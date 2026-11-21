Washington sta riproponendo le accuse di possesso di armi di distruzione di massa contro l’Iran, paragonandole alle affermazioni dell’intelligence utilizzate per giustificare l’invasione dell’Iraq del 2003. Da decenni di accuse sul programma nucleare iraniano alle più recenti minacce chimiche e radiologiche, la narrazione in continua evoluzione solleva interrogativi sull’uso politico dell’intelligence, sulla manipolazione del consenso e sulla spinta verso l’escalation militare.
Washington sta riproponendo le accuse di possesso di armi di distruzione di massa contro l’Iran, paragonandole alle affermazioni dell’intelligence utilizzate per giustificare l’invasione dell’Iraq del 2003. Da decenni di accuse sul programma nucleare iraniano alle più recenti minacce chimiche e radiologiche, la narrazione in continua evoluzione solleva interrogativi sull’uso politico dell’intelligence, sulla manipolazione del consenso e sulla spinta verso l’escalation militare.
“Le solite false flag, la stessa istigazione alla guerra, nuovi loghi. Il deficit di credibilità della destra è al massimo, quindi l’operazione di comunicazione si è spostata sul NYT e sulla CNN . Approvata da Larry Ellison, il più grande finanziatore privato delle Forze di Difesa Israeliane e nuovo proprietario della CNN . La cattura dei media è in pieno svolgimento”, ha scritto Ghalibaf.
Anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha respinto le accuse , collegandole ad altre recenti segnalazioni riguardanti presunte attività legate alle armi chimiche e presunti impianti missilistici sotto le dighe.
“Nelle ultime 72 ore, i media filo-israeliani hanno ‘riportato’ che l’Iran starebbe pianificando di usare armi chimiche a Washington, costruendo al contempo basi missilistiche sotto le dighe. ASSURDITÀ. Risparmiateci la propaganda in stile guerra in Iraq, soprattutto se porta l’impronta israeliana. Nessuno ci crede”, ha scritto Araghchi.
Fonte: Al Mayadeen
Traduzione: Luciano Lago
Un commento su “La creazione di una minaccia: dalle rivendicazioni nucleari a quelle chimiche contro l’Iran”
Il problema per gli anglosassoni e c. è che la loro propaganda, la loro narrativa NON E’ VINCENTE, e NEPPURE DETERMINANTE. Semplicemente si sono ridicolizzati a furia di raccontare MEGA BALLE !!!! Troppe menzogne, troppe falsità hanno saturato il mercato ! Ha ha ha ha ha !!!! I mercanti hanno mentalità di mercanti, non possono ragionare elevatamente, come Condottieri o come grandi Capi ………………………………. poiché hanno qualità INNATE di bassa levatura, di mercanti presi dal loro “universo” del compra e vendi e dal denaro da guadagnare. Il problema che il guadagno NON aumenta più ………………………………… è un brutto segno del Destino ………………………………. gli affari, l’economia, le finanze vanno a remengo per tutto l’occidente mercantile e ateo !!!!” …………………….. che strano ……………………… Il Sistema occidentale è antistorico, antiumano e bestemmiatore. E ciò che è contrario alla Natura non dura. La campana suona a morto per l’occidente !!!! L’IRAN e lo YEMEN hanno tutte le armi ATOMICHE E ALL’IDROGENO con DOVIZIA di MISSILI.