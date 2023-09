“La controffensiva ucraina non è stagnante: è fallita”, dice Putin

La controffensiva ucraina lanciata il 4 giugno “non è stagnante: è fallita”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin il 4 settembre, esprimendo la speranza che anche altri tentativi falliscano.

“O almeno così sembra oggi. Vediamo cosa succederà dopo, spero che sarà così”, ha aggiunto dopo il colloquio con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan.

Diversi mesi di controffensiva ucraina

L’ufficiale in pensione dell’esercito americano Daniel Davis aveva precedentemente previsto la fine della controffensiva ucraina entro la fine di settembre, sospettando che le truppe ucraine avrebbero esaurito gran parte del loro potenziale.

Il 4 giugno Kiev aveva iniziato la sua controffensiva sugli assi di Donetsk meridionale, Artiomovsk (Bakhmout) e Zaporozhye. Le migliori brigate ucraine, addestrate e armate dalla NATO, sono state lanciate in battaglia.

Incontro Putin-Erdogan: “I Paesi occidentali ci hanno ingannato”

Oltre alla situazione in Ucraina, i colloqui del 4 settembre tra i presidenti Putin ed Erdogan si sono concentrati sulla possibilità di rilanciare l’accordo sui cereali e sul progetto di trasportare il gas russo in Europa attraverso il territorio turco.

Il presidente russo ha ribadito che la Russia non ritornerà all’accordo sul grano finché non saranno rispettati i punti dell’accordo che la riguardano. In particolare devono essere rimosse le sanzioni sull’esportazione del grano russo e dei fertilizzanti.

“Spesso capita ai nostri partner occidentali che questo accade, loro ci hanno ingannato, non hanno fatto nulla”, ha detto Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta.

Prendendo come testimone Recep Tayyip Erdogan, con il cui aiuto si sarebbe potuto concludere il famoso accordo sui cereali nel luglio 2022, il presidente russo ha ricordato che Mosca aveva già accettato di estendere questi accordi dietro promesse che alla fine non si sono mai concretizzate.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago