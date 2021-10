La corte polacca decide che la sua costituzione sostituisce il Diktat dell’UE che per qualche motivo è respinto e “controverso”





Gli euroburocrati dicono le cose più dannate

James Crisp

Il futuro della Polonia nell’Unione europea è stato messo in dubbio giovedì dopo che i giudici polcchi della suprema corte hanno stabilito che la legge polacca ha sostituito quella dell’UE nell’ultimo scontro tra Varsavia e Bruxelles.

Jaroslaw Kaczynski, il leader di Law and Justice, il partito dominante nella coalizione di governo della Polonia, ha affermato che una sentenza diversa significherebbe che “la Polonia non è uno stato sovrano”.

Ha aggiunto che quando si tratta di amministrazione della giustizia, “l’UE non ha il diritto di interferire”.

La sentenza secondo cui la costituzione polacca aveva più peso dei trattati UE ha suscitato una reazione furiosa da parte dei politici e degli oligarchi di Bruxelles, la capitale de facto del blocco. La Commissione europea ha affermato che “non esiterà a fare uso dei suoi poteri” per proteggere il primato del diritto dell’UE.

Gli oligarchi hanno accusato Mateusz Morawiecki, il primo ministro polacco, di aver messo il paese sulla “strada verso la Polexit” , aumentando la prospettiva che Varsavia esca dal blocco come ha fatto il Regno Unito il 31 dicembre.

I deputati hanno bollato il tribunale costituzionale polacco come “illegittimo” perché è pieno di alleati scelti da Morawiecki e Kaczynski.

Contravvenire alle leggi polacche

Tutti gli Stati membri (tranne la Germania) concordano su una disposizione del trattato che stabilisce che il diritto dell’UE ha il primato sul diritto nazionale. L’arbitro finale del diritto dell’UE è la Corte di giustizia europea in Lussemburgo, secondo i trattati di adesione.

Il tribunale costituzionale ha affermato che alcune disposizioni dei trattati dell’UE e alcune sentenze dei tribunali dell’UE sono contrarie alla più alta legge polacca. Due dei 14 giudici dissenzienti dall’opinione della maggioranza.

“Il primato del diritto costituzionale su altre fonti del diritto deriva direttamente dalla Costituzione della Repubblica di Polonia”, ha scritto su Twitter Piotr Muller, portavoce del governo, “Oggi (ancora una volta) questo è stato chiaramente confermato dal tribunale costituzionale. “

Verso una “Polexit“

“Dichiarando che i trattati dell’UE non sono compatibili con la legge polacca, il tribunale costituzionale illegittimo in Polonia ha messo il paese sulla strada della Polexit”, ha affermato Jeroen Lenaers, eurodeputato del Partito popolare europeo di centrodestra.

Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha dichiarato: “Il verdetto di oggi in Polonia non può rimanere senza conseguenze. Il primato del diritto Ue deve essere indiscusso”.

Didier Reynders, il commissario per la giustizia dell’UE, ha affermato che Bruxelles agirà per garantire la supremazia del diritto dell’UE e della corte suprema del blocco.

“Esistono strumenti per ristabilire il primato del diritto europeo e della Corte di giustizia, come esecutore di queste decisioni”, ha affermato.

Manifestazione patriottica in Polonia

Ritardare i fondi a Varsavia (la vendetta degli euroburocrati)

Il mese scorso, la Commissione europea ha confermato che la sfida alla supremazia del diritto dell’UE stava ritardando il rilascio di 57 miliardi di euro in fondi UE per il recupero del coronavirus a Varsavia.

Ci sono richieste a Bruxelles per trattenere i fondi del bilancio dell’UE dalla Polonia , avviare un’azione legale contro Varsavia o privarla dei suoi diritti di voto nell’UE in risposta alle preoccupazioni per il suo cambiamento illiberale. “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione”, ha detto Reynders ai giornalisti.

Pawel Jablonski, viceministro degli esteri polacco, ha affermato che la sentenza del tribunale non violerà i trattati di adesione all’UE, ma li ridefinirà. Le principali corti di molti paesi dell’UE non hanno sempre seguito le sentenze della Corte di giustizia europea, ha affermato.

Migrazione e diritti dei gay

Il partito Legge e Giustizia è da tempo ai ferri corti con Bruxelles su questioni come lo stato di diritto, la migrazione e i diritti degli omosessuali . Insiste sul fatto che la magistratura dovrebbe essere di competenza esclusiva degli Stati nazionali e non dell’UE e ha ignorato una serie di sentenze dei tribunali dell’UE.

Ma il governo polacco ha respinto ogni discorso di “Polexit”. Un sondaggio di opinione pubblicato martedì ha rilevato che l’88% dei polacchi voleva che la Polonia rimanesse membro del blocco.

Il tribunale ha aperto il caso dopo che Morawiecki ha chiesto il riesame dopo che il tribunale dell’UE aveva affermato che la legge del blocco aveva la precedenza su quella polacca. Ha iniziato ad ascoltare il caso a luglio, ma lo aveva aggiornato quattro volte prima della seduta di giovedì

Molti di coloro che siedono nel tribunale sono lealisti del governo, incluso il presidente del tribunale, il giudice Julia Przylebska.

“È una confederazione di forze antidemocratiche contro l’adesione della Polonia all’Unione europea”, ha twittato Michal Wawrykiewicz, un avvocato pro-UE. Ha detto che è stato un “giorno nero” nella storia della Polonia.

Terry Reintke, l’eurodeputato leader dei Verdi tedeschi sulla Polonia, ha dichiarato: “Purtroppo, il “Tribunale costituzionale” polacco illegittimo non può essere considerato un organo giudiziario indipendente”.

“Una Polexit dall’ordinamento giuridico dell’UE sembra diventare inevitabile”, ha twittato Sophie in ‘t Veld, un’influente eurodeputata liberale olandese. [Che bluff. Vogliono un’uscita polacca anche meno della stessa Polonia.]

“Largamente considerato un burattino dell’attuale partito di governo, il tribunale costituzionale della Polonia, composto illegalmente, ha attraversato il rubicone Polexit”, ha affermato Laurent Pech, professore di diritto europeo.

Fonte: Telegraph

Traduzione: Luciano Lago