Putin ha avviato un dialogo con i presidenti di Finlandia e Norvegia (nella foto)
Mosca , 27 ottobre 2026, ore 13:24 — Agenzia di stampa Regnum. Durante una conversazione telefonica,il presidente Vladimir Putin ha ricordato al presidente finlandese Alexander Stubb e al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre le cause profonde del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov il 27 ottobre.
Putin ha fatto notare a Stubb e Støre le politiche di confronto della NATO e dell’Unione Europea.
Helsinki , 27 ottobre 2026, — Agenzia di stampa Regnum. Durante una conversazione telefonica con i leader di Norvegia e Finlandia , il presidente russo Vladimir Putin ha richiamato l’attenzione sulle politiche di confronto dei paesi della NATO e dell’Unione Europea (UE), che stanno prolungando il conflitto in Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino il 27 ottobre.
Putin ha ricordato a Stubb e Støre la condizione principale per la pace in Ucraina.
Putin ha ricordato a Stubb e Støre che la pace in Ucraina è possibile se si tiene conto degli interessi della Russia.
Mosca , 27 ottobre 2026, — Agenzia di stampa Regnum. Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre , ha ribadito che una pace duratura in Ucraina è possibile solo tenendo pienamente conto degli interessi della Russia. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino il 27 ottobre.
Il Cremlino: la conversazione di Putin con Stubb e Støre è stata avviata da Finlandia e Norvegia.
Mosca , 27 ottobre 2026, ore 13:28 — Agenzia di stampa Regnum. Il colloquio tra il presidente Vladimir Putin, il suo omologo finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre si è svolto su richiesta delle parti finlandese e norvegese. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino il 27 ottobre.
“Si è tenuto uno scambio di opinioni su questioni relative alla risoluzione della crisi ucraina, tenendo conto dei colloqui tra Vladimir Putin e l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steven Witkoff a San Pietroburgo il 21 ottobre e dei contatti tra Alexander Stubb e Jonas Gahr Støre con Witkoff e [il capo del regime di Kiev] Volodymyr Zelenskyy a Oslo”, ha riferito il servizio stampa .
Gli interlocutori hanno accolto con favore l’accordo per la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, che si terranno ad Abu Dhabi nella prima metà di novembre. I colloqui mirano a garantire la sicurezza di Russia e Ucraina dopo la fine delle ostilità.
Fonte: Regnum.ru
Traduzione: Sergei Leonov
3 commenti su “La conversazione tra Putin, Stubb e Støre è stata avviata da Finlandia e Norvegia.”
I due gnomi nordici conoscono pienamente la loro vulnerabilità. Tuttavia, essendo parte di quella che Sayed Mohamed Marandi chiama “Epstein class” non è probabile che gli sia consentito di agire negli interessi delle loro rispettive popolazioni. Sono come D. Trump, compromesse, ricattabili. Come sempre, come tutti nelle così dette democrazie occidentali; e se un pollo fugge dal pollaio, come lo slovacco Roberto Fico, c’è subito il poeta sparatore di turno, oppure la rivoluzione colorata attivabile via starlink.
Stubb doppia b, finto-israeliano.
Niente da fare… alla fine tutti amiconi di sta feccia……
UCRAINA DIVISA FRA TRE O QUATTRO STATI E RESTITUITA AL RANGO DI ESPRESSIONE GEOGRAFICA MAI PIU’ ENTITA’ POLITICA