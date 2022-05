“La comunità occidentale obbedisce a Israele e nasconde i suoi crimini”

La comunità occidentale si adopera per nascondere i crimini di Israele mantenendo la totale complicità con quel regime, dice un analista.

Attraverso una dichiarazione, il Primo Ministro della Palestina, Muhamad Shtayeh, ha denunciato ancora una volta le atrocità israeliane contro il popolo palestinese e condannato l’ omicidio di un ragazzo di 17 anni , il cui funerale si è tenuto questo sabato. Il funzionario palestinese ha avvertito delle gravi conseguenze dei ripetuti crimini dell’occupazione nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, esortando la comunità internazionale a rompere il silenzio complice di fronte a tali crimini commessi dall’entità sionista .

Militanti palestinesi del FPLP

In un’intervista concessa questo sabato alla rete HispanTV , l’analista spagnolo Iñaki Gil de San Vicente ha condannato il “gioco disumano” che gli Stati Uniti, il regime israeliano e i suoi alleati occidentali stanno giocando nel fingere di difendere i diritti umani, ma che stanno davvero ingannando il mondo.

“La comunità occidentale che obbedisce a Israele, che si adegua alle direttive degli Stati Uniti, quello che sta facendo in realtà è nascondere in ogni modo la realtà, mentendo e aspettando che la Palestina si indebolisca, mentre vede quotidianamente che la Palestina non si indebolisce anzi diventa sempre più forte. Al contrario che quelli che indeboliscono sono gli USA” , ha detto l’esperto, ricordando che il popolo palestinese ha dimostrato che con la sua ostinata resistenza avanza verso l’unità delle forze di tutto il fronte della resistenza, incluso Hezbollah e la Siria.



Nota: La questione della Palestina e dei crimini commessi da Israele ha messo a nudo l’ipocrisia e la retorica dell’Occidente su diritti umani. Nessuno crede più ai falsi appelli di Biden, di Blinken e dei leader della UE, come la von der Leyen e Joseph Borrel. Questi personaggi hanno perso ormai ogni credibilità.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago