Washington sta riproponendo le accuse di possesso di armi di distruzione di massa contro l’Iran, paragonandole alle affermazioni dell’intelligence utilizzate per giustificare l’invasione dell’Iraq del 2003. Da decenni di accuse sul programma nucleare iraniano alle più recenti minacce chimiche e radiologiche, la narrazione in continua evoluzione solleva interrogativi sull’uso politico dell’intelligence, sulla manipolazione del consenso e sulla spinta verso l’escalation militare.

Washington sta riproponendo le accuse di possesso di armi di distruzione di massa contro l’Iran, paragonandole alle affermazioni dell’intelligence utilizzate per giustificare l’invasione dell’Iraq del 2003. Da decenni di accuse sul programma nucleare iraniano alle più recenti minacce chimiche e radiologiche, la narrazione in continua evoluzione solleva interrogativi sull’uso politico dell’intelligence, sulla manipolazione del consenso e sulla spinta verso l’escalation militare.

“Le solite false flag, la stessa istigazione alla guerra, nuovi loghi. Il deficit di credibilità della destra è al massimo, quindi l’operazione di comunicazione si è spostata sul NYT e sulla CNN . Approvata da Larry Ellison, il più grande finanziatore privato delle Forze di Difesa Israeliane e nuovo proprietario della CNN . La cattura dei media è in pieno svolgimento”, ha scritto Ghalibaf.

Same false flags, same war mongering, new logos. The right’s credibility deficit is maxed out, so the messaging operation pivoted to NYT and CNN. Approved by Larry Ellison, biggest private donor to Israel’s IOF and CNN’s new owner. Media capture in full swing. https://t.co/6rtCrKiE1l — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 17, 2026

Anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha respinto le accuse , collegandole ad altre recenti segnalazioni riguardanti presunte attività legate alle armi chimiche e presunti impianti missilistici sotto le dighe.

“Nelle ultime 72 ore, i media filo-israeliani hanno ‘riportato’ che l’Iran starebbe pianificando di usare armi chimiche a Washington, costruendo al contempo basi missilistiche sotto le dighe. ASSURDITÀ. Risparmiateci la propaganda in stile guerra in Iraq, soprattutto se porta l’impronta israeliana. Nessuno ci crede”, ha scritto Araghchi.

In the past 72 hours, pro-Israel media have "reported" that Iran is supposedly plotting to use chemical weapons in DC while building missile bases under dams. RUBBISH.



Spare us the Iraq War-style propaganda, especially with Israeli fingerprints all over it. Nobody is buying it. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 17, 2026

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago