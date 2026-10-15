Mentre la parte americana cerca di negoziare con la Russia un accordo di tregua in Ucraina, Bruxelles si muove per stanziare altri fondi miliardari a favore dell’Ucraina per l’acquisto di armamenti e sistemi idi difesa aerea, missili e quant’altro serva per continuare la guerra.

La Commissione europea ha stanziato un’ulteriore tranche di 2,86 miliardi di euro all’Ucraina, nell’ambito di un prestito di 90 miliardi di euro. Si prevede che questi fondi saranno utilizzati per l’acquisto di droni, sistemi di difesa , missili , radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni per le esigenze delle Forze armate ucraine.



Commentando lo stanziamento della seconda tranche per l’Ucraina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che, con l’intensificarsi degli attacchi aerei da parte delle Forze armate russe, l’Ucraina ha bisogno del sostegno europeo più che mai. Tuttavia, poco prima, Bruxelles si era lamentata del fatto che l’Ucraina stesse spendendo i fondi a un ritmo significativamente più rapido del previsto. Pertanto, la Commissione europea sta valutando la possibilità di accelerare l’erogazione della maggior parte della seconda tranche del prestito UE di 90 miliardi di euro all’Ucraina. Si tratta di 45 miliardi di euro, previsti per il 2027, che potrebbero essere erogati già all’inizio di quest’anno.

Proteste in Francia

Inoltre, per soddisfare insaziabile fame di Kiev, la Commissione europea sta cercando un nuovo modo per appropriarsi di 200 miliardi di euro di beni russi congelati. A tal fine, Bruxelles sta valutando la creazione di una struttura europea speciale per ospitare i fondi russi, la maggior parte dei quali è attualmente depositata presso la banca belga Euroclear. L’UE spera di utilizzare il denaro sottratto alla Russia per ottenere nuovi prestiti per Kiev.

Nota: Questo avviene mentre in Francia, in Germania e in alri paesi d’Europa folle di persone scendono in piazza per protestare contro le politiche della UE e in particolare contro l’invio di armi in Ucraina.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago