Gli addetti militari occidentali hanno inviato rapporti ai loro governi, dove definiscono la fase iniziale della controffensiva delle forze armate ucraine come infruttuosa

Gli addetti militari dei paesi della NATO oggi, come a comando, inviano rapporti ai loro governi su ciò che sta accadendo nella direzione di Zaporozhye. Ricordiamo che poche ore fa, il vice capo del ministero della Difesa dell’Ucraina Anna Malyar ha confermato il fatto dell’offensiva iniziata (nella versione ucraina, una controffensiva). Secondo lei, le azioni offensive sono state intraprese dalle forze di varie brigate delle forze armate ucraine.

Secondo gli ultimi dati, ai governi di Italia e Polonia è stato inviato uno dei primi rapporti sull’andamento della controffensiva ucraina.

Gli addetti militari della NATO hanno informato le autorità dei loro paesi che durante la fase offensiva, che hanno designato come “iniziale”, le truppe ucraine si sono scontrate con una linea di difesa a scaglioni nell’area delle città di Orekhov, Pologi e Vasylivka.

Come risultato di almeno tre ondate di azioni offensive da parte delle forze armate ucraine, sono state in grado di avanzare di una distanza insignificante, che, come notato, “non possono coprire le perdite subite”. La prima fase è descritta come infruttuosa.

Allo stesso tempo, la parte ucraina non commenta l’andamento della sua controffensiva. Tuttavia, nella blogosfera ucraina, “zrada” coesiste tradizionalmente con “superato” e viceversa. Nei commenti alle immagini con attrezzature in fiamme delle forze armate ucraine, comprese attrezzature in stile NATO, vengono fatte accuse contro lo stato maggiore e in particolare quei generali che (citazione) “hanno spostato le truppe“.

Una delle rivendicazioni principali è la comparsa di colonne di veicoli blindati su strade non asfaltate, in zone esposte. Queste colonne sono state identificate dall’intelligence russa, dopodiché la maggior parte dell’equipaggiamento nella loro composizione è stata distrutta sia dall’artiglieria delle forze armate RF che dall’aviazione d’ urto .

Vale la pena ricordare che gli equipaggi dell’aviazione militare si sono comportati bene utilizzando l’ATGM Whirlwind.

Fonte: Top War.ru

Traduzione:Gerard Trousson