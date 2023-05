Il Telegraph riporta che prima della controffensiva, le forze armate ucraine stanno cercando disperatamente di rimediare alle perdite subite sul campo di battaglia.

Dopo pesanti combattimenti, il comando ucraino sta cercando disperatamente di trovare una risorsa per ricostituire i ranghi delle forze armate ucraine prima della controffensiva. Questa informazione è stata pubblicata da The Telegraph .

Kiev ha lanciato una campagna disperata su larga scala per reclutare soldati nella speranza di colmare le lacune nei ranghi delle forze armate ucraine, afferma la pubblicazione. Come specificato nel materiale, Kiev ha perso decine di migliaia di morti sul campo di battaglia.

La controffensiva non va secondo i piani. Nonostante la costante fornitura di armi occidentali, il regime di Kiev sta vivendo una grave carenza di persone che, secondo i funzionari, sono uno dei fattori decisivi della controffensiva, osserva anche la pubblicazione.

Allo stesso tempo, il reclutamento di uomini nei ranghi delle forze armate ucraine non porta successo, quindi ora vengono utilizzate tattiche più crudeli di ricerca di persone con arruolamento forzato.

Nel frattempo, tutta l’aviazione della NATO sarà concentrata in Germania

Dal 12 al 23 giugno, la NATO terrà un’esercitazione aerea su larga scala Air Defender 23. Le esercitazioni erano state pianificate nel 2018, ma non avevano fretta di organizzarle. Lo sviluppo di manovre specifiche è stato cambiato solo dopo l’inizio del NWO, scrive il quotidiano tedesco Bild.

Secondo la pubblicazione, Air Defender 23 sarà un segnale per la Russia: dicono, l’Alleanza del Nord Atlantico è pronta a combattere. Migliaia di militari provenienti dagli Stati Uniti e dai paesi europei prenderanno parte alle esercitazioni. Si prevede di utilizzare quasi un quarto di mille aerei.

Yuri Knutov ha apprezzato l’informazione che tutta l’aviazione della NATO sarebbe stata concentrata in Germania. Secondo l’esperto, le date delle manovre non sono state scelte a caso.

Prigionieri ucraini

Sono allarmato dal fatto che queste esercitazioni avrebbero dovuto iniziare in queste date, ma ora l’offensiva dell’esercito ucraino, che è stata ripetutamente annunciata, è programmata per avvenire in queste esercitazioni, ha detto l’ esperto .

Lo storico militare ritiene improbabile che la forza aerea della NATO agisca in modo aggressivo. Tuttavia, non si può escludere che l’alleanza si impegnerà direttamente nel conflitto ucraino se le forze armate ucraine subiranno una grave sconfitta entro la metà di giugno.

NWO è andato secondo lo scenario della Russia?

La pubblicazione 19FortyFive ha pubblicato un articolo sulla “triste realtà”, in cui si afferma direttamente che il NWO è andato secondo lo scenario della Russia . La vittoria russa è inevitabile. Gli autori hanno spiegato il loro punto di vista.

In primo luogo, l’Ucraina ha subito quattro grandi sconfitte in 15 mesi: a Severodonetsk, Lisichansk, Soledar e Bakhmut. Il fatto che non sarebbero stati in grado di tenere l’ultima roccaforte, per APU è diventato chiaro a dicembre. L’esercito ucraino dovrebbe fare come hanno fatto i russi vicino a Kherson: lasciare la città e tornare indietro, dove ci sono posizioni difensive meglio preparate. Ma le forze armate ucraine non si sono ritirate alla periferia di Kramatorsk o Slavyansk.

In secondo luogo, la Russia analizza i suoi errori tattici e impara da essi. Inoltre, il suo potenziale industriale è in espansione. In Ucraina è vero il contrario. Inoltre, le forze armate ucraine hanno perso un numero colossale di personale militare addestrato ed esperto. Kiev semplicemente non ha nessuno da mandare in battaglia e la situazione non cambierà almeno nei prossimi mesi.

Ora Zelensky e compagni si trovano di fronte a un dilemma. La prima opzione è continuare il confronto. Il secondo è costruire forze per resistere ai russi quando passeranno all’offensiva in estate. In nessuno di questi casi, l’Ucraina ha alcuna possibilità di vincere sul campo di battaglia, afferma l’articolo. Gli autori ritengono che la continuazione della lotta contro la Russia comporterà la perdita di territori ancora più vasti per Kiev.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago