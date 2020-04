La coercizione statunitense non può eguagliare la solidarietà internazionalista di Cuba

da Redazione

di Ramona Wadi

Dopo decenni in cui si è parlato storicamente in termini di Rivoluzione cubana e antimperialismo ideologico, la pandemia di coronavirus ha sospinto Cuba sull’arena internazionale come formidabile oppositore del capitalismo.

Mentre i paesi occidentali lottano per far fronte a sistemi sanitari sempre più fallimentari che rappresentano un alto tasso di mortalità tra i pazienti affetti da coronavirus, Cuba sta gestendo la situazione in casa mantenendo allo stesso tempo la sua portata internazionale. Non è più un paese isolato, Cuba e i suoi medici sono molto richiesti anche dagli stessi governi che assecondano la politica estera degli Stati Uniti.

Per il momento, tuttavia, gli Stati Uniti stanno combattendo una battaglia persa. Dal 2018, l’amministrazione Trump ha avviato una campagna diffamatoria contro il governo cubano, accusando lo sfruttamento dei medici rivoluzionari che offrono i loro servizi a livello globale e in aree remote.

Incapace di arginare la crescente necessità di medici cubani nei paesi occidentali, gli Stati Uniti hanno reagito impedendo alle forniture mediche dall’estero di raggiungere l’isola. L’attrezzatura medica e le necessità sanitarie inviate dall’imprenditore cinese e fondatore del sito web Alibaba sono state bloccate in mare dagli Stati Uniti per mezzo della legge Helms-Burton, che regola il blocco illegale imposto a Cuba come ritorsione per il suo impegno nella rivoluzione.



Gli Stati Uniti stanno anche facendo pressioni sugli altri paesi per rifiutare l’aiuto medico che Cuba offre per combattere la pandemia – un appello che sta affrontando un crescente rifiuto mentre un numero crescente di Paesi cerca l’esperienza di medici che sono stati alla guida della solidarietà medica internazionalista in tempi di pandemia o didisastri naturali.

Finora oltre 45 paesi hanno richiesto l’interferone, medicina terapeutica cubana, sviluppato negli anni ’80 per curare le infezioni respiratorie e che si sta rivelando cruciale nel controllo del virus e, a lungo termine, per prevenirne la diffusione.

Gli Stati Uniti, che influenzano l’opinione globale attraverso il terrore statale e l’intervento straniero, non sono più un punto di riferimento. Forse questa forma di socialismo in azione era prevista negli anni ’60, quando gli Stati Uniti stavano finanziando l’influenza della destra para militare per impedire alla rivoluzione cubana di influenzare l’America Latina. Eppure Cuba è semplicemente rimasta ferma nei suoi valori e impegnata nei principi delineati dal leader rivoluzionario Fidel Castro. Guidando l’esempio della solidarietà invece della coercizione, Cuba ha eclissato gli Stati Uniti sulla scena mondiale.

Perfino il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, la cui fedeltà agli Stati Uniti è parte integrante della sua politica e il cui atteggiamento nei confronti della pandemia di coronavirus è stato di disprezzo, ha richiesto il ritorno dei medici cubani nel paese mesi dopo averli espulsi per presunta sovversione.

I leader del colpo di stato boliviano hanno respinto l’assistenza medica cubana, affermando che un tale accordo avrebbe “deriso i medici boliviani”. La dichiarazione è stata respinta dai medici boliviani che hanno ammesso che nel paese mancano le risorse necessarie per fermare la pandemia. Come il Venezuela sotto Hugo Chavez, Fidel e l’ex presidente boliviano Evo Morales avevano firmato accordi di cooperazione medica nel 2005, che comprendevano 5.000 borse di studio per la formazione di medici e specialisti.

Tuttavia, resta da vedere se i paesi che chiedono l’aiuto di Cuba si uniranno nella solidarietà internazionalista con Cuba contro gli Stati Uniti per la revoca permanente del blocco illegale. Al momento, la comunità internazionale sta vivendo le conseguenze del capitalismo.

Cubani contro il blocco USA



Tuttavia, è possibile che, una volta cessata la pandemia, i leader mondiali ricorrano nuovamente alla spinta allo sfruttamento economico. Questo riscriverebbe la narrazione di quanto stiamo vivendo, il che significa che politicamente l’élite globale respingerà la solidarietà internazionalista come aiuto umanitario. È una tattica degradante che viene attualmente utilizzata per impedire agli oppressi di ottenere i loro diritti politici e l’accesso ai servizi pubblici che , in molti paesi, sono stati privatizzati.

Cuba opera secondo i principi politici socialisti e umanitari che si stanno dimostrando la risposta ai mali contro cui Fidel incessantemente ha messo in guardia. Il mondo farebbe bene a ricordare questa lezione.

Fonte: Strategic Culture https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/16/us-coercion-no-match-for-cuba-internationalist-solidarity/

Traduzione: Luciano Lago