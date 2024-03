La crisi fondamentale dell’Occidente

di Veniamin Popov (*)

Un numero crescente di media in America e in Europa sono recentemente giunti alla conclusione che “l’ordine internazionale basato su regole” a lungo sostenuto dall’Occidente ha fallito.

In sostanza, ciò significa che la posizione delle potenze occidentali nel mondo si è indebolita: non sono riuscite a distruggere l’economia russa imponendo sanzioni, e la guerra a Gaza ha dimostrato che gli Stati Uniti e i paesi dell’Europa occidentale sono tutt’altro che potenti.

I media affermano spesso che l’operazione militare speciale della Russia in Ucraina ha cambiato la situazione internazionale, in quanto ha reso chiare le capacità limitate dell’Occidente e ha approfondito la spaccatura tra l’Occidente e il Sud del mondo.

Il conflitto ucraino e la guerra a Gaza hanno dimostrato al mondo intero, e soprattutto alla gente comune in Occidente, che le élite al potere non sono in grado di cogliere questa realtà, mancano di visione strategica e sono generalmente guidate dai propri interessi personali.

Le élite dominanti in Occidente hanno demonizzato la Russia in ogni modo possibile e sono arrivate a credere al mito secondo cui la Russia può essere strategicamente sconfitta. Si tratta di un enorme errore di calcolo e questa conclusione diventerà ovvia a tutti nel prossimo futuro. Al presente autore viene in mente il junker Grusnickij, in “L’eroe del nostro tempo” di Lermontov, un fantasista che interpreta il ruolo di un romantico ultraterreno per così tanto tempo che inizia a crederci lui stesso.

Come ha giustamente affermato Vladimir Putin, “la russofobia, come qualsiasi altra ideologia basata sul razzismo, sulla superiorità nazionale e sull’esclusività, acceca la persona che la sottoscrive e la priva della ragione”.

Lo stato dell’“ordine internazionale basato sulle regole” sta diventando sempre più allarmante per molte potenze occidentali. Secondo un articolo pubblicato sul settimanale The Economist il 15 febbraio, i cosiddetti conservatori nazionali, che “sospettano che i mercati liberi siano manipolati dalle élite”, stanno guadagnando influenza negli Stati Uniti e in Europa. Sono anche ostili alla migrazione, disprezzano il pluralismo, in particolare il multiculturalismo, e sono ossessionati dallo smantellamento delle istituzioni che considerano contaminate dal globalismo.

Elite di potere anglosassone

Nonostante le loro differenze, questi conservatori nazionali sono uniti dalla loro ostilità verso i nemici condivisi, compresi i migranti, in particolare i musulmani, i globalisti e tutti i loro percepiti facilitatori. Donald Trump è in testa nei sondaggi in America. Si prevede che l’estrema destra guadagni nelle elezioni del Parlamento europeo di giugno. Secondo i sondaggi, lo scorso dicembre in Germania il sostegno al partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AFD) ha raggiunto il livello record del 23%. Anticipando la sconfitta di Rishi Sunak alle elezioni, l’ala destra del partito conservatore britannico spera di prendere il potere nel partito. Nel 2027, Marine Le Pen potrebbe diventare presidente della Francia.

Secondo l’Economist le autorità attuali devono prendere sul serio le legittime preoccupazioni delle persone: in molti paesi occidentali l’immigrazione clandestina è vista dall’opinione pubblica come una fonte di disordini e un salasso per le casse pubbliche. Temono che i loro figli crescano più poveri di loro. Sono preoccupati di perdere il lavoro a causa delle nuove tecnologie. Credono che istituzioni come le università e la stampa siano state dirottate da élite ostili, illiberali e di sinistra. Considerano i globalisti che hanno prosperato negli ultimi decenni come membri di una casta egoista e arrogante.

Queste denunce hanno un merito reale e deriderle conferma solo quanto siano diventate distaccate dalla realtà le élite.

La posizione di Washington e dei suoi tirapiedi in Europa in relazione ai crimini di guerra di Israele contro i palestinesi di Gaza ha aumentato significativamente la sfiducia del pubblico nei confronti delle élite dominanti occidentali. Sostenendo apertamente le azioni del governo Netanyahu, i governi delle potenze occidentali stanno convincendo tutti, comprese le proprie popolazioni, della propria politica di doppi standard: solo la vita degli israeliani viene apprezzata e i massacri degli arabi sono consentiti.

Come riporta il quotidiano saudita Arab News, gli americani arabi e musulmani, e il 60% di tutti gli altri americani, desiderano da mesi che il presidente Joe Biden faccia pressione su Israele affinché accetti un cessate il fuoco immediato a Gaza. La Casa Bianca, in effetti, ha ignorato queste suppliche.

In risposta a questa posizione, i musulmani americani di nove stati potenzialmente indecisi si sono incontrati a Dearborn, nel Michigan, nel dicembre 2023 con lo slogan “Abbandona Biden, tregua adesso”. Hanno promesso di non votare per Biden alle elezioni presidenziali a meno che non cambi le politiche che rendono possibile il genocidio di Israele nella Striscia di Gaza.

La rivista statunitense Foreign Affairs, in un articolo intitolato “Gaza e la fine dell’ordine basato sulle regole” cita un diplomatico del G7: “Abbiamo definitivamente perso la battaglia nel Sud del mondo. Tutto il lavoro che abbiamo svolto con il Sud del mondo (intorno all’Ucraina) è andato perduto. … Dimentica le regole, dimentica l’ordine mondiale. Non ci ascolteranno mai più”.

Anche la recessione economica, che per molti Stati europei è diventata una situazione permanente, lascia poco spazio all’ottimismo. Negli Stati Uniti, secondo alcuni analisti, l’elevata inflazione e l’enorme debito pubblico dovrebbero peggiorare questa primavera ed estate. L’indicatore di opinioni sull’economia più attentamente monitorato, un sondaggio mensile condotto dall’Università del Michigan, ha segnalato che la fiducia del pubblico è a un livello eccezionalmente basso, circa allo stesso livello della crisi finanziaria globale del 2007-2009.

A soli nove mesi dalle elezioni presidenziali, questo clima cupo è diventato un problema serio per i democratici. Il presidente Joe Biden sta già affrontando una serie di sfide per la sua candidatura per un secondo mandato, a cominciare dalle preoccupazioni sulla sua idoneità alla carica come uomo di 80 anni. Un altro grosso ostacolo alla sua candidatura alle elezioni sono i sondaggi d’opinione che gli danno un punteggio basso per la sua gestione dell’economia.

Gli attuali problemi economici sono aggravati dalla crescente disuguaglianza, dall’aggravarsi della crisi della droga e dalla proliferazione delle armi da fuoco. La promozione dell’orientamento sessuale non tradizionale e l’incoraggiamento delle coppie dello stesso sesso hanno causato legittima indignazione a molte persone religiose conservatrici.

Nell’Unione Europea tra il 6 e il 9 giugno, più di 400 milioni di elettori in 27 paesi eleggeranno 720 eurodeputati che li rappresenteranno per i prossimi cinque anni. Gli osservatori prevedono un aumento dell’influenza dei partiti conservatori di destra. Uno dei motivi principali del crescente interesse per le prossime elezioni è lo scandalo di corruzione senza precedenti scoppiato nel Parlamento europeo nel dicembre 2022, quando il vicepresidente e diversi altri funzionari, tra cui tre eurodeputati, sono stati accusati di aver accettato tangenti. L’indagine è in corso, ma ha già rivelato casi di attività illegali e comportamenti immorali da parte degli eurodeputati.

I conservatori accusano l’UE di essere una burocrazia opaca con personale ampiamente sovrapagato, disconnessa dalla realtà vissuta dai residenti comuni degli Stati membri dell’UE e che spende i suoi vasti budget – per un totale di centinaia di trilioni di euro – non per il bene comune ma per i capricci e le fantasie personali dei suoi leader. L’inflazione e il costo della vita continuano ad aumentare in molte nazioni europee, mentre molti incolpano i burocrati dell’UE a Bruxelles per politiche come il Green Deal che hanno reso la vita più costosa per gli europei aumentando i prezzi del carburante, del cibo e di molti altri beni di prima necessità. Inoltre, le sanzioni anti-russe, che hanno portato al rifiuto dell’energia a basso costo proveniente dalla Russia da parte di numerosi paesi europei, hanno avuto un impatto negativo sul benessere dei cittadini comuni.

Nelle ultime settimane, migliaia di agricoltori provenienti da tutta Europa, in particolare da Germania, Francia, Polonia, Spagna e Belgio, sono scesi in piazza per protestare contro le ulteriori spese a favore dell’Ucraina e contro le nuove politiche ambientali dell’UE che rendono l’agricoltura impraticabile.

La politica miope delle élite occidentali riguardo alla crisi in Ucraina e nella Striscia di Gaza porta ad una perdita di fiducia da parte dei comuni cittadini nelle autorità al potere. È facile immaginare la loro reazione nel caso di ulteriori battute d’arresto militari da parte dell’Ucraina o di qualsiasi peggioramento della situazione all’interno del paese.

La posizione assunta da molti paesi in via di sviluppo rispetto agli attuali processi internazionali è altamente sintomatica. In un editoriale per il quotidiano arabo internazionale Asharq Al-Awsat, il caporedattore Ghassan Charbel scrive: “La posizione di Zelenskyj mi ha ricordato le osservazioni del defunto presidente egiziano Hosni Mubarak all’ex ministro degli Esteri iracheno Hoshyar Zebari, secondo cui ‘colui che è coperto dagli americani è nudo.’ La stessa frase potrebbe essere detta da Putin a Zelenskyj.

Putin ha il diritto di essere sarcastico. I leader dell’Occidente non accettavano che non potesse perdere… Che fosse andato in Ucraina per punire l’intero Occidente e per lanciare un grande colpo di stato contro un mondo nato dal crollo del Muro (di Berlino) e dalla scomparsa del Unione Sovietica.”

Non è un caso che i circoli dominanti dell’Europa occidentale attualmente non nascondano la loro ansia per quella che chiamano la “minaccia rappresentata da Trump e dalla Russia”.

In effetti, tutto ciò che vediamo accadere testimonia l’inadeguatezza delle attuali élite dominanti in Occidente, che non sono in grado di valutare ragionevolmente e razionalmente la situazione emergente, guidate come sono esclusivamente da interessi personali a breve termine.

È molto probabile che verranno spazzati via da un’ondata di nuovi eventi inaspettati e che nuovi leader saliranno al potere.

È quindi molto probabile che il 2024 rappresenterà un anno di svolta sotto molti aspetti.

*Veniamin Popov, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, analista dell’Istituto per gli studi internazionali, Istituto statale per le relazioni internazionali di Mosca (MGIMO), in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago