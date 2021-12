La Crimea è calma, il che sconvolge la Nato perché preferisce il confronto

Inserito alle 22:13h in da Redazione in Crimea

di Brian Cloughley

La Crimea continua a essere calma e qualsiasi mossa che potrebbe portare all’accettazione dello status quo pacifico sarà ignorata o respinta.

Se ci fosse malcontento in Crimea, i media occidentali sarebbero pieni di dettagli da leccarsi i baffi, descrivendo tutte le cose terribili che stavano accadendo. Le fonti di notizie cartacee ed elettroniche si diletterebbero negli aggiornamenti principali sull’insoddisfazione e ci sarebbe gioia nei corridoi di comfort da Capitol Hill a Westminster attraverso la filiale da un miliardo di dollari del Pentagono a Bruxelles. Ma sebbene i Crimeani stiano soffrendo tanto quanto chiunque altro per l’epidemia di Covid e per i normali problemi che esistono in qualsiasi società ben condotta, non ci sono prove di un’insoddisfazione rumorosa, e il posto si sta muovendo insieme ai cittadini che si fanno gli affari propri e si ingegnano ad andare avanti con le loro vite. Dall’adesione all’integrazione in Russia hanno avuto molto tempo per esprimere disapprovazione nei confronti del loro governo, ma la CIA e altre agenzie non sono state in grado di fomentare una rivolta di alcun tipo.

Nel frattempo, l’alleanza militare USA-Nato e i suoi sostenitori continuano a insistere sul fatto che la Russia sta per invadere l’ Ucraina, e il presidente lituano Gitanas Nauseda si è unito al clamore dichiarando che “Stiamo probabilmente affrontando la situazione più pericolosa degli ultimi 30 anni, stanno parlando non solo dell’Ucraina, ma del fianco orientale della NATO”. Il “noi” nell’annuncio del presidente Nauseda si riferiva all’Unione europea, ed è interessante che lui e altri usino il forum del Consiglio europeo per fare tali dichiarazioni. È stato seguito dal primo ministro lettone Krisjanis Karins che ha mantenuto la stessa linea proclamando che “Stiamo davvero affrontando una serie di attentati. Li vedo tutti come associati”, e secondo France 24 ha spiegato che i suoi timori sono “l’armamento dei migranti mediorientali ai confini della Bielorussia con l’UE, i prezzi artificialmente alti per il gas naturale russo e la disinformazione russa”.

Queste dichiarazioni teatrali ed esagerate sono state fatte nel contesto di una riunione del Consiglio europeo il 16 dicembre, ma nonostante il loro fervore è stato incoraggiante che l’agenda e la discussione del Consiglio enfatizzassero le questioni sanitarie ed economiche come distinte dalla retorica sferragliante, sebbene l’ avviso obbligatorio post-conferenza è stato dato sulle sanzioni imposte alla Russia.

L’ammirevole presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dato una buona indicazione dell’atteggiamento positivo dell’UE dichiarando che “l’Europa deve fornire soluzioni ai problemi immediati dei cittadini, in particolare sulla pandemia e le sue ricadute sulla loro vita quotidiana, nonché per quanto riguarda le sfide a lungo termine che affrontiamo insieme, come il cambiamento climatico. La nostra dichiarazione congiunta mostra il nostro impegno a lavorare duramente insieme per fornire soluzioni a tutti questi problemi, dalla salute ai cambiamenti climatici, dalla trasformazione digitale all’ampia prosperità economica”.

Questo approccio di buon senso a problemi ovvi faceva parte della “Dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’UE per il 2022” che non menziona le parole Ucraina o Crimea ma ottiene i suoi primati proprio per i cittadini europei – ora escludendo il Regno Unito che continua il suo modo tristemente caotico, inciampando e barcollando da una crisi all’altra mentre continuava a diffondere la storia di “una valutazione dell’intelligence statunitense che suggeriva che la Russia potrebbe pianificare un’invasione dell’Ucraina all’inizio del 2022”.

Non c’erano riserve su questo presunto complotto di invasione ( descritto nel Parlamento del Regno Unito), anche se il New York Times (ad esempio) ha sottolineato che “i funzionari statunitensi sottolineano che le intenzioni del presidente Vladimir V. Putin della Russia rimangono poco chiare e l’intelligence non mostra che abbia deciso di attuare l’apparente piano di guerra”. In altre parole, fa parte della marea in corso di propaganda anti-russa che è guidata principalmente dal desiderio in alcuni ambienti di fornire una giustificazione per l’esistenza dell’alleanza militare USA-Nato.

La campagna di operazioni psicologiche contro la Russia ha avuto un notevole successo e non c’è quasi nessuno in Occidente che, ad esempio, non creda che nel 2014 ci sia stata una vasta invasione armata della Crimea da parte della Russia, che ha portato alla sua “annessione illegale” da parte della Federazione . Nessuno presta attenzione al fatto, come riportato dal Carnegie Endowment for International Peace, che “il 16 marzo 2014 la Crimea ha tenuto un referendum in cui il 97 percento degli elettori ha scelto di lasciare l’Ucraina e unirsi alla Russia”. Ma gli ordini di Washington erano chiari per i paesi occidentali e hanno respinto la misura come illegale.

Il Carnegie Endowment sottolinea che “il rigetto del referendum in Crimea da parte dei paesi occidentali. . . non appare coerente con le loro posizioni su analoghe votazioni detenute dagli ex territori sovietici. Ad esempio, gli Stati Uniti e l’Europa occidentale hanno sostenuto e riconosciuto rapidamente i referendum sull’indipendenza dell’Ucraina e della Georgia nel 1991, quando si separarono dall’Unione Sovietica mentre stava vivendo uno sconvolgimento. L’Occidente ha anche sostenuto attivamente Estonia, Lettonia e Lituania quando questi ex territori sovietici hanno stabilito l’indipendenza all’inizio degli anni ’90”. Ma Washington e i suoi alleati scelgono di ignorare precedenti e preferenze perché il popolo della Crimea preferisce essere cittadino della Russia piuttosto che della Nato.

Festa per anniversario integrazione Crimea alla Russia

Nel 2014 ho scritto che “circa il 90% degli abitanti della Crimea sono di lingua russa, di cultura russa e di istruzione russa, e sarebbe strano se non votassero per l’adesione a un paese che accoglie la loro parentela, empatia e lealtà ” e ha osservato che non c’è stato “un solo caso di spargimento di sangue nel periodo precedente il plebiscito, il voto libero se la popolazione desiderava aderire alla Russia o sostenere lo ‘status della Crimea come parte dell’Ucraina’. Il governo della Crimea ha chiesto all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di inviare rappresentanti per monitorare il referendum, ma questa si è rifiutata di farlo”. La maggior parte dei principali media occidentali non è riuscita a diffondere alcuna notizia positiva sulla situazione, ma il quotidiano indipendente del Regno Unito ha riferito che “I fuochi d’artificio sono esplosi e le bandiere russe hanno sventolato sopra la folla esultante dopo che i residenti in Crimea hanno votato in modo schiacciante per separarsi dall’Ucraina e unirsi alla Russia”.

Ora che si è dimostrato impossibile per l’Asse Washington-Bruxelles realizzare la rivoluzione in Crimea, come è stato fatto in Ucraina, o distruggere la sua economia con sanzioni, ci sono poche alternative aperte per l’alleanza militare USA-Nato per promuovere il suo obiettivo di muoversi sempre più vicino ai confini della Russia. Ma una proposta pratica e allettante è stata messa in campo nientemeno che dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy che, secondo Reuters, ha affermato il 10 dicembre che “non ha escluso di tenere un referendum sul futuro status dell’Ucraina orientale devastata dalla guerra e della penisola di Crimea annessa alla Russia nel 2014. Zelenskiy non ha fornito dettagli su come e quando si potrebbe tenere un referendum, ma ha affermato che era una delle opzioni per rilanciare un processo di pace in stallo nell’Ucraina orientale e porre fine a una situazione di stallo con la vicina Russia”.

Sebbene una ventata di sanità mentale sia stata aleggiata da Kiev, non ci sono state reazioni positive da parte di alcun governo occidentale. Deve essere stato estremamente irritante per Washington e i suoi seguaci apprendere che il presidente Zelenskiy ha dichiarato in un’intervista che “non escludo un referendum sul Donbass in generale. Potrebbe riguardare il Donbass, potrebbe riguardare la Crimea”, ed è estremamente improbabile che il suo approccio sensato venga approvato. La Crimea continua a essere calma, il che sconvolge la Nato, e qualsiasi mossa che potrebbe portare all’accettazione dello status quo pacifico sarà ignorata o respinta. Confronto è il nome del gioco USA-Nato.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Gerard Trousson