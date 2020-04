La crisi globale ed il progetto Qanon

da Redazione





di Mark Gabriel Draghi

Con la pandemia COVID-19 che si sta diffondendo in tutto il mondo, è diventato evidente che l’economia globale è ora ufficialmente entrata in recessione. Pandemia vera o falsa solo gli esperti scientifici possono rispondere a questa domanda.

Naturalmente, non entreremo nei dibattiti che mirano a rendere l’esecutivo, un organo al servizio delle lobby farmaceutico-chimiche, e a ricordare l’osservazione crudele di quindici anni di distruzione dei nostri servizi pubblici.

Quello che ci interesserà qui sono le conseguenze economiche di questa pandemia, perché ciò che è certo è che questa epidemia globale serve e servirà da pretesto e capro espiatorio, per formalizzare ora il collasso dell’economia mondo con i popoli e le nazioni del mondo.

In Francia già, la lotta (psicosi) contro il coronavirus ha consentito l’adozione di misure di shock che sono state prese molto rapidamente, in particolare l’abrogazione temporanea e parziale. del codice del lavoro.

E non parliamo di misure di privazione della libertà con l’introduzione di un confinamento generale da metà marzo, sull’intero territorio nazionale. È indispensabile comprendere che tutte queste misure sono state adottate per salvarci da morte certa, e quindi dobbiamo accettarle senza battere ciglio …

Inoltre, dopo la futura vittoria contro il Coronavirus, dovremo mostrare la stessa solidarietà e lo stesso “senso di sforzo”, questa volta per resistere alla crisi finanziaria, una conseguenza “ovviamente” di questa pandemia globale …

La recessione è già qui

Negli ultimi giorni, diverse dichiarazioni di importanti personalità del mondo della finanza vanno nella direzione di questa imminente crisi finanziaria, ricordando al contempo l’obiettivo principale: sconfiggere il nostro comune nemico COVID-19.

La nostra nuova presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è stata la prima a dichiarare che dovremmo aspettarci una ” notevole ” recessione nella zona euro a causa dell’impatto dell’epidemia di coronavirus: ” Gran parte del “l’economia è temporaneamente ferma, pertanto l’attività economica nella zona euro si contraerà considerevolmente “, ha dichiarato l’ex direttore dell’FMI, il giorno dopo che la BCE ha annunciato un massiccio piano di sostegno 750 miliardi di euro.

Da parte sua, il capo della Fed, Jérôme Powell, ha dichiarato, poco prima della pubblicazione di richieste di sussidi di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti (stabilendo il record di 3.283 milioni contro un precedente record di 695.000 stabilito quasi 40 anni fa) , che il gigante americano ” potrebbe benissimo essere in recessione “, ma che la priorità è controllare la diffusione della pandemia di Covid-19. Ha immediatamente aggiunto che l’attività dovrebbe riprendere nella seconda metà del 2020 e che la Fed ha ancora margini di manovra …

Anche l’attuale amministratore delegato dell’FMI, Kristalina Georgieva, lo ha reso noto venerdì scorso. Pertanto, sottolineando l’eccezionale natura della situazione attuale, la signora Georgieva ha indicato di aspettarsi una recessione ” abbastanza profonda ” nel 2020, probabilmente peggiore di quella del 2009 che seguì la crisi finanziaria. “ Non abbiamo mai avuto un’economia ” che si interrompe improvvisamente, ha aggiunto.

” Pertanto sollecitiamo i paesi a intensificare le misure di contenimento in modo aggressivo ” , ha affermato in una conferenza stampa, ” possiamo ridurre la durata di questa crisi “. Il capo del Fondo monetario internazionale prevede addirittura una ripresa nel 2021, a condizione che i governi adottino misure adeguate e ” coordinate “.

Il punto di vista dell’amministratore delegato del FMI è molto interessante, si è anche congratulata con gli Stati Uniti che hanno promulgato una legge per portare aiuti di oltre 2.000 miliardi di dollari alle famiglie e alle imprese nel paese. ” È un passo molto gradito, è molto importante per il popolo americano “.

È anche importante per il resto del mondo, data l’importanza degli Stati Uniti, ha sottolineato, sottolineando la necessità di attutire lo shock economico per la più grande economia del mondo, costretta da molti paesi a interrompere l’attività delle piccole imprese, confinare le popolazioni e sospendere la stragrande maggioranza dei collegamenti aerei internazionali.

Il capo del FMI ha inoltre elogiato il fatto che questo massiccio pacchetto di aiuti sia stato ” ben mirato “, poiché rafforzerà la capacità del sistema sanitario e ” aiuterà i lavoratori e le loro famiglie a essere protetti da un’improvvisa perdita di reddito”. , in modo che possano soddisfare le loro esigenze quotidiane “.

Tuttavia, le grandi banche americane, tra cui JP Morgan e la Federal Reserve americana, hanno rapidamente stimato che la disoccupazione potrebbe ancora colpire molto rapidamente circa 50 milioni di americani nelle prossime settimane.

Ma allora come farà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a resistere politicamente a questa gigantesca crisi che si profila?

La crisi negli Stati Uniti

Poiché la copertura della sicurezza sociale è inferiore in America che in Europa, dovrà creare un effetto diretto e rapido sul potere d’acquisto. Perché gli Stati Uniti, presentati per alcuni mesi come il paese della piena occupazione, hanno appena registrato un numero gigantesco di richieste di disoccupazione (tre milioni e mezzo di persone in una settimana). Un’accelerazione senza precedenti, quattro volte di più rispetto alla crisi dei mutui subprime del 2008 nel giro di pochi giorni.

Pertanto, un aumento significativo dei disoccupati negli Stati Uniti significa meno consumatori, quindi meno importazioni, meno scambi con i paesi partner e quindi un generale rallentamento dell’economia mondiale. Ecco perché, come puoi immaginare, il reale impatto di questa temporanea crisi finanziaria avrà conseguenze ben oltre l’anno 2020.

Il CARES Act firmato da Donald Trump qualche giorno fa ha convalidato il massiccio piano di salvataggio per l’economia americana. Vale oltre 2000 miliardi di dollari (1.842 miliardi di euro), deve sostenere industrie, piccole imprese e cittadini colpiti dall’epidemia di Covid-19.

Trump ha dichiarato sul suo account Twitter: ” Ho appena firmato il CARES Act, il più grande piano di supporto nella storia degli Stati Uniti, due volte più grande di qualsiasi altro piano di supporto mai implementato , “A $ 2,2 trilioni, questo testo fornirà l’assistenza di cui hanno urgentemente bisogno le famiglie, i lavoratori e le imprese della nostra nazione “.

Il piano di sostegno mira a sostenere l’economia americana attraverso una massiccia iniezione di denaro. Tra i 2.000 miliardi di dollari, 500 miliardi sono destinati alle imprese industriali più colpite dai prestiti; Sono previsti inoltre 290 miliardi di aiuti diretti ai cittadini, che possono raggiungere i 3.000 dollari per famiglia e dovrebbero essere versati entro tre settimane.

Inoltre, ci sono $ 350 miliardi per prestiti alle piccole imprese, $ 250 miliardi per i lavoratori disoccupati, almeno $ 100 miliardi per gli ospedali e il sistema sanitario e fondi aggiuntivi per altre esigenze sanitarie. Quasi 150 miliardi di dollari sono infine destinati agli Stati e alle autorità locali per combattere l’epidemia.

Come notato, questo piano purtroppo non ha impedito l’esplosione delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali la scorsa settimana o il record storico di 3 milioni di persone è stato infranto. Ovviamente, sono state le misure adottate a contenere la pandemia di coronavirus che hanno improvvisamente posto fine all’attività di una parte del paese, provocando un’ondata senza precedenti di licenziamenti.

Federal Reserve USA

Progetto Q e la Federal Reserve

Tuttavia, secondo Q e la teoria di Qanon, questa crisi del Coronavirus ha appena permesso a Trump di fare un nuovo passo nel suo processo di liberazione degli Stati Uniti dal controllo dello Stato profondo. Trump e il suo team (supervisionati dall’intelligence militare) sarebbero persino riusciti a prendere abilmente il controllo della Fed.

Sì, mi hai capito bene, Donald Trump avrebbe assunto il controllo della Federal Reserve americana pochi giorni fa … La famosa banca centrale americana, istituita da una legge del dicembre 1913, che come molti hanno dimostrato (Pound, Mullins in particolare) ha servito gli interessi dei finanziatori privati ​​sin dalla sua istituzione (Citibank, Chase, Chemical Bank, Manufacturing Hanover e Bankers Trust, poi istituzioni come Citigroup, JP Morgan Chase o Goldman Sachs …) e non riceve istruzioni dal presidente degli Stati Uniti o del Congresso per decenni. Lo stesso stabilimento, i cui sette membri del consiglio dei governatori sono nominati dal presidente con l’accordo del Senato per quattordici anni su proposta degli ambienti finanziari, sarebbe quindi appena stato inserito nel controllo immobiliare miliardario.

Questa stessa banca centrale che ha consentito alle banche private di controllare le emissioni monetarie americane e di beneficiare di vari prestiti concessi su fondi pubblici e che ha portato il sistema mondiale internazionale a staccarsi dal gold standard attraverso fasi successive ( 1914-1944-1971).

Così, il 27 marzo, secondo l’economista Jim Bianco in uno di questi articoli per i media economici molto conformisti Bloomberg ha stimato che “il recente annuncio (del 23 marzo) della Federal Reserve dà un enorme controllo delle sue operazioni al dipartimento Treasury ”dell’amministrazione Trump.

È un piano della Federal Reserve per il rimborso illimitato, con l’esperienza strategica di BlackRock, di tutti i tipi di debiti pubblici per attutire gli effetti della crisi del coronavirus.

In sintesi, ciò implica che “la Federal Reserve finanzierà un veicolo per scopi speciali (SPV) per ciascun acronimo per eseguire queste operazioni. Il Tesoro, utilizzando lo Exchange Stabilization Fund, effettuerà un investimento azionario in ciascun SPV e sarà nella posizione di “prima perdita”. Cosa significa questo secondo Bianco? In realtà, è il Tesoro, non la Fed, che acquista tutti questi titoli e sostiene i prestiti; quindi la Fed funge da banchiere e fornisce finanziamenti.

Ciò spiegherebbe perché la Banca centrale americana ha assunto la BlackRock Inc. per acquistare questi titoli e gestire l’amministrazione di veicoli per scopi speciali (SPV) per conto del proprietario, vale a dire il Tesoro degli Stati Uniti.

Per riassumere l’analisi di Bianco in modo ancora più semplice: il governo federale di Trump nazionalizza vaste aree dei mercati finanziari . E la Federal Reserve è costretta a fornire i soldi per farlo, e secondo lui, BlackRock verrà scambiato.

Questa conclusione di Bianco, è stata ampiamente condivisa dalla base e da Pro-Trump su diversi social network. La base di attivisti di Donald Trump ritiene che mentre il Tesoro controlla gli SPV, questo sistema fonde efficacemente la Federal Reserve Bank e il Tesoro degli Stati Uniti in un’unica organizzazione.

Questo è il motivo per cui negli ultimi giorni molti tweet e lo stato di Facebook hanno condiviso un’immagine del presidente con questa menzione: ” Quindi, incontra il tuo nuovo presidente della Fed, Donald J. Trump “.

Si dice che sia in corso una delle fasi più importanti del progetto Q:

In effetti, nel Progetto Q che postula che il 45 ° Presidente degli Stati Uniti sta segretamente lavorando per “restituire il potere al popolo americano”. In questo complotto a beneficio del popolo, si prevede di abolire il sistema della Federal Reserve e il graduale ripristino del gold standard.

Per i non iniziati, il progetto Q mira a smantellare il profondo stato americano. In effetti, una certa Q (lettera che designa qualsiasi persona autorizzata alla segretezza negli Stati Uniti) mediante dichiarazioni criptiche fatte sul forum americano anonimo 4chan, quindi 8chan e ora 8kun, informa le persone sullo stato di avanzamento del progetto. spesso scritte come una serie di domande e usano la gematria (esegesi ebraica in cui aggiungiamo il valore numerico di lettere e frasi per interpretarle) e invitano gli Anon (seguaci) a fare le proprie ricerche guidandoli .

Questo progetto sarebbe stato pianificato con cura per anni e avrebbe continuato ad adattarsi agli eventi. Si dice che membri di spicco dell’intelligence militare americana abbiano scelto Trump per diventare presidente degli Stati Uniti per una serie di ragioni, tra cui la sua conoscenza dei vertici degli Stati Uniti e il suo spudorato patriottismo.

Pertanto, il progetto si svolge sotto i nostri occhi, attraverso diversi punti, tra cui:

La consegna alla giustizia di moltissimi politici americani che avrebbero beneficiato per decenni delle reti organizzate di copertura dei loro crimini.

Quindi l’elusione dei media mainstream tradizionali per informare direttamente le persone (Q dando la maggior parte delle informazioni agli addetti ai lavori su 8kun, Donald Trump dando le informazioni più lentamente e gradualmente al grande pubblico su Twitter principalmente), la diffusione di la verità su questioni note solo ai più alti livelli del mondo.

Ma anche l’abolizione della CIA “agenzia canaglia fuori controllo e irreparabile”. O il ripristino di regimi politici stabili e indipendenti in paesi in situazioni speciali come la Corea del Nord, l’Iran e Israele, che avrebbero tutti legami con la CIA. Ma come già indicato, una delle prime fasi del “piano” sarebbe l‘abolizione del sistema della Federal Reserve per consentire il ritorno dell’oro standard.

Ed è vero che da diversi anni, grandi potenze come la Russia e persino la Cina si stanno preparando per un possibile ritorno al gold standard. L’orso russo ha infatti moltiplicato il suo stock d’oro di 4 in dieci anni, voci persistenti prestano alla Cina una strategia volta a superare le riserve ufficialmente detenute dagli Stati Uniti. Altre nazioni – Turchia, India, Indonesia, Polonia, ecc. – hanno iniziato a comprare oro negli ultimi anni dopo essere stati assenti dal mercato per molto tempo.

Meglio ancora: i governi con l’oro immagazzinato all’estero hanno richiesto il rimpatrio dei loro lingotti per averne la piena proprietà. È così che la Germania ha gestito (con difficoltà e gradualmente) il ritorno del suo oro immagazzinato negli Stati Uniti. L’Austria, i Paesi Bassi, l’Ungheria e persino la Polonia chiedono il rimpatrio del loro oro immagazzinato in casse da tempo considerate sicure, negli Stati Uniti o in Gran Bretagna. Era già un segno di sfiducia qualche mese fa contro il sistema finanziario sotto il dominio americano. E questo fenomeno è ancora più giustificato dalla crisi finanziaria prevista dopo il Coronavirus.

È solo la Francia sotto la presidenza del banchiere Macron che la gestione dell’oro francese è stata ritirata e che la Banque de France ha stabilito una partnership con la società americana JP Morgan, il colosso americano, uno dei più grandi speculatori nel mercato dell’oro. Questa operazione è servita a ” ipotecare ” parte delle riserve contenute nelle casse francesi.

L’operazione guidata dalla stessa europeista Sylvie Goulard vice governatore della banca centrale francese, avrebbe forse lo scopo di reintegrare l’equità dell’oligopolio bancario europeo, vale a dire la BCE e l’Unione europea .

Perché supponendo che il piano Q sia eseguito e che anche le analisi di Jim Bianco su Bloomberg siano corrette. È possibile che stiamo assistendo al ritorno del gold standard attraverso gli Stati Uniti d’America?

Continua nella seconda parte.

fonte: https://www.geopolitique-profonde.com

Traduzione: Luciano Lago

P.S. Le opinioni espresse nell’articolo non corrispondono necessariamente con quelle della Redazione