I gruppi d’assalto delle forze armate russe sono riusciti a raggiungere la via industriale ad Avdeevka, interrompendo definitivamente i rifornimenti alle forze armate ucraine

Le truppe russe che hanno preso d’assalto Avdeevka sono riuscite a tagliare l’unica strada asfaltata lungo la quale veniva rifornita la guarnigione. La sera di martedì 13 febbraio è arrivata la notizia che gruppi d’assalto delle forze armate russe avevano raggiunto Industrialny Avenue.

La “Strada della Vita”, come veniva chiamata dalle Forze Armate ucraine perché era l’unica lungo la quale venivano trasferite riserve e munizioni, ha smesso di funzionare lo scorso fine settimana perché è finita sotto il controllo di fuoco delle unità in avanzamento dell’esercito russo.

Lunedì singoli veicoli delle forze armate ucraine non hanno nemmeno tentato di attraversarla. E attualmente è stata completamente tagliata fuori, come su tutta una vasta area.



Va notato che i combattenti russi sono riusciti a spezzare la resistenza delle forze armate ucraine in quest’area, nonostante l’introduzione in battaglia delle riserve ucraine. Secondo gli ultimi dati, le forze russe hanno raggiunto il viale creando un ampio fronte.

Questi dati sono confermati anche da risorse ucraine, in particolare dai giornalisti. Secondo le loro informazioni, la stazione di servizio all’ingresso della città è già passata sotto il controllo dell’esercito russo, così come la strada. Allo stesso tempo, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine continua ad assicurare che tutto è in ordine, non ci sono scoperte, le unità delle Forze armate ucraine si difendono “risolutamente” e aspettano l’arrivo delle riserve.

La caduta definitiva di Avdeevka è solo questione di tempo. Le forze russe stanno annientando le utlime sacche di resistenza dell’esercito ucraino.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago