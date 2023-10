La copertura occidentale della guerra di Israele a Gaza: parzialità o mancanza di professionalità?

Esperti di media affermano che alcune agenzie stanno “legittimando i crimini di guerra israeliani” a Gaza.

di Mat Nashed

Pubblicare affermazioni infondate, raccontare solo un lato della storia e dipingere i palestinesi come nient’altro che oggetti nelle mani di Hamas sono tutti errori poco professionali che i media occidentali commettono mentre coprono il conflitto tra Israele e Hamas, dicono esperti di media e giornalisti arabi.

Esperti e giornalisti che hanno parlato con Al Jazeera hanno affermato che il sistematico “pregiudizio a favore di Israele” sta “danneggiando irreparabilmente” la credibilità delle agenzie di stampa considerate “mainstream” agli occhi degli arabi e di altri.

Mentre i media occidentali “ disumanizzano i palestinesi” e “legittimano le violazioni israeliane del diritto internazionale” mentre Israele bombarda Gaza, è evidente che il contesto storico vitale del trauma che i palestinesi hanno subito negli ultimi 75 anni viene lasciato fuori, dicono gli esperti. .

Il 7 ottobre, Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti contro avamposti militari e comunità nel sud di Israele, uccidendo più di 1.400 israeliani e riportando a Gaza più di 200 ostaggi, secondo funzionari israeliani.

Lo stesso giorno, Israele ha lanciato un incessante bombardamento su Gaza che ha ucciso più di 8.000 persone, circa il 40% delle quali erano bambini.

Ha inoltre devastato il settore sanitario di Gaza e raso al suolo gran parte delle sue infrastrutture, rafforzando al contempo l’assedio soffocante tagliando carburante, acqua e cibo – atti che potrebbero costituire crimini di guerra ai sensi del diritto umanitario internazionale.

Nota: Le responsabilità del massacro vanno in primis al presidente Biden che ha supportato Israele nelle sue operazioni militari e che ha garantito l’impunità alla giunta di Netanyahu, promettendo sostegno incondizionato. Subito dopo viene la Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea che ha fornito ugualmente il suo appoggio incondizonato a Israele e, assieme agli USA, si è adoperata per impedire una tregua umanitaria con cessazione delle ostilità, come proposto a CSU delle Nazioni Unite dal Brasile. Grazie a loro ed alla inerzia dei governi dell’Unione Europea, la città di Gaza si è traformata in un mattatoio per la popolazione innocente, in particolare per i bambini (quasi metà della popolazione) che vengono triturati e massacrati delle bombe israeliane, di quella che i media di propaganda chiamano “l’unica democrazia” del Medio Oriente (sic).

Fonte: Al Jazeera News

Traduzione e nota: Luciano Lago