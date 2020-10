La cortina di ferro separa ancora Russia e UE

da Redazione

di Pepe Escobar.

Quando l’Unione europea parla come da un livello superiore, la Russia si chiede: possiamo fare affari con l’UE?

Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Russia, è il più grande diplomatico del mondo. Figlio di un padre armeno e di una madre russa, è a un livello completamente nuovo. Anche qui vedremo perché.

Cominciamo con la riunione annuale del Club Valdai , il think tank più importante della Russia. Qui, l’essenziale presentazione del rapporto annuale di Valdai su ” The Utopia of a Diverse World “, con, tra gli altri, Lavrov, John Mearsheimer dell’Università di Chicago, Dominic Lieven dell’Università di Cambridge e Yuri Slezkine dalla UCLA / Berkeley.

È raro poter condividere quello che rappresenta un vertice di altezza himalayana in termini di serio dibattito politico. Abbiamo, ad esempio, Lieven – che, quasi scherzosamente, ha definito il rapporto Valdai “Tolstoyan, un po ‘anarchico” – che si concentra sulle due grandi sfide interconnesse di oggi: il cambiamento climatico e il fatto che ” 350 anni di predominio occidentale e 250 anni di predominio angloamericano stanno volgendo al termine ”.

Mentre vediamo “l’attuale ordine mondiale svanire davanti ai nostri occhi”, Lieven nota una sorta di “vendetta del terzo mondo”. Ma ahimè, i pregiudizi occidentali si stanno riaffacciando, poiché definisce la Cina in termini semplicistici come se fosse una “sfida”.

Mearsheimer ricorda con precisione che abbiamo vissuto, in successione, in un mondo bipolare, unipolare e ora multipolare: con Cina, Russia e Stati Uniti “torna sul tavolo la politica delle grandi potenze”.

Crede giustamente che dopo la terribile esperienza del “secolo dell’umiliazione, i cinesi si assicureranno di essere davvero potenti”. E questo spianerà la strada agli Stati Uniti per dispiegare una “politica di contenimento molto aggressiva”, proprio come hanno fatto contro l’URSS, che “potrebbe benissimo finire in uno scontro”.

“Mi fido di Arnold più che dell’UE”

Lavrov, nelle sue osservazioni iniziali, ha spiegato che in termini di realpolitik, il mondo “non può essere gestito da un unico centro”. Si è preso il tempo per sottolineare il lavoro “meticoloso, lungo e talvolta ingrato” della diplomazia.

E’ stato in seguito, durante uno dei suoi interventi, che Lavrov ha fatto esplodere la vera bomba (da 1:15:55; in russo, doppiata in inglese): “Quando l’Unione Europea parla da un livello di superiorità, La Russia si chiede se possiamo fare affari con l’Europa”.

Cita maliziosamente Schwarzenegger, “che nei suoi film diceva sempre ‘Fidati di me’. Quindi mi fido di Arnold più che dell’Unione Europea ”.

E questo ci porta alla battuta finale: “I responsabili della politica estera in Occidente non riescono a capire la necessità del rispetto reciproco nel dialogo. Ed è probabile che per un po ‘dovremo smetterla di parlare con loro ”. Del resto, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva ufficialmente dichiarato che per l’Ue “non esiste una partnership geopolitica con la Russia moderna”.

Lavrov è andato anche oltre in una straordinaria intervista con le stazioni radio russe, la cui traduzione vale la pena leggere attentamente nella sua interezza. Vedi: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

Ecco uno dei passaggi cruciali:

Lavrov: “Qualunque cosa facciamo, l’Occidente cercherà di ostacolarci e limitarci, minando i nostri sforzi nei campi dell’economia, della politica e della tecnologia. Sono tutti elementi dello stesso approccio ”.

Domanda: “La loro strategia di sicurezza nazionale dice che è quello che faranno”.

Lavrov: “Certo che sì, ma è articolato in modo che la gente comune non se ne accorga, ma è implementato in un modo che è a dir poco oltraggioso”.

Domanda: Anche tu puoi articolare le cose in un modo diverso da quello che vorresti veramente dire, giusto?

Lavrov: “È il contrario. Posso usare un linguaggio che di solito non uso per far capire il punto. Ma è chiaro che vogliono sbilanciarci, non solo attaccando direttamente la Russia in ogni possibile area immaginabile attraverso una concorrenza senza scrupoli, sanzioni illegittime e simili, ma anche sbilanciando la situazione vicina ai nostri confini, impedendoci di concentrarci su attività creative. Tuttavia, qualunque siano gli istinti umani e le tentazioni di reagire nella stessa direzione, sono convinto che si debba rispettare il diritto internazionale ”.

Mosca rispetta incondizionatamente il diritto internazionale – contrariamente al proverbiale gergo delle “regole dell’ordine internazionale liberale” ripetuto dalla NATO e dai suoi scagnozzi come il Consiglio Atlantico.

E lì , ancora una volta, un rapporto USA elogia la NATO per la sua ” Intensificazione di attività contro la Russia “, denunciando “la disinformazione aggressiva e le campagne di propaganda di Mosca contro l’Occidente, e il suo avventurismo incontrollato nel mezzo”. -Est, Africa e Afghanistan ”.

Il Consiglio Atlantico insiste sul fatto che questi fastidiosi russi hanno ancora una volta sfidato “la comunità internazionale utilizzando un’arma chimica illegale per avvelenare il leader dell’opposizione Alexei Navalny”. L’incapacità della NATO di porre fine al comportamento aggressivo della Russia mette in pericolo il futuro dell’ordine internazionale liberale ”.

Solo gli sciocchi ciechi all’origine della sindrome dei ciechi non sanno che queste “regole” dell’ordine liberale sono stabilite dala super potenza egemonica da sola e possono essere modificate in un batter d’occhio secondo i capricci di quest’ultima.

Quindi non c’è da meravigliarsi se una battuta comune a Mosca è “se non ascolti Lavrov, ascolterai Shoigu”. Sergey Shoigu è il ministro della Difesa russo, sovrintende a tutte quelle armi ipersoniche che il complesso militare-industriale americano può solo sognare.

Il nocciolo della questione è che, anche con tale isteria generata dalla NATO, Mosca non si cura affatto di questa, data la sua supremazia militare de facto. E questo fa impazzire Washington e Bruxelles ancora di più.

Quello che rimane sono i focolai di guerra ibrida che seguono le incessanti molestie e lo “squilibrio” della Russia in Bielorussia, Caucaso meridionale e Kirghizistan, su mandato della società RAND – con sanzioni su Lukashenko e su Funzionari del Cremlino per “avvelenamento” Navalny.

“Non trattiamo con le scimmie”

Ciò che Lavrov ha appena reso molto esplicito era in divenire da molto tempo. La “Russia moderna” e l’UE sono nate quasi contemporaneamente. A livello personale, l’ho vissuto in modo straordinario. “Modern Russia” è nata nel dicembre 1991, quando ero in viaggio in India, poi in Nepal e in Cina. Quando sono arrivato a Mosca dalla Transiberiana nel febbraio 1992, l’Unione Sovietica non c’era più. E poi, quando sono tornato a Parigi, sono arrivato in un’Unione Europea che è nata nello stesso mese di febbraio.

Uno dei leader Valdai sostiene giustamente che l’audace concetto di “Europa che si estende da Lisbona a Vladivostok”, inventato da Gorbaciov nel 1989, poco prima del crollo dell’URSS, purtroppo “non aveva” alcun documento. o accordo per sostenerlo ”.

E sì, “Putin ha cercato diligentemente un’opportunità per attuare la partnership con l’UE e per continuare il riavvicinamento. Questo è quello che è successo dal 2001 al 2006 ”.

Putin Merkel

Ricordiamo tutti il ​​giorno in cui Putin nel 2010 ha ideato lo stesso identico concetto, una casa comune da Lisbona a Vladivostok , ed è stato completamente respinto dall’UE. È molto importante ricordare che passarono quattro anni prima che i cinesi finalizzassero il proprio concetto della Nuova Via della Seta.

Dopo di che, le cose sono solo peggiorate. L’ultimo vertice Russia-UE si è svolto a Bruxelles nel gennaio 2014: un’eternità in politica.

La favolosa potenza di fuoco intellettuale raccolta a Valdai è ben consapevole che la cortina di ferro 2.0 tra Russia e UE semplicemente non scomparirà.

E tutto questo mentre il FMI, l’Economist e anche questo sostenitore dell’errore di Tucidide ammettono che la Cina è già, di fatto, la più grande economia del mondo.

Russia e Cina condividono un confine estremamente lungo. Sono impegnati in una “partnership strategica globale” complessa e multidimensionale. Questa partnership non si è sviluppata perché l’allontanamento tra Russia e UE / NATO ha costretto Mosca a ruotare verso est, ma soprattutto perché l’alleanza tra la prima economia mondiale vicina e la prima potenza militare ha perfettamente senso per l’Eurasia, sia geopoliticamente che geoeconomicamente.

E questo corrobora pienamente la diagnosi di Lieven della fine di “250 anni di predominio anglo-americano”.

È all’inestimabile analista militare Andrey Martyanov, il cui ultimo lavoro ho presentato come un libro da leggere, che dobbiamo la valutazione più deliziosamente devastante di uno dei momenti del ” Ne abbiamo abbastanza”. da Lavrov:

“Qualsiasi discussione professionale tra Lavrov e un ex ginecologo [in realtà un epidemiologo] come von der Leyen, o il ministro degli Esteri tedesco Maas, che è un avvocato e un verme della politica tedesca, è una perdita di tempo. . Le “élite” e gli “intellettuali” occidentali sono semplicemente a un livello diverso, molto inferiore a quello di Lavrov. Non negozi con le scimmie, le tratti con gentilezza, assicurati che non vengano maltrattate, ma non negozi con loro, proprio come non negozi con i bambini. Vogliono il loro Navalny come un giocattolo: lascia che lo facciano. Chiedo alla Russia di iniziare per molto tempo a porre fine alla sua attività economica con l’UE. Comprano petrolio russo e alta tecnologia, bene.

Per quanto Washington non sia “capace di fare un accordo”, nelle parole del presidente Putin, tanto lo è l’UE, Lavrov ha detto: “Dobbiamo smetterla di orientarci verso i partner europei e preoccuparci delle loro valutazioni. “.

La Russia non è l’unica a saperlo: lo sanno anche la stragrande maggioranza dei paesi del Sud del mondo.

Pepe Escobar

fonte: https://asiatimes.com

Traduzione: Luciano Lago