La corsa di Stati Uniti e Cina verso una guerra su Taiwan





Il piano della Cina per quadruplicare il suo arsenale nucleare entro il 2030 mira a limitare le opzioni dell’America in qualsiasi futuro conflitto su Taiwan

di RICHARD JAVAD HEYDARIAN

La storica Barbara Tuchman descrisse l’ Europa, nel periodo che precedette la prima guerra mondiale , come “un mucchio di spade ammucchiate con la stessa delicatezza di stracci; uno non poteva essere tirato fuori senza spostare gli altri”.

Oggi Taiwan si trova al centro di una dinamica altrettanto delicata, mentre Cina e Stati Uniti si contendono il destino dell’isola autonoma che Pechino considera una provincia rinnegata che deve essere “riunita” alla terraferma.

Per quasi mezzo secolo, i tre partiti hanno mantenuto con cura un fragile status quo radicato nella cosiddetta “ambiguità strategica”. Gli Stati Uniti hanno appoggiato politicamente Taiwan, ma non hanno più riconosciuto la sua sovranità formale dopo aver adottato una politica di ” Una Cina” .

Pechino rivendicava la nazione insulare come propria, ma non aveva la capacità necessaria per imporre la propria volontà. Per quanto riguarda Taiwan, ha spesso flirtato con una dichiarazione di indipendenza totale, ma anche i suoi leader eletti più radicali non hanno mai osato invitare un conflitto aperto con la Cina.

Ma negli ultimi anni, mesi e settimane nel conflitto congelato hanno iniziato a manifestarsi crepe, mentre Pechino sviluppa rapidamente le sue capacità militari offensive, l’elettorato taiwanese si allontana progressivamente dalla Cina continentale e gli Stati Uniti subiscono forti pressioni per aiutare l’assediata isola democratica filo USA .

Tra le crescenti tensioni, i massimi funzionari taiwanesi hanno avvertito di un’invasione cinese incombente nel prossimo futuro, mentre i cittadini cinesi in preda al panico hanno fatto scorta di attrezzi di sopravvivenza e cibo in previsione di una grande resa dei conti.

Di fronte alla crescente minaccia di Pechino, l’amministrazione Tsai Ing-wen ha raddoppiato la sua diplomazia internazionale, mentre i poteri democratici simpatizzanti dal vicino Giappone agli Stati Uniti e all’Unione Europea intensificano il loro sostegno.

Una grande area di preoccupazione è il rapido cambiamento dell’equilibrio del potere militare nelle relazioni attraverso lo Stretto, che potrebbe indurre la Cina a cercare un momento di resa dei conti il ​​prima possibile.

Nel suo recente rapporto annuale sui progressi militari della Cina, il Pentagono ha avvertito della crescente capacità dell’Esercito di Liberazione Popolare (PLA) di “condurre attacchi di precisione congiunti a lungo raggio attraverso i suoi domini; capacità sempre più sofisticate di spazio, controspazio e cyber; così come l’espansione accelerata delle forze nucleari del PLA”.

Da tutte le indicazioni, la Cina sta potenziando sia le sue capacità sia convenzionali che asimmetriche per scoraggiare e sconfiggere qualsiasi potenziale intervento militare degli Stati Uniti nella regione del Mar Cinese Meridionale, in particolare su Taiwan.

Gli esperti ritengono che il recente test missilistico ipersonico della Cina dimostri la crescente capacità della centrale elettronica asiatica di paralizzare potenzialmente i sistemi di comunicazione statunitensi in caso di guerra su Taiwan.

I rapporti di questa settimana secondo cui la Cina prevede di quadruplicare le sue scorte nucleari entro il 2030 indicano anche un cambiamento offensivo nella politica nucleare cinese che si allontana dalla sua “dissuasione minima” di lunga data e cerca invece di sfidare il primato nucleare degli Stati Uniti.

L’ultimo rapporto del Pentagono sulla potenza militare cinese, pubblicato il 3 novembre, afferma che Pechino sta “ampliando il numero di piattaforme di armi nucleari terrestri, marittime e aeree e costruendo le infrastrutture necessarie per supportare questa grande espansione delle sue forze nucleari”.

Una scorta nucleare più grande, ritengono alcuni pianificatori militari, mira a limitare le opzioni americane in caso di conflitto, mentre il Pentagono suggerisce che “fornirebbe a Pechino opzioni militari più credibili in una contingenza di Taiwan”. Il Pentagono ha parlato di una “triade nucleare nascente” cinese con capacità di lancio aereo, terrestre e marittimo.

“Le capacità e i concetti in evoluzione del PLA continuano a rafforzare la sua capacità di combattere e vincere guerre, per usare la loro stessa frase, contro ciò che la Repubblica popolare cinese definisce un ‘forte nemico’ – di nuovo, un’altra frase che appare nelle loro pubblicazioni. “E un ‘nemico forte’, ovviamente, è molto probabilmente un eufemismo per gli Stati Uniti”, ha avvertito un funzionario del Pentagono , sottolineando la crescente audacia della Cina nell’affrontare gli Stati Uniti nel prossimo futuro.

Taiwan è al centro della strategia militare della catena di isole americane per l’Asia-Pacifico, un piano strategico di contenimento marittimo concepito durante la Guerra Fredda e ancora oggi rilevante per limitare l’accesso al mare della Cina in uno scenario di conflitto.

L’occupazione della nazione insulare sarebbe anche fondamentale per il dominio della Cina sul vicino Mar Cinese Meridionale, un’arteria del commercio globale e sede di incalcolabili quantità di idrocarburi e risorse ittiche.

Mentre la Cina sviluppa le sue capacità offensive, l’amministrazione Biden è quindi sottoposta a crescenti pressioni per fornire garanzie di sicurezza a Taiwan. In un raro atto bipartisan, un gruppo di alti legislatori statunitensi, guidato dal senatore Robert Menendez (D-NJ) e dal senatore James Inhofe (R-OK), ha recentemente espresso sostegno in una lettera alla leadership taiwanese.

“Per decenni, il Congresso è stato uno dei più forti alleati di Taiwan nel sostenere l’impegno dell’America nei confronti del Taiwan Relations Act e delle Sei Assicurazioni. Puoi contare sul nostro continuo supporto per garantire che Taiwan rimanga uno dei nostri partner più importanti nella regione indo-pacifica”, hanno scritto.

Un numero crescente di potenze occidentali ha anche sostenuto più apertamente Taiwan, anche attraverso il dispiegamento di risorse navali attraverso lo stretto di Taiwan ed esercitazioni congiunte vicino all’isola autonoma.

Più di recente, 17 navi da guerra provenienti da Regno Unito, Canada, Nuova Zelanda, Giappone e Paesi Bassi hanno condotto manovre navali congiunte al largo dell’isola giapponese di Okinawa, che si trova vicino alle coste nord-orientali di Taiwan.

Taiwan, esercitazioni anti cinesi

Il mese scorso, le crescenti tensioni su Taiwan sono state anche al centro di una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Biden e il leader supremo cinese Xi Jinping e, settimane dopo, durante un incontro di persona tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. .

Ma non ci sono ancora indicazioni di alcuna svolta diplomatica sulla questione, poiché ogni superpotenza cerca di fare appello ai collegi elettorali nazionalisti e della linea dura in patria.

Sotto una crescente pressione, in almeno due occasioni Biden è arrivato al punto di affermare erroneamente che gli Stati Uniti hanno un impegno di alleanza per difendere Taiwan in caso di invasione cinese, anche se tali garanzie non sono menzionate nel Taiwan Relations Act.

Sebbene la Casa Bianca abbia dovuto ripetutamente ritirare le dichiarazioni di Biden, ha comunque espresso un impegno “solido come una roccia” per la sicurezza di Taiwan e ha sollevato le sue preoccupazioni per “l’attività militare provocatoria della Cina vicino a Taiwan, che è destabilizzante, rischia di fare calcoli errati e mina la pace e la stabilità regionali”. .”

Entrambi gli alleati de facto hanno anche recentemente ammesso che le forze speciali statunitensi hanno addestrato le loro controparti taiwanesi negli ultimi anni, una potenziale linea rossa per Pechino nonostante le principali vendite di armi statunitensi, compresi i caccia da combattimento verso l’isola nel corso degli anni. Mentre ci sono speranze che un conflitto importante possa essere evitato a breve termine, le prospettive a medio e lungo termine sembrano sempre più disastrose.

Durante un recente discorso davanti al parlamento taiwanese, il direttore generale dell’Ufficio per la sicurezza nazionale, Chen Ming-tong, ha affermato che Pechino ha tenuto intense discussioni interne su una potenziale invasione delle isole Pratas di Taiwan nel prossimo futuro, un potenziale preludio a una più ampia invasione dell’isola di Taiwan, isola principale.

Le isole strategicamente posizionate nel tratto nord-orientale del Mar Cinese Meridionale, rivendicate anche da Pechino, sono particolarmente vulnerabili poiché si trovano a più di 250 miglia da Taipei.

“Attaccando e catturando le Isole Pratas – questo scenario in cui la guerra viene utilizzata per forzare (a Taiwan) i colloqui – la nostra valutazione è che ciò non accadrà durante il mandato del presidente Tsai”, ha detto Chen a una riunione parlamentare dopo essere stato interrogato sulla possibilità di un invasione prima della fine del secondo mandato dell’amministrazione Tsai nel 2024.

“Francamente parlando, ne hanno già discusso internamente… Ovviamente abbiamo una certa comprensione”, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue fonti di intelligence. “Nei prossimi uno, due, tre anni, durante il mandato del presidente Tsai, non accadrà”, ha aggiunto.

Il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha fatto una valutazione simile in precedenza, avvertendo allo stesso tempo che un’invasione “su vasta scala” potrebbe essere questione di anni anziché di decenni.

“Per quanto riguarda l’organizzazione di un attacco a Taiwan, al momento ne hanno la capacità. Ma [la Cina] deve pagare il prezzo”, ha aggiunto, sottolineando che le tensioni nello Stretto hanno raggiunto il livello “più serio” in oltre 40 anni di servizio.

Nel frattempo, il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi ha avvertito di una potenziale invasione “stile Crimea” , per cui simili alle operazioni russe durante l’invasione dell’Ucraina, le forze cinesi potrebbero fare affidamento in gran parte su guerra asimmetrica, attacchi informatici, sabotaggio economico e forze speciali incorporate insieme a milizie sostenitrici per conquistare la nazione insulare.

In Cina, il tamburo di guerra, sempre più guidato da elementi nazionalisti estremisti online, ha raggiunto il culmine, innescando acquisti di panico in tutto il paese da parte di cittadini ansiosi.

“Prendere Taiwan potrebbe richiedere solo da mezza giornata in un giorno, al massimo da tre a cinque giorni”, ha detto a VICE World News un residente cinese. “Ma se le forze ostili straniere mettessero un blocco contro il nostro paese, le merci non sarebbero in grado di entrare e i prezzi aumenterebbero”, ha aggiunto, riflettendo i timori generalizzati di un conflitto esteso e internazionalizzato, se la Cina intraprendesse un’azione cinetica contro l’isola. .

Un recente articolo virale ha persino discusso delle potenziali opportunità di investimento a Taiwan una volta che l’isola diventerà la “provincia di Taiwan” della Cina.

Riconoscendo il rischio di un panico a livello nazionale, il governo cinese ha iniziato a reprimere i siti web di “guerrieri lupo” e i netizen estremisti nazionalisti che stanno ululando per una guerra e l’occupazione forzata dell’isola autonoma.

L’entità della crisi è stata pienamente mostrata durante una storica visita a Taipei di una delegazione del Parlamento europeo questa settimana.

“Siamo venuti qui con un messaggio molto semplice e molto chiaro: non sei solo. L’Europa è al vostro fianco”, ha detto al presidente taiwanese Tsai Ing-wen Raphael Glucksmann, a capo della delegazione in visita.

“La nostra visita dovrebbe essere considerata un primo passo importante”, ha aggiunto, sottolineando che “abbiamo bisogno di un’agenda molto concreta di incontri ad alto livello e passi concreti di alto livello insieme per costruire un partenariato UE-Taiwan molto più forte”.

Ministro degli Esteri di Taiwan

La visita senza precedenti è arrivata sulla scia della rara visita del ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu in Europa il mese scorso, dove ha chiesto la creazione di una “catena di approvvigionamento democratica” per l’era post-pandemia, soprattutto in considerazione della centralità di Taiwan nella produzione globale di microchip e semiconduttori.

Durante il suo discorso in Slovacchia , il diplomatico addestrato dagli Stati Uniti ha ricordato ai suoi omologhi europei “l’allarmante aumento delle esercitazioni militari, delle operazioni di guerra ibrida e cognitiva” lanciate dalla Cina contro Taiwan, che ha affermato “mette in grave pericolo la nostra democrazia”.

La Cina è stata apertamente contrariata dal crescente sostegno internazionale e dalle visite ufficiali di alto livello di dignitari stranieri a Taiwan. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha immediatamente condannato la prima visita della delegazione Ue a Taipei.

“Esortiamo la parte europea a correggere i suoi errori e a non inviare segnali sbagliati alle forze separatiste di Taiwan, altrimenti danneggerà le relazioni Cina-UE”, ha detto il diplomatico cinese, sottolineando come Pechino e l’Occidente siano sonnambuli verso un conflitto su Taiwan.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago