Ma questo non può essere intrapreso tra retorica violenta e in mezzo a uno scambio di accuse.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

