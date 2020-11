LA COVIDOCRAZIA DISPREZZA IL POPOLO

da Redazione





di Maxime Tandonnet.

Chi parla di seguito è uno dei massimi rappresentanti della covidocrazia al potere, questa nuova casta di un pugno di medici e scienziati, padrona della paura, che domina i media e detta i suoi ordini ai politici.

Ieri abbiamo sentito questa affermazione : “A Natale possiamo andare dal nonno e dalla nonna. Non devi mangiare con il nonno e la nonna. Anche a Natale. Abbiamo tagliato a metà il ceppo di Natale. Nonno e Nonna mangiano in cucina e noi mangiamo in sala da pranzo ”.

L’umorismo ci viene detto. Centinaia di migliaia di commercianti e ristoratori stanno ora vedendo gli sforzi per tutta la vita rovinati e le loro famiglie sprofondate nella miseria. Le persone in Europa si sono viste private ​​della libertà di andare e venire, la più preziosa di tutte, e subiscono l’umiliazione di dover giustificare all’amministrazione ogni volta che lasciano le loro case. Milioni di giovani uomini e ragazze sono gettati nell’inferno della disoccupazione e dell’ozio. I fedeli cristiani sono banditi dalla messa. Le persone anziane, private delle visite, soffrono e muoiono nella solitudine delle residenze per anziani. Le depressioni e i suicidi sono in aumento. Chi vuole scherzare con il signor Dottore?

Ma in realtà, questa dichiarazione non è banale: è rivolta alla nazione francese e a ciascuno di noi come un bambino grande irresponsabile. Tocca il parossismo dell’infantilizzazione di un popolo da parte della Covidocrazia, questa nuova casta dominante, padrona della paura. A proposito, riflette un incredibile disprezzo per gli anziani. Ah, signor dottore, dodici anni di studio per arrivarci …

Quanto alle misure di progressivo deconfinement annunciate ieri, frutto della covidocrazia, sono arbitrarie, ottuse, burocratiche come l’intera gestione di una crisi sanitaria per 10 mesi.

Perché una quota uniforme di 30 persone nelle chiese indipendentemente dalle loro dimensioni?

Perché hai perseguitato librai e commercianti per un mese? La loro riapertura è annunciata per il 28 novembre. I beni ritenuti non essenziali nell’ultimo mese sono diventati magicamente essenziali? Questa riapertura, mentre il numero ufficiale (dichiarato) di ricoveri e morti rimane alto, è l’ammissione stessa della natura mostruosamente burocratica e stupida della loro chiusura.

Il 24 e 31 dicembre, eccezionalmente, la libertà di andare e venire deve essere ripristinata per consentire ai francesi di festeggiare (per gli italiani deve essere ancora confermata). Cosa significa ? Che i vincoli al traffico, il resto del tempo, sono inutili? O che, se sono di qualche utilità, il potere sta deliberatamente sacrificando vite il 24 e il 31 dicembre?

E 20 km di distanza per 3 ore di autorizzazione all’uscita, cosa significa? 30 km, sarebbe più contagioso di 20 km? E 3 ore di uscita sarebbero sicure mentre 4 ore promuoverebbero l’epidemia?

E le centinaia di migliaia di ristoranti, stupidamente, ingiustamente e inutilmente condannati a morte quando, a costo di poche precauzioni, sono infinitamente meno favorevoli al contagio rispetto alle metropolitane e ai Bus? Proprio come le piste da sci, ovviamente …

Inoltre, ora si tratta anche di “misure vincolanti per coloro che hanno il virus”. Eccoci, dovevamo arrivare alla fine della catena: il paziente indicava, designato come portatore del male, il capro espiatorio da isolare a costo di costrizione, accompagnato da sanzioni e controlli. L’ora delle vittime della peste è tornata. Una società è giudicata dal modo in cui tratta i suoi pazienti. Questo è odioso.

Parigi proteste contro il confinamento

La crisi sanitaria sta dando alla luce un mostro. Dietro questo naufragio nella burocrazia pignola si profila il giubilo – quasi libidinoso -, la vertigine dell’onnipotenza, il giubilo di mettere il paese e la vita privata di ogni persona in una sezione regolamentata. Ma attenzione: sembra che il 79% dei francesi sia soddisfatto di queste misure liberticide e della loro schiavitù.

Di fronte ai padroni della paura, la Francia (come altri paesi in Europa) china la testa. La Francia sta diventando un vasto branco di paura e belato di contentezza, un popolo di schiavi volontari. Si sveglierà mai? Fonte: Maxime Tandonnet

Traduzione: Gerard Trousson