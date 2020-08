La Colombia prepara un attacco contro il Venezuela: comandante CEOFANB

da Redazione

– Il comandante del comando unificato dell’operazione dell’esercito venezuelano (CEOFANB), l’ammiraglio Remigio Ceballos, ha dichiarato sabato che la Colombia si prepara a lanciare un attacco al Venezuela, secondo quanto riportato dall’Orinoco Tribune , citando l’account Twitter del leader CEOFANB.

“Siamo alla presenza di un governo colombiano che ha attaccato il Venezuela più di tutti in tutta la nostra storia. Ciò che il popolo venezuelano ha fatto è ricevere continui attacchi da parte del governo colombiano ”, ha scritto Ceballos sul suo account Twitter, come citato da Orinoco Tribune.

Inoltre, Ceballos ha pubblicato un video che mostra il ministro della Difesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, che accusa le forze armate venezuelane di fornire armi ai gruppi di guerriglia.

Questo avviene in un momento in cui il presidente colombiano, Ivan Duque, ha già accusato il Venezuela di rivolgersi all’Iran per acquistare i missili di fabbricazione nazionale.

FANB Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana

Mentre Duque affermava che il Venezuela stava armando le forze di guerriglia colombiane con armi bielorusse e russe, oltre ad acquisire missili iraniani, il presidente della Repubblica Bolivariana, Nicolas Maduro, ha riso delle accuse, dicendo che l’affermazione della sua controparte colombiana era una “buona idea”.

Le tensioni tra Colombia e Venezuela sono rimaste relativamente alte per il sostegno del primo al leader dell’opposizione, Juan Guaido, e per le incursioni navali fallite all’inizio di quest’anno da mercenari statunitensi.

Fonte: AL Masdar News

Traduzione: L.Lago