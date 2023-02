La “crisi della demenza ucraina” dell’UE colpisce l’intero Medio Oriente





di Alastair Crooke

In breve, la NATO, agendo in modo impetuoso (cioè continuando a intensificare invio di armi e istruttori in Ucraina), questo può diventare un pretesto per garantire il futuro della Russia come superstato asiatico, che alla fine segnerà la fine della strada per le valute fiat (le monete cartacee inconvertibili).

All’interno dell’Ue è scoppiata una tempesta: come punire l’Iran, scrive Elijah Magnier , dopo che le proteste non sono riuscite a rovesciare il governo iraniano? Una fazione, la Germania, accoglie con favore l’inserimento nella lista nera dei terroristi del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), mentre l’alto rappresentante Josep Borrell afferma che il tribunale deve approvare l’inserimento nella lista nera dell’IRGC: ” La decisione deve essere approvata da una Corte di giustizia europea prima che l’UE possa agire: non si può dire che ti considero un terrorista perché non mi piaci ”.

Il punto qui è che il disaccordo sull’Iran è legato al fallimento dell’Occidente nel cacciare il presidente Putin e infliggere un’umiliante battuta d’arresto alla Russia. Qualcuno o qualcosa è da incolpare. Inoltre, incolpare i droni iraniani e minacciare di designare l’IRGC come terrorista ha lo scopo più ampio di un chiaro avvertimento degli Stati Uniti agli stati mediorientali affinché prendano le distanze dalla Russia.

La politica in tutta la regione viene minata, proprio come accadde durante le lotte intestine tra Francia e Regno Unito all’inizio della guerra del 2006. ancora “con noi o contro di noi”, ma oggi lo spostamento sulla mappa internazionale di tredici Stati che si allineano fino ad entrare nel BRICS, che sta diventando il G20 delle “maggioranze”, blocco politico ed economico che si oppone all’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti, rende la situazione ancora più difficile.

I vantaggi economici dell’energia a buon mercato, le capacità di investimento della Cina e la valuta sana sono gli ingredienti per una nuova rivoluzione industriale in tutta l’Asia, mentre l’Occidente si trova di fronte a una scelta decisiva: ricadere nel modello di recessione/crescita (la recessione è la prospettiva più probabile) o operare un cambiamento paradigmatico, al quale la classe politica non è preparata.

” Abbiamo grandi, grandi problemi “, dice Viktor Orbán dell’Europa. “ Deve capire che la Russia non può permettersi di perdere e non perderà. Il tempo è dalla parte della Russia. La Russia è un paese enorme e può mobilitare un vasto esercito. L’Ucraina è già a corto di truppe . Quando questo accadrà, quali conseguenze si verificheranno? »

” Loro [gli europei] non sanno chi sono “, ha detto senza mezzi termini Orbán.

Come scrive Rod Dreher su The American Conservative :

“ Orbán ha spiegato che se fosse chiesto loro di definirsi in relazione alla guerra, direbbero: ‘Sono il leader di un paese che sta dalla ‘parte giusta della storia’ ”. È questa convinzione, e l’essere fortemente pressati da Washington, così come la ” paura dei media liberali “, che guida il loro pensiero – non la considerazione di quello che è nell’interesse del proprio paese.

“ I tedeschi soffrono perché sanno cosa è nel loro interesse nazionale, ma non sono in grado di dirlo ”. Orbán intendeva dire che i leader tedeschi sanno di non avere nulla a che fare con una guerra con la Russia, ma sono, per qualsiasi motivo, ” incapaci di dire ‘no’ a Washington “…

“ Se la prossima offensiva di primavera della Russia avrà successo, i paesi della NATO dovranno affrontare la seguente domanda: dovremmo inviare soldati a combattere per l’Ucraina? Questa domanda riguarda un numero crescente di europei, i cui paesi rischiano di essere devastati se la guerra si estende… L’Occidente è “in guerra contro la Russia. È la realtà. Ogni giorno sprofondiamo sempre di più ”, dice Orbán.

Forze Russe

Le forze leggere utilizzate dalla Russia all’inizio dell’operazione militare speciale sono state ritenute sufficienti da Mosca per portare Kiev a chiedere la pace, ma la Nato ha poi iniziato a lanciare nuove armi e “mercenari” nella battaglia. I russi hanno fatto rapidamente marcia indietro, hanno ritirato le loro forze di spedizione e si sono concentrati sulla distruzione degli uomini e delle attrezzature delle UAF (forze armate ucraine). La UAF, incapace di agire strategicamente, si è impegnata in battaglie territoriali sul fronte del Donbass. Il risultato è una distruzione monumentale degli uomini e delle attrezzature della forze ucraine. (L’approccio di Stalin era quello di mantenere sempre alta la pressione lungo un intero fronte nella speranza che una debolezza potesse essere trovata – e sfruttata).

Dopo aver esaurito gran parte delle precedenti scorte di munizioni sovietiche detenute dagli stati della NATO, gli sponsor di Kiev hanno raddoppiato i loro sforzi inviando “volontari” e attrezzature occidentali sempre più avanzate. Tuttavia, non c’è una nuova strategia della NATO perché non c’è più un esercito ucraino di cui parlare. Tutto ciò che l’Occidente può fare è continuare a cercare di trascinare i russi nel pantano in cui si sono cacciati qualche mese fa.

Così come le conseguenze delle massicce sanzioni sull’energia russa e il divieto delle banche russe da SWIFT non sono state pensate in anticipo da Washington, così lo sono le conseguenze derivanti dalla fase successiva della “guerra finanziaria” nel senso più ampio – l’intenzione implementare una semplice valuta digitale legata all’oro – per la “compensazione” in tempo reale tra le banche centrali asiatiche – sostituendo prima le precedenti nozioni di una valuta commerciale legata alle materie prime, che sono regolarmente respinte in Occidente.

Iran e Russia, tuttavia, hanno appena collegato i loro sistemi di messaggistica finanziaria nazionali: 52 banche iraniane e 106 banche russe sono ora collegate dall’equivalente russo di SWIFT, il Financial Message Transfer System (SPFS).

L’iniziale spinta finanziaria occidentale volta a far crollare l’economia russa si è ritorta contro facendo salire i prezzi dell’energia a vantaggio dei rivali occidentali.

Tuttavia, è il prossimo passo della Russia, se attuato, che minaccia di far salire i prezzi delle materie prime, minare i mercati finanziari occidentali e infine far crollare le loro valute. In altre parole, la NATO, agendo in modo impetuoso (ovvero continuando a intensificare l’escalation in Ucraina), può diventare un pretesto per garantire il futuro della Russia come superstato asiatico, che alla fine segnerà la fine della strada per le valute fiat.

Alastair Crook

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago