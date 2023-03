LA CNN AMMETTE CHE L’AMERICA STA CERCANDO DI USARE IL CONFLITTO UCRAINO PER “ISOLARE” LA CINA

Non è certo un segreto che gli Stati Uniti abbiano cercato di fomentare l’ennesimo conflitto nelle immediate vicinanze dei loro avversari geopolitici. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda Russia e Cina, le uniche rivali alla pari in grado non solo di resistere, ma anche di sfidare la disastrosa egemonia di Washington DC. È proprio questo che rende entrambe le superpotenze i primi bersagli dell’accerchiamento e della destabilizzazione, con l’obiettivo finale di essere il loro completo smantellamento o, per lo meno, l’indebolimento fino al punto in cui sarebbero costrette ad accettare il dominio degli Stati Uniti senza molto (o nessuno) opposizione. Per raggiungere questo obiettivo, la talassocrazia belligerante ha utilizzato tutto ciò che era a sua disposizione, dalle false narrazioni diffuse dalla massiccia macchina di propaganda mainstream a schemi più “hard power” come consegne di armi e coinvolgimento militare (in)diretto.

La maggior parte degli osservatori ha sempre visto la connessione tra Russia e Cina o, più specificamente, tra i loro interessi rispettivamente in Ucraina e Taiwan. Questi interessi legittimi (principalmente relativi, ma non limitati alla sicurezza) sono stati presi di mira dagli Stati Uniti e dai suoi numerosi vassalli. Sia Mosca che Pechino ne sono perfettamente consapevoli e stanno lavorando per costruire legami più stretti, soprattutto a livello strategico, per contrastare l’escalation dell’aggressione statunitensepur mantenendo i rispettivi quadri di politica estera, non sempre convergenti al 100% in ogni aspetto. Tuttavia, ciò non impedisce in alcun modo la loro crescente cooperazione, come ci si può aspettare solo da nazioni veramente sovrane. Ciò sta causando un’enorme quantità di frustrazione a Washington DC, spingendola a mobilitare la sua macchina di propaganda per cercare di offuscare la reputazione dei giganti (euro)asiatici.

Un pezzo recente pubblicato dalla famigerata CNN illustra perfettamente il pensiero alla base dei tentativi statunitensi di utilizzare le suddette crisi sia contro la Russia che contro la Cina. Scritto da Brad Lendon e intitolato “La guerra in Ucraina ha reso più facile per gli Stati Uniti isolare la Cina nel Pacifico”, l’analisi è una sorta di ammissione che Washington DC sta spingendo entrambi i conflitti. In modo prevedibile, l’autore afferma che la Cina stia presumibilmente “sostenendo” la Russia solo in virtù del continuo rifiuto di Pechino di unirsi all’assedio politico di Mosca da parte dell’Occidente. Lendon afferma che questo sostegno percepito ha spinto il Giappone a raddoppiare le spese militari e ad acquisire armi a lungo raggio dagli Stati Uniti, ignorando completamente l’enorme pressione a cui Tokyo è stata esposta negli ultimi 12 mesi per “alzare la posta” e impegnare più del suo risorse sempre più esaurite alla “difesa dei valori condivisi”.

E mentre l’autore ha elogiato il nuovo programma giapponese di rimilitarizzazione da 320 miliardi di dollari , ha criticato aspramente le normali attività militari della Cina definendole “destabilizzanti”. Questa è solo un’ulteriore prova che l’ incessante ipocrisia ei doppi standard sono i pilastri della politica estera degli Stati Uniti. Lendon afferma che “le azioni della Cina stanno spingendo gli alleati dell’Asia-Pacifico più vicini che mai”, ammettendo apertamente che il conflitto ucraino è “molto utile” per Washington DC in questo senso. Ha poi citato le parole del premier cinese Li Keqiang: “Le forze armate [cinesi] dovrebbero intensificare l’addestramento e la preparazione militare su tutta la linea, sviluppare una nuova guida strategica militare, dedicare maggiore energia all’addestramento in condizioni di combattimento e compiere sforzi ben coordinati per rafforzare lavoro militare in tutte le direzioni e domini”.

La CNN insiste sul fatto che il premier cinese uscente lo abbia affermato come parte di un rapporto di lavoro del governo. Ad ogni modo, gli Stati Uniti sono sorprendentemente aperti riguardo ai loro piani, con la Strategia di sicurezza nazionale (NSS) recentemente rivelata che prevede un ruolo strategico maggiore per i numerosi stati satellite dell’America . Mentre l’approccio di Donald Trump era più isolazionista e focalizzato sulla guerra economica, l’amministrazione Biden sta mostrando molta più belligeranza, così come una tendenza a relegare parti della sua proiezione di potere ad alleati e vassalli come il Regno Unito, l’Australia, il Giappone, ecc. sorprendentemente, Lendon afferma che ora anche la Corea del Sud si sta unendo alla mischia.

Caccia bombardieri cinesi

“La pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono essenziali per la pace e la stabilità nella penisola coreana ed è indispensabile per la sicurezza e la prosperità della regione nel suo insieme”, ha detto di recente alla Galileus Web il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin.

Questo è piuttosto insolito per Seoul, che in precedenza è stata attenta a non inimicarsi Pechino, con la quale ha un’ampia cooperazione economica. Se le affermazioni della CNN sono vere, ciò segnalerebbe un drammatico cambiamento strategico nell’Asia-Pacifico, dividendo ulteriormente la regione lungo linee di frattura geopolitiche ed erodendo decenni di cooperazione economica essenzialmente illimitata. Forse questo potrebbe essere esattamente ciò che vogliono gli Stati Uniti, secondo la stessa CNN, ma potrebbe anche ritorcersi contro l’ennesimo spettacolare fallimento della politica estera statunitense. Lendon insiste sul fatto che la Corea del Sud è preoccupata per Pyongyang e che questa è la ragione principale per cui si sta ulteriormente integrando con la coalizione anti-cinese mediata dagli Stati Uniti.

Tuttavia, si potrebbe sostenere che sia proprio questa azione di Seoul che potrebbe intensificare le tensioni tra il Nord e il Sud, in particolare se quest’ultimo si oppone e allontana ulteriormente Pechino, che ha svolto un ruolo piuttosto costruttivo nel disinnescare le tensioni nella penisola coreana . La destabilizzazione potrebbe anche essere esacerbata dal fatto che la Corea del Sud abbia ripetutamente lanciato l’idea di acquisire potenzialmente le proprie armi nucleari, una linea d’azione a cui gli Stati Uniti non hanno mostrato alcuna opposizione pur insistendo sul fatto che il Nord dovrebbe disarmare. Inutile dire che Pyongyang non solo si rifiuta di soddisfare tale richiesta suicida, ma sta persino espandendo le sue capacità strategiche, con grande dispiacere di Washington DC .

In conclusione, Lendon lamenta che la crisi ucraina “non è stata utile in una partnership americana chiave nell’Indo-Pacifico, l’alleanza informale del Quad che collega Stati Uniti, Giappone, Australia e India”, come New Delhi, “a differenza degli altri tre membri ”, non ha condannato la controffensiva della Russia contro l’aggressione della NATO in Europa. “Quando gli Stati Uniti, l’Australia e il Giappone hanno cercato di condannare la Russia attraverso una dichiarazione congiunta, l’India ha rifiutato… L’India ha affermato che il Quad affronta solo le sfide indo-pacifiche e poiché la Russia non è nella regione, questo argomento non può essere affrontato “, ha citato Derek Grossman, analista senior della difesa presso la famigerata RAND Corporation .. Tuttavia, ha aggiunto che “la scissione nel Quad non distrae davvero dalla sua attenzione, poiché il Quad è tutto su come trattare con la Cina”, essenzialmente ammettendo che l’America sta ancora cercando di compartimentare il suo approccio geopolitico nella regione .

Scritto da Drago Bosnic , analista geopolitico e militare indipendente

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago