La crisi in Ucraina non riguarda l’Ucraina. Questa riguarda la Germania

di Mike Whitney .

“ L’interesse primario degli Stati Uniti, per i quali abbiamo combattuto guerre per secoli – la prima, la seconda e la guerra fredda – è stato il rapporto tra Germania e Russia, perché uniti sono l’unica forza che potrebbe minacciarci. E dobbiamo assicurarci che ciò non accada ” ~George Friedman, Managing Director di STRATFOR, Council on Foreign Affairs di Chicago

La crisi ucraina non ha nulla a che fare con l’Ucraina. Si tratta della Germania e, in particolare, di un gasdotto che collega la Germania alla Russia, chiamato Nord Stream 2. Washington considera questo gasdotto una minaccia al suo primato in Europa e ha cercato di sabotare il progetto fino in fondo. Nonostante ciò, Nord Stream 2 è andato avanti ed è ora pienamente operativo e pronto per l’uso. Non appena le autorità di regolamentazione tedesche rilasceranno la certificazione finale, inizieranno le consegne di gas.

I proprietari di case e le imprese tedesche disporranno di una fonte affidabile di energia pulita ed economica, mentre la Russia vedrà aumentare significativamente i suoi ricavi dal gas. È una situazione vantaggiosa per entrambe le parti.

L’establishment della politica estera statunitense non è soddisfatto di questo sviluppo. Non vogliono che la Germania diventi sempre più dipendente dal gas russo, perché il commercio crea fiducia e la fiducia porta a un commercio ampliato. Man mano che le relazioni si scaldano, le barriere commerciali vengono eliminate, le normative vengono allentate, i viaggi e il turismo stanno aumentando e viene messa in atto una nuova architettura di sicurezza.

In un mondo in cui Germania e Russia sono amici e partner commerciali, non c’è più bisogno di basi militari statunitensi, di costosi sistemi missilistici e di armi fabbricati dagli Stati Uniti, o della NATO. Né è necessario effettuare transazioni energetiche in dollari USA o immagazzinare titoli del Tesoro USA per bilanciare i conti. Le transazioni tra i partner commerciali possono essere effettuate nelle loro stesse valute, il che è destinato a precipitare un forte calo del valore del dollaro e un drammatico spostamento del potere economico. Per questo l’amministrazione Biden si oppone al Nord Stream 2.

Questo non è solo un gasdotto, ma una finestra sul futuro, un futuro in cui Europa e Asia si uniranno in una vasta area di libero scambio che accresce il loro reciproco potere e prosperità lasciando gli Stati Uniti in disparte.

Il consolidamento delle relazioni tra Germania e Russia annuncia la fine dell’ordine mondiale “unipolare” che gli Stati Uniti hanno vigilato negli ultimi 75 anni. Un’alleanza tedesco-russa rischia di far precipitare il declino della superpotenza che si sta avvicinando al baratro. Questo è il motivo per cui Washington è determinata a fare tutto il possibile per sabotare il Nord Stream 2 e mantenere la Germania nella sua orbita. È una questione di sopravvivenza.

È qui che entra in gioco l’Ucraina. L’Ucraina è “l’arma preferita” di Washington per silurare il Nord Stream 2 e creare un cuneo tra Germania e Russia. La strategia è tratta dalla prima pagina del “Foreign Policy Handbook” degli Stati Uniti, sotto il titolo: Divide and Conquer. Washington deve dare l’impressione che la Russia rappresenti una minaccia alla sicurezza europea. Questo è l’obiettivo.

Devono dimostrare che Putin è un aggressore sanguinario, capriccioso e inaffidabile. A tal fine, i media sono stati incaricati di ripetere ancora e ancora ossessivamente che “la Russia ha in programma di invadere l’Ucraina”.

Quello che non è detto è che la Russia non ha invaso nessun paese dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, che gli Stati Uniti hanno invaso o rovesciato regimi in più di 50 paesi nello stesso periodo e che gli Stati Uniti mantengono più di 800 basi militari in tutto il mondo. Niente di tutto questo viene riportato dai media, anzi, il focus è sul “malvagio Putin” che ha radunato circa 100mila soldati lungo il confine ucraino, minacciando di far precipitare tutta l’Europa in una nuova sanguinosa guerra.

Tutta questa isterica propaganda di guerra è creata con l’intenzione di produrre una crisi che può essere utilizzata per isolare, demonizzare e infine dividere la Russia in unità territoriali più piccole. Il vero obiettivo, però, non è la Russia, ma la Germania. Guarda questo estratto (sottostante) da un articolo di Michael Hudson su The Unz Review :

” L’unico modo rimasto ai diplomatici americani per bloccare gli acquisti europei è spingere la Russia a una risposta militare, e poi fingere che la vendetta per quella risposta prevalga su qualsiasi interesse economico puramente nazionale. Come ha spiegato il Sottosegretario di Stato per gli Affari Politici Victoria Nuland durante una conferenza stampa del Dipartimento di Stato il 27 gennaio: “Se la Russia invaderà l’Ucraina, in qualche altro modo o in un altro, Nord Stream 2 non avanzerà “1 .

È scritto in bianco e nero. Il team di Biden vuole “spingere la Russia in una risposta militare” per sabotare il Nord Stream 2. Ciò implica che ci sarà una sorta di provocazione intesa a indurre Putin a inviare le sue truppe oltre il confine per difendere i russi etnici nella parte orientale del paese. Se Putin abboccherà, la risposta sarà rapida e severa. I media denunceranno questa azione come una minaccia per tutta l’Europa, mentre i leader mondiali denunceranno Putin come il “nuovo Hitler”. Questa è la strategia di Washington in poche parole, e tutta questa messa in scena è orchestrata per uno scopo: rendere politicamente impossibile per il cancelliere tedesco Olaf Scholz ottenere il Nord Stream 2 attraverso il processo di approvazione finale.

Mappa Nord Stream 2

Dato quello che sappiamo dell’opposizione di Washington al Nord Stream 2, i lettori potrebbero chiedersi perché, all’inizio dell’anno, l’amministrazione Biden ha fatto pressioni sul Congresso per non imporre ulteriori sanzioni al progetto. La risposta a questa domanda è semplice: politica interna. La Germania è in procinto di smantellare le sue centrali nucleari e ha bisogno di gas naturale per colmare il suo deficit energetico. Inoltre, la minaccia di sanzioni economiche è un “fioretto” per i tedeschi che la vedono come un segno di ingerenza straniera. “Perché gli Stati Uniti interferiscono nelle nostre decisioni energetiche? chiede il tedesco medio. “Washington dovrebbe farsi gli affari suoi e non immischiarsi nei nostri”.

Poi c’è questa dichiarazione di Al Jazeera :

” La maggior parte dei tedeschi sostiene il progetto, solo parti dell’élite e dei media sono contrarie all’oleodotto…

“Più gli Stati Uniti parlano di sanzionare o criticare il progetto, più questo diventa popolare nella società tedesca”, ha affermato Stefan Meister, esperto di Russia ed Europa orientale presso il Consiglio tedesco per le relazioni estere .2 .

L’opinione pubblica sostiene quindi con forza il Nord Stream 2, il che aiuta a spiegare perché Washington ha optato per un nuovo approccio. Con le sanzioni non funzionanti, lo zio Sam è passato al Piano B: creare una minaccia esterna abbastanza grande da costringere la Germania a bloccare l’apertura del gasdotto. Francamente, questa strategia sa di disperazione, ma bisogna rimanere colpiti dalla perseveranza di Washington. Potrebbero essere sotto di 5 punti lungo il tratto, ma non hanno ancora gettato la spugna. Daranno a se stessi un’ultima possibilità e vedranno se riescono a fare progressi.

Lunedì, il presidente Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca. Il clamore che ha circondato questo evento è stato semplicemente impareggiabile. Tutto è stato orchestrato per creare una “atmosfera di crisi” che Biden ha usato per fare pressione sul Cancelliere nella direzione della politica degli Stati Uniti. All’inizio della settimana, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha ripetutamente affermato che “l’invasione russa era imminente”. I suoi commenti sono stati seguiti dal portavoce del Dipartimento di Stato Nick Price, che ha affermato che le agenzie di intelligence gli hanno fornito i dettagli di un’operazione sotto falsa bandiera sostenuta dalla Russia che dovrebbe aver luogo presto, secondo gli Stati Uniti, nell’Ucraina orientale. L’avvertimento del sig. Price è stato seguito domenica mattina dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che ha affermato che un’invasione russa potrebbe avvenire in qualsiasi momento, forse “anche domani”. Questo solo pochi giorni dopo l’agenzia Bloomberg News ha pubblicato il suo titolo clamoroso e totalmente falso: ” La Russia invade l’Ucraina “.

Riesci a vedere lo schema qui? Riesci a vedere come queste affermazioni infondate sono state tutte utilizzate per fare pressione sul cancelliere tedesco, che era ignaro e sembrava inconsapevole della campagna che lo prendeva di mira?

Come ci si potrebbe aspettare, il colpo di grazia è stato pronunciato dallo stesso presidente americano. Durante la conferenza stampa, Biden ha affermato con forza che:

“ Se la Russia invade […], non ci sarà più [de] Nord Stream 2. Metteremo fine a tutto questo ”.

Quindi, ora Washington decide la politica della Germania???

Che insopportabile arroganza!

Il cancelliere tedesco è rimasto sbalordito dai commenti di Biden, che chiaramente non facevano parte della sceneggiatura originale. Nonostante ciò, Scholz non ha mai accettato di cancellare il Nord Stream 2 e si è persino rifiutato di menzionare il gasdotto per nome. Se Biden pensava di poter costringere il leader della terza economia più grande del mondo a metterlo all’angolo in un forum pubblico, si sbagliava. La Germania rimane impegnata a lanciare il Nord Stream 2, indipendentemente dalle potenziali tensioni nella lontana Ucraina. Ma questo potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

Dopotutto, chissà quali incentivi Washington potrebbe preparare nel prossimo futuro? Chissà quante vite sono disposti a sacrificare per creare un cuneo tra Germania e Russia? Chissà quali rischi Biden è disposto a correre per rallentare il declino degli Stati Uniti e impedire l’emergere di un nuovo ordine mondiale “policentrico”? Tutto può succedere nelle settimane a venire. Tutto.

Per ora, la Germania è in una posizione di forza. Sta a Scholz decidere come risolvere il caso. Attuerà la politica che meglio serve gli interessi del popolo tedesco o cederà alle incessanti pressioni di Biden? Traccerà un nuovo corso che rafforzerà nuove alleanze nel ribollente corridoio eurasiatico o sosterrà le selvagge ambizioni geopolitiche di Washington? Accetterà il ruolo centrale della Germania in un nuovo ordine mondiale, in cui molti centri di potere emergenti condividono equamente la governance globale e i leader rimarranno incrollabilmente impegnati nel multilateralismo, questo l’interrogativo.

Una cosa è certa: qualunque cosa deciderà la Germania, riguarderà tutti noi.

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Luciano Lago