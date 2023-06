La crescente resistenza serba all’occupazione del Kosovo da parte della NATO mostra lo sbiadimento del potere degli Stati Uniti

Sarebbe un peccato per i serbi non cogliere le loro opportunità per quanto riguarda la correzione dei torti dello smembramento della NATO delle loro terre storiche e dell’occupazione illegale della provincia del Kosovo in particolare.

Un intrigante cambio di paradigma è evidente con il mondo multipolare in marcia in avanti. Sarebbe sicuramente un peccato per i serbi non cogliere le loro opportunità per quanto riguarda la correzione dei torti dello smembramento della NATO delle loro terre storiche e dell’occupazione illegale della provincia del Kosovo in particolare.

L’ironia storica agrodolce abbonda nel seguente paradosso: tra tutti i paesi del mondo, sono stati gli Stati Uniti a orchestrare la quasi auto-dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 2008; eppure le recenti rabbiose proteste della popolazione serba locale in mezzo a una violenta repressione da parte del regime sostenuto dalla NATO a Pristina hanno costretto Washington a censurare il regime kosovaro, dimostrando che il Kosovo non è in realtà uno stato sovrano indipendente, ma piuttosto un’enclave del protettorato NATO della Serbia.

Il recente fiasco deriva dai giochi elettorali che il leader kosovaro-albanese Albin Kurti ha cercato di imporre alla popolazione serba nei contestati distretti settentrionali del Kosovo. Il Kosovo non è riconosciuto come stato separato da Russia, Cina e molte altre nazioni. Esiste solo perché è sostenuto dalla NATO e dai cosiddetti “peacekeeper” della NATO noti come KFOR.

Il governo della Serbia a Belgrado contesta la scissione del Kosovo dal suo territorio. Una numerosa popolazione serba si è trovata isolata in uno stato non riconosciuto: il Kosovo. Le recenti elezioni locali sono state ripudiate da questi serbi come illegittime. In loro assenza, il regime di Kurti a Pristina ha cercato di imporre sindaci albanesi nei loro comuni. Quel gioco di prestigio ha provocato violenti scontri tra i serbi che protestavano e le forze della NATO insieme alla polizia paramilitare del Kosovo. Alla fine, la violenza ha reso necessario uno strano rimprovero a Pristina da parte di Washington.

Il punto di partenza in questo caso di studio locale di realpolitik sono le elezioni per i funzionari dei tre comuni nella provincia meridionale serba di Kosovo e Metohija. Apparentemente i politici albanesi dubbiosi hanno vinto le finte elezioni. Washington aveva cercato di dare una certa legittimità allo scrutinio anche se il massiccio boicottaggio del processo da parte della maggioranza serba locale faceva sembrare le elezioni farsesche e illegali.

Militari serbi

Altrove, non sembravano esserci problemi nei distretti di Prizren, Urosevac, Pec o Pristina, in gran parte a causa dei crimini storici degli albanesi che avevano brutalmente annientato i serbi locali durante quasi un secolo di purghe continue. (Un lungo articolo a parte merita un processo di pulizia etnica sponsorizzato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania dopo la seconda guerra mondiale).

A Washington e ai suoi alleati della NATO non è sembrato importare quando le forze speciali di Pristina (polizia paramilitare) hanno usato la violenza contro i manifestanti serbi per occupare gli edifici del comune il 26 maggio. gravi ferite su un certo numero di persone.

Poi c’è stato un brusco cambiamento nella posizione degli Stati Uniti. I serbi in Kosovo e Metohija hanno resistito con successo il 29 maggio all’occupazione degli edifici municipali da parte dei “peacekeeper” della NATO e dei loro scagnozzi di Pristina. Diversi soldati della NATO sono rimasti feriti nella mischia. Poi è calato il caos, ma i serbi disarmati sono riusciti a superare le forze della NATO pesantemente armate.

Naturalmente, gli ambasciatori della NATO a Pristina, come se facessero parte della Gleichschaltung nazista, uno dopo l’altro hanno lanciato appelli urgenti affinché la violenza contro i soldati della NATO non fosse tollerata.

Tuttavia, poco dopo si è verificato un cambiamento significativo. Washington e i suoi partner della NATO si sono astenuti dal cercare di addossare tutta la colpa ai serbi e di diffamarli come agenti russi.

Sorprendentemente, Albin Kurti (giustamente chiamato lo Zelensky del Kosovo) è stato censurato. In particolare, è stato istruito che ai sindaci albanesi dubbiamente eletti non fosse permesso occupare gli edifici municipali nei distretti settentrionali. Che svolta! Il pagliaccio Kurti è stato rimproverato dagli stessi funzionari degli Stati Uniti e della NATO che lo hanno aiutato militarmente ad occupare illegalmente i suddetti edifici in primo luogo.

Possiamo solo speculare in questa fase sull’inversione a U degli Stati Uniti e della NATO. Forse l’inaspettata resistenza dei serbi ha minacciato una maggiore instabilità nel protettorato della NATO. O forse i soldati della NATO sono stati presi di mira dai cecchini paramilitari di Kurti, mentre incolpavano i serbi, ma ora sono stati colti in flagrante nelle loro sfacciate bugie.

Altro doveva venire. C’era poi un elenco di sanzioni ufficiali statunitensi emesse contro Albin Kurti perché si rifiutava di obbedire ai comandi della NATO. In questo modo, i capi degli Stati Uniti e della NATO hanno inavvertitamente ammesso che il loro riconoscimento anticostituzionale del Kosovo non significa nulla, nemmeno per loro stessi; perché il loro rango tirato su Kurti come un fattorino ha dimostrato che non considerano il Kosovo uno stato sovrano.

In effetti, considerano il Kosovo come il proprio protettorato della NATO, la cui presunta sovranità non si applica a questa manciata di sfortunati edifici municipali.

Inoltre, il rifiuto truculento di Kurti di obbedire agli ordini degli Stati Uniti è istruttivo in un altro modo. Mette in luce i limiti del potere di Washington e il suo declino imperiale.

Se l’Impero degli Stati Uniti conservasse davvero il suo antico potere, Kurti non oserebbe mai disobbedire in modo così pubblicamente insolente. L’ironia è ricca. Un piccolo tirapiedi e scagnozzo in Kosovo sfida lo zio Sam e così facendo mostra la fragilità di Washington.

È improbabile che gli Stati Uniti smettano improvvisamente di fare pressioni sulla Serbia per riconoscere il Kosovo, cosa che la Serbia non farà mai. Tuttavia, si sta stabilendo un intrigante cambio di paradigma con il mondo multipolare in marcia in avanti a livello globale; sarebbe sicuramente un peccato per i serbi non cogliere le opportunità.

Stranamente, Ramush Haradinai (sì, quel terrorista albanese raccoglitore di organi) sembra avviare le procedure per la revoca ufficiale del mandato di Albin Kurti.

E se in tutto questo caos che si è scatenato seguissero elezioni straordinarie e realmente autodeterminate in Kosovo e Metohija? In secondo luogo, cosa accadrebbe se si svolgessero elezioni straordinarie nel resto della Serbia? E visto che si avvicinano le elezioni parlamentari europee e presidenziali americane, c’è da chiedersi, con un barlume di speranza, se il Kosovo e Metohija possano trarre vantaggio dal mutato panorama geopolitico.

Serbia, manifestazione contro la NATO

Gli ultimi giorni sono stati un incoraggiamento che la resistenza serba all’alleanza NATO/KFOR/albanese è viva e vegeta. I serbi respingeranno se attaccati di nuovo. Si dovrà fare i conti con la resistenza serba.

Inoltre, sta emergendo un sostegno più forte da parte di Russia e Cina per i diritti nazionali serbi. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto incontri urgenti con funzionari statunitensi a Belgrado a causa dei recenti disordini. Significativamente, inoltre, subito dopo Vucic è stato accolto dagli ambasciatori di Russia e Cina. Potrebbe esserci un’ottima ragione per la rapida inversione a U degli Stati Uniti nel tentativo di placare Belgrado mentre imbavagliano il regime sostenuto dalla NATO a Pristina.

Come nota conclusiva, un’appropriata citazione di Milan Knezevic, un politico serbo del vicino Montenegro: ” Se il Kosovo non è nostro , perché [la NATO] continua a chiedere di portarcelo via?”



Tatiana OBRENOVIC

Tatiana Obrenovic è una ricercatrice sociale indipendente e analista politica con sede a Belgrado, in Serbia.

Traduzione: Mirko Vlobodic