Bruxelles definisce ormai l’allargamento dell’UE un “imperativo geopolitico”. Con l’Ucraina e la Moldavia che si avviano all’adesione, le implicazioni strategiche per la Russia diventano sempre più difficili da ignorare.

La Commissione europea ha ora dichiarato l’allargamento un “imperativo geopolitico”, con importanti implicazioni.

Il blocco ha appena presentato un pacchetto di riforme volto a preparare l’Unione all’ingresso di nuovi membri, con l’Ucraina e la Moldavia al centro dell’iniziativa, insieme ad Albania e Montenegro.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha affermato che “il futuro dell’Europa dipende dalle scelte che facciamo oggi”, definendo l’allargamento essenziale per rendere il blocco “più resiliente” e maggiormente in grado di plasmare il proprio destino.

I paesi candidati stanno già facendo progressi: l’Ucraina e la Moldavia hanno aperto il loro primo gruppo negoziale nel giugno 2026 e, a luglio, hanno inaugurato il Gruppo 6 sulle relazioni esterne, la politica estera, la sicurezza e, soprattutto, la difesa . Come ha affermato Vessela Cherneva:

“Attualmente, l’adesione all’UE è l’unica via per integrare i sistemi di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.”

La Commissione prevede di elaborare ” tabelle di marcia indicative ” per questi quattro paesi all’avanguardia (Ucraina, Moldavia, Montenegro e Albania) nel suo Pacchetto di allargamento del 2026, a condizione che lo slancio delle riforme continui . L’integrazione graduale in settori strategici come l’energia, i trasporti, le reti digitali e la difesa è esplicitamente all’ordine del giorno.

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Mappa dell’Europa che mostra i paesi, le capitali e i confini internazionali.

.Non si tratta più di un processo puramente tecnico o economico. Ancora una volta, Bruxelles stessa descrive ora l’allargamento come uno strumento “geopolitico” legato alla sicurezza, alla prosperità e alla stabilità europea. Si ricorderà che i precedenti cicli di allargamento erano spesso inquadrati in termini di valori condivisi e accesso al mercato.

Il politologo John Mearsheimer sostiene da tempo che il “ triplice pacchetto ” di politiche occidentali – allargamento della NATO , espansione dell’UE e promozione della democrazia in stile occidentale – abbia alimentato un fuoco pronto a divampare, ovvero la crisi ucraina iniziata nel 2014.

In realtà, a suo avviso, i problemi relativi all’Ucraina sono iniziati seriamente al vertice NATO di Bucarest del 2008, quando l’alleanza annunciò che l’Ucraina e la Georgia “sarebbero diventate membri”.

I leader russi hanno considerato la situazione come una minaccia esistenziale. Washington ha ignorato la linea rossa e ha continuato a spingere l’Ucraina verso le istituzioni occidentali, compreso un avvicinamento all’UE.

Nella sua analisi del 2014, Mearsheimer aveva osservato che l’avanzata dell’Unione verso est e l’iniziativa del Partenariato orientale erano percepite a Mosca come sufficientemente ostili. “Agli occhi dei leader russi, l’espansione dell’UE è un pretesto per l’espansione della NATO”, scrisse.

In questo contesto, gli sforzi dell’Occidente per promuovere la “democrazia” e “staccare l’Ucraina” dalla Russia completavano il quadro . Quando Yanukovych respinse un accordo con l’UE nel 2013, si accese la “scintilla”, come dice Mearsheimer. Il risultato fu la crisi, poi la guerra. Se si applica questo schema in modo coerente oggi, il quadro che ne emerge è piuttosto chiaro.

Per essere chiari, l’appartenenza all’UE non è identica all’appartenenza alla NATO. Tuttavia, dal punto di vista di una grande potenza come la Russia, la distinzione diventa meno significativa quando le due istituzioni si muovono nella stessa direzione geografica.

L’adesione all’UE, dopotutto, implica un progressivo allineamento in materia di diritto, posizioni di politica estera, sanzioni, energia, frontiere e, in misura crescente, cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Il punto è che un’Ucraina membro dell’UE sarebbe integrata economicamente, legalmente, istituzionalmente e politicamente nel blocco occidentale, e lo stesso vale per gli altri Stati dell’Europa orientale. Questo, in termini generali, è precisamente il processo di trasformazione strutturale che, secondo Mearsheimer, ha contribuito ad alimentare la crisi del 2014 e poi quella del 2022.

L’Ucraina rimane l’esempio più lampante: prima del 2014 fungeva da zona cuscinetto contesa. Mearsheimer (così come specialisti del calibro di Henry Kissinger e Stephen Walt ) sosteneva che, da una prospettiva occidentale, un’Ucraina neutrale sarebbe stata preferibile, analogamente all’Austria durante la Guerra Fredda. In ogni caso, la traiettoria attuale indica una piena integrazione istituzionale occidentale.

La Moldavia è probabilmente altrettanto vulnerabile: ospita una presenza militare russa in Transnistria, occupa una posizione strategica tra Ucraina e Romania e sta accelerando il processo di adesione all’UE, intensificando al contempo la cooperazione pratica con le forze armate occidentali.

La recente parata per la Festa dell’Indipendenza a Chișinău ha illustrato questo punto ( per la prima volta senza simbologia sovietica ), come ho già commentato : le truppe moldave hanno sfilato con armi e veicoli occidentali; hanno partecipato contingenti ucraini e di otto membri della NATO, tra cui gli Stati Uniti. Il Comitato politico della NATO aveva visitato il Paese pochi giorni prima, descrivendo un’intensificazione della cooperazione.

La Moldavia, dal canto suo, rimane formalmente neutrale, ma allo stesso tempo sta negoziando l’adesione all’UE – compreso il pacchetto di questioni relative alle relazioni esterne e alla politica di difesa – e sta ostentando pubblicamente le sue partnership euro-atlantiche. Il centro di gravità occidentale (dopo l’intervento dell’USAID) in Moldavia si sta spostando verso Bruxelles, che è intervenuta con un importante Fondo per le riforme e la crescita.

Dal punto di vista di Mosca, il processo cumulativo appare come una progressiva integrazione del suo contesto strategico occidentale in un sistema politico-sicuritario occidentale.

Storicamente, le grandi potenze si preoccupano molto della direzione dei cambiamenti strategici nella loro area geografica di riferimento. In genere non aspettano che il processo sia completato prima di reagire, come si è visto nel 2022.

In ogni caso, l’UE ora inquadra l’allargamento stesso come uno strumento geopolitico e di sicurezza. Questo linguaggio rafforza proprio il dilemma di sicurezza individuato da Mearsheimer oltre un decennio fa. La zona cuscinetto tra la Russia e l’ordine istituzionale occidentale continua a restringersi. I rischi di un’ulteriore escalation aumentano verso est, alimentando le tensioni più a nord, nella regione baltica .

* Uriel Araujo, dottore di ricerca in antropologia, è uno scienziato sociale specializzato in conflitti etnici e religiosi, con un’ampia esperienza di ricerca sulle dinamiche geopolitiche e le interazioni culturali.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago