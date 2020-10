La crisi dell’immigrazione non sta diminuendo, anzi….

da Redazione

di Valery Kulikov

Numerose opinioni di esperti di organizzazioni europee attestano il fatto che l’afflusso massiccio e illegale di immigrati in Europa non si fermerà nel prossimo futuro, ma continuerà a crescere.

I governi dei paesi occidentali considerano perfettamente normale quando le persone fuggono dai propri paesi in cerca di una vita migliore, soprattutto quando la violenza e la corruzione regnano sovrane lì. Tuttavia, la consapevolezza di ciò che sta causando il disastro della migrazione illegale che ha colpito l’Europa negli ultimi anni sta spingendo sempre più l’opinione pubblica europea a credere che gli Stati Uniti siano in gran parte responsabili dell’attuale situazione deplorevole che ha causato questo problema.

Nello specifico, la pubblicazione “The Independent “sottolinea direttamente che la causa principale di questo sviluppo risiede nel fatto che dal 2001 gli Stati Uniti hanno condotto 8 guerre in vari paesi, e per questo 37 milioni di persone sono diventate rifugiati e sfollati interni. E tutti e 8 questi conflitti stanno ancora infuriando, nonostante il fatto che persistano da molti anni. Ad esempio, nella sola Siria ci sono 5,6 milioni di rifugiati, ma ci sono anche 6,2 milioni di sfollati interni che stanno solo combattendo per sopravvivere. E, sebbene Assad abbia vinto la guerra in Siria nel 2017, i paesi occidentali vogliono ancora rimuovere l’attuale leader legittimo di questo paese, quindi continuano a mantenere il conflitto nella sua “fase calda”, con i siriani che fungono da “carne da cannone” , secondo il giornale.

Gli esperti della Brown University stimano che 37 milioni di persone siano fuggite dalle loro terre d’origine a seguito delle otto guerre in cui gli Stati Uniti hanno combattuto dal 2001: in Afghanistan, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Pakistan nord-occidentale e Filippine. Queste cifre senza precedenti sono decisamente scioccanti, poiché nella storia recente solo la prima e la seconda guerra mondiale hanno causato questo tipo di migrazione su larga scala che sia paragonabile.

Tuttavia, non solo gli Stati Uniti sono responsabili della situazione attuale, perché la guerra in Libia è stata iniziata da Gran Bretagna e Francia nel 2011 con il pretesto di “salvare il popolo da Gheddafi”. Di conseguenza, il caos ha iniziato a dominare il paese e si è trasformato in porte aperte attraverso le quali i residenti del Nord Africa tentano di infiltrarsi in Europa.

L’Occidente non può risolvere i problemi che ha causato e corre avanti e indietro da un estremo all’altro. L’immigrazione illegale su larga scala in Europa non si fermerà, ma continuerà a crescere, grazie a politici e attivisti che lavorano presso organizzazioni senza scopo di lucro, riferiscono i media cechi . Gli immigrati vedono che l’Europa è incapace non solo di difendere i propri confini, ma anche di rispondere ai ricatti e alle pressioni, quindi continueranno i tentativi di conquista di questo “paradiso europeo”. La situazione che circonda il campo bruciato a Moria, sull’isola greca di Lesbo, in questo caso è significativa.

Tuttavia, la situazione in Grecia ha messo in ombra la crisi di lunga data in Medio Oriente e lungo la costa della Libia, dove le organizzazioni senza scopo di lucro utilizzano le loro navi per portare a bordo immigrati illegali e poi attraverso il Mediterraneo trasferirli verso i porti di scalo europei, principalmente italiani . I politici europei criticano questo comportamento nella massima misura possibile, ma non stanno adottando alcuna misura reale contro di esso.

Fonti giornalistiche italiane ricordano che i problemi con i rifugiati da tempo si sono trasformati in una fonte di reddito per vari gruppi criminali. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha visitato la Libia nel 2019 ed è rimasto scioccato da come hanno sofferto le persone che sono state ospitate nel centro di detenzione temporanea per immigrati e che guadagnano molti soldi per i criminali. In primo luogo, dalle persone che cercano di lasciare il paese a tutti i costi e, in secondo luogo, dai finanziamenti dall’Europa che ha trasformato questi campi di tortura in un bancomat.

A settembre, l’ONU ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui accusa apertamente le autorità locali e federali in Libia di partecipare alla tratta di esseri umani. Il rapporto afferma che ovunque siano in corso i combattimenti, e indipendentemente da chi sia responsabile dei ministeri, i gruppi di milizie coinvolti nel traffico di esseri umani troveranno il modo per mettere le mani sul flusso significativo di finanziamenti associati ai centri di detenzione per migranti.

Un vero rompicapo per il ministro dell’Interno italiano non sono solo gli sforzi concertati delle organizzazioni senza scopo di lucro per attirare rifugiati illegali dalla Libia, ma almeno riescono a farli passare attraverso misure di quarantena . La vera rovina di quest’estate sono stati gli arrivi più frequenti di immigrati “che arrivano da soli”.

Ad esempio, le imprese criminali hanno stabilito una rotta di transito dalla Tunisia alla Sicilia: chi fugge da quella che non molto tempo fa era una democrazia esemplare nel Maghreb, ma la cui economia è crollata sotto il colpo del nuovo coronavirus, sono molto intraprendenti nel il loro desiderio di non farsi prendere dalle autorità italiane e di cercare di travestirsi da turisti.

La crisi dell’immigrazione del 2015 ha suscitato molte polemiche all’interno dell’UE e le sue conseguenze continuano a riverberarsi, ha ammesso l’altro giorno Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, annunciando l’intenzione dell’Unione europea di aggiornare le proprie politiche sull’immigrazione adottando un nuovo patto di immigrazione. Ha spiegato che l’UE chiarirà la sua posizione sulle questioni della concessione dei diritti di asilo e del rimpatrio degli immigrati, adotterà misure contro coloro che sono coinvolti nel trasporto illegale di rifugiati, rafforzerà la sicurezza per le frontiere esterne dell’UE e intensificherà la cooperazione con i paesi terzi sulle questioni relative all’immigrazione per aiutare ad aprire rotte di immigrazione legale. “Inoltre, faremo in modo che le persone a cui viene concesso il diritto di soggiorno siano integrate e si sentano benvenute” (?), ha affermato il capo della Commissione europea.

Sbarco migranti a Catania da nave ONG. Le navi delle ONG svolgono il compito di trasferire migranti illegali dal Nord Africa in Italia e sono finanziate e agevolate da Soros e dai politici liberal



Secondo il canale televisivo tedesco Das Erste , Bruxelles è stata costretta a fare questo tipo di passo per far fronte in qualche modo al problema dell’immigrazione, diventato molto grave a causa dell’egoismo di molti singoli paesi membri dell’UE.

Tuttavia, le idee che Ursula von der Leyen sta cercando di imporre all’UE non sono state accolte con ampio consenso. In particolare, come notato dai media tedeschi , a differenza della Germania, che favorisce l’ammissione di migranti, nell’Europa orientale è nata l’idea opposta, con una buona parte di ungheresi o polacchi che non sono favorevoli a far entrare nessuno. Ma insieme con questo, alcune delle proposte di Bruxelles sull’immigrazione sembrano irrealistiche, anche per i tedeschi. Un esempio è l’idea che i paesi che non accolgono rifugiati dovrebbero provvedere all’espulsione di coloro a cui è stato rifiutato l’asilo.

Caos migranti in Grecia

Un nuovo sondaggio d’opinione di Gallup, Inc. (con sede a Washington) ha mostrato che l’atteggiamento nei confronti degli immigrati in tutto il mondo è peggiorato. Secondo i risultati del sondaggio, l’Europa è la meno accogliente per gli immigrati, e sotto questo aspetto spiccano Macedonia del Nord, Ungheria, Serbia e Croazia. Secondo uno studio condotto nel 2019 utilizzando l’indice di accettazione dei migranti, anche la Slovacchia è stata inclusa nell’elenco dei paesi i cui residenti sono i meno tolleranti nei confronti dei migranti (va ricordato come Bratislava respinga ancora le quote obbligatorie dell’UE per l’ammissione degli immigrati).

E tutti questi problemi non scompariranno finché resteranno 37 milioni di rifugiati. Per affrontarli con successo, è necessario porre fine a questi conflitti in modo che i rifugiati possano tornare a casa.

Valery Kulikov, analista politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Nota: L’autore trascura il fatto che in Europa (e non soltanto in quella) esiste la prevalente impostazione delle correnti progressiste e liberal nei circoli di Bruxelles e delle elite dominanti che impongono le direttive ai governi europei, che sono ideologicamente favorevoli all’apertura indiscriminata all’immigrazione di massa dall’Africa e dall’Asia. Questo perchè l’immigrazione di masse di africani e mediorientali contribuisce a omologare la popolazione europea in un processo di multiculturalismo, con la possibilità dell’abbassamento dei salari e lo sfrutttamento di una massa di mano d’opera non qualificata da parte delle grandi multinazionali e delle mafie locali.

Non è un caso che i grandi personaggi della finanza, come George Soros e altri, favoriscono e finanziano questo processo nell’obiettivo di arrivare ad uno sradicamento degli stati nazionali per cedere la sovranità di questi agli organismi transnazionali.

Questo spiega perchè l’immigrazione illegale continua a ritmo incalzante e chiunque cerchi di fermarla viene messo sotto accusa dai poteri giudiziari e dall’apparato mediatico dominante.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione e nota: Luciano Lago