La Cina supererà gli Stati Uniti nel corso dei prossimi dieci anni: Max Parry

Gli Stati Uniti nel prossimo anno devono affrontare una lunga lista di punti caldi e tensioni. A cominciare dalla situazione in Iraq, dove il Parlamento ha chiesto alle truppe Usa di partire. Tuttavia, gli Usa hanno rifiutato un ritiro , e invece hanno annunciato che i 2.500 soldati saranno mantenuti sul terreno, ma in una missione di supporto, non di combattimento.

Le tensioni tra Stati Uniti e Russia sono al punto di ebollizione mentre Washington minaccia, ma il presidente Putin risponde: “Non siamo venuti noi ai confini degli Stati Uniti o del Regno Unito, no, sono venuti loro ai nostri”, ha detto di recente.

I presidenti degli Stati Uniti e della Cina hanno tenuto un incontro virtuale, ma non hanno fatto progressi nella risoluzione delle persistenti controversie sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Trump ha iniziato una guerra commerciale nel 2018 che ha portato entrambe le nazioni a pagare tasse più elevate per portare merci dal paese avversario.

Gli Stati Uniti e altre potenze occidentali si sono incontrati con i funzionari iraniani in merito al rinnovo dell’accordo nucleare iraniano annullato da Trump. L’Iran afferma che la rimozione delle sanzioni è una priorità fondamentale e non è chiaro se gli Stati Uniti accetteranno tali termini.

Steven Sahiounie di MidEast Discourse ha intervistato Max Parry per avere un’idea di queste situazioni che sono i titoli delle notizie internazionali più importanti.

Max Parry è un giornalista indipendente e analista geopolitico con sede a New York. I suoi scritti sono apparsi ampiamente su media alternativi, tra cui il Center for Research on Globalization, l’Unz Review, Dissident Voice e il Greanville Post dove è editore associato. Appare spesso come commentatore politico per Sputnik News e Press TV.

Steven Sahiounie (SS) : L’esercito americano si sta ritirando dall’Iraq. Secondo lei, l’esercito iracheno è in grado di prevenire una rinascita dell’ISIS?

Max Parry (MP ): Prima di tutto, il calendario per il previsto ritiro delle truppe della coalizione dall’Iraq è ancora nell’aria. Finora a quanto pare, la risoluzione approvata dal parlamento iracheno in seguito all’assassinio di Soleimani è stata completamente disattesa da Washington.

Inizialmente, il motivo apparente del prolungato rientro delle forze straniere nel Paese era quello di combattere Daesh (ndr ISIS) e quel pretesto per la missione di combattimento guidata dagli Stati Uniti è scaduto quasi quattro anni fa, ma le forze della coalizione rimangono ancora. Dato il precedente storico stabilito dalla politica estera americana, una parte di me tende a concordare con i timori pessimistici che l’annuncio da parte di alti funzionari statunitensi e iracheni della transizione a un “ruolo consultivo” sia probabilmente solo un altro lifting cosmetico per una continua occupazione statunitense. Mentre in una certa misura sono cinico sul fatto che Washington abbia una reale intenzione di ritirarsi, i recenti sviluppi in Afghanistan hanno probabilmente segnato un punto di svolta per il declino dell’influenza degli Stati Uniti nella regione, quindi forse è un vero ritiro degli stivali sul terreno in Iraq, dopo tutto.

Vorrei sottolineare che la rinascita di Daesh, che era stata in gran parte eliminata per mano del PMU (milizie sciite) iracheno nelle aree sotto il suo controllo a differenza dell’ex territorio del califfato sotto l’occupazione statunitense, è iniziata poco dopo l’inaugurazione di Joe Biden all’inizio di quest’anno. Sembra anche che ogni volta che c’è il sospetto che gli Stati Uniti lasceranno il paese, si verifica convenientemente un attacco terroristico dell’ISIS (mai contro le basi statunitensi anche se curiosamente) e questo fornisce la scusa perfetta per Washington per rimanere.

Nel frattempo, gli Stati Uniti fungono spesso da aviazione per conto dei resti di Daesh prendendo di mira il PMU anche se queste stanno combattendo l’ISIS oltre il confine in Siria. Alla fine della giornata, gli Stati Uniti usano Daesh come risorsa strategica nella regione per dominare paesi come l’Iraq e l’unica speranza per l’eliminazione dell’ISIS risiede nel PMU, non al-Kadhimi e il governo iracheno che essenzialmente ha permesso agli Stati Uniti uccidere Soleimani e al-Muhandis sul suo territorio e provoca continuamente le Forze di mobilitazione popolare.

2. SS: La pressione politica USA/UE sulla Russia sta aumentando. Secondo lei, come reagirà Mosca a questa pressione?

MP: La fonte delle tensioni tra USA/UE e Mosca è l’assenza di una garanzia di sicurezza giustamente richiesta da quest’ultima all’Occidente, all’Ucraina e alla NATO che lasciano alla Russia poca scelta se non quella di tenere una linea dura contro le loro provocazioni. È Washington che si è continuamente ritirata dai trattati di riduzione degli armamenti e la NATO che si è allargata verso est nonostante gli impegni informali di non espandersi fatti al Cremlino alla fine della Guerra Fredda. La Russia non ha altra scelta che interpretare questo accerchiamento e questa linea d’azione ostile come una minaccia.

Inevitabile lo scontro USA Russia ?

Penso che potremmo vedere in Ucraina quello che abbiamo visto in Georgia nel 2008, uno dei conflitti più brevi nella storia della guerra, in cui la Georgia sostenuta da Stati Uniti e Israele ha provocato la Russia bombardando civili in Abkhazia e Ossezia del Sud. Credo che lo stesso tipo di crimini di guerra potrebbe verificarsi in Donbass con l’Ucraina che provoca la Russia intensificando il conflitto a Donetsk e Luhansk. Dopotutto, l’accumulo di truppe russe al confine è stato innescato dal decreto del presidente ucraino Zelensky che affermava le intenzioni di Kiev di riconquistare la Crimea dalla Russia e il Donbass dai separatisti di lingua russa. Non credo che la NATO sia abbastanza suicida da attaccare direttamente la Russia, ma vedo una potenziale guerra bollente tra Ucraina e Russia con l’Occidente che usa Kiev come zampa di gatto per l’imperialismo contro Mosca.

SS: L’amministrazione Biden è in guerra economica con la Cina. Come si rifletterà questa tensione economica sull’economia mondiale?

MP: Fondamentalmente, se si esamina da vicino l’iniziativa e la legislazione Built Back Better di Biden, a livello geopolitico è fondamentalmente un contrasto al progetto infrastrutturale cinese Belt and Road.

Ad esempio, il suo quadro arma la questione del cambiamento climatico come mezzo per individuare la Cina e le Nuove Vie della Seta da punire con la guerra economica, in particolare sotto forma di sanzioni. La geostrategia degli Stati Uniti è chiaramente determinata a contenere lo sviluppo delle infrastrutture della Cina e gli investimenti nel sud del mondo. Nel frattempo, al G7, al World Economic Forum e a queste altre istituzioni finanziarie occidentali li abbiamo visti adottare questo slogan “Build Back Better” all’unisono coordinato per il cosiddetto “Great Reset” o Quarta rivoluzione industriale, come alcuni chiamano it, sulla scia della pandemia.

Possiamo vedere come si sta svolgendo la guerra commerciale USA-Cina nel regno della grande tecnologia, con il successo di TikTok e i tentativi degli Stati Uniti di designarla come una minaccia per la sicurezza nazionale. Per non parlare delle sanzioni su Huawei. Questo perché la Cina è sulla buona strada per superare gli Stati Uniti come paese preminente al mondo non solo economicamente ma anche geopoliticamente nei prossimi dieci anni e questo conflitto sta prendendo forma in ogni aspetto dell’economia mondiale. Gli Stati Uniti cercano disperatamente di fermare l’ascesa di Pechino nell’arena globale perché mentre ha esaurito trilioni di miliardi del Tesoro in guerre senza fine e spese militari dispendiose, a livello nazionale è stato deindustrializzato e ha esternalizzato praticamente tutta la loro produzione all’estero dagli anni ’70. Stiamo veramente assistendo all’emergere di un mondo multipolare e credo che questi sforzi da parte degli Stati Unitisiano vani.

SS: La lobby sionista negli Stati Uniti riuscirà a prevenire un nuovo accordo nucleare con l’Iran?

MP: Non credo che gli Stati Uniti siano impegnati a tornare al JCPOA sotto Biden. L’Iran ha chiarito abbondantemente che gli Stati Uniti devono revocare tutte le sanzioni imposte dal 2018 dopo che l’amministrazione Trump si è ritirata unilateralmente dall’accordo. Biden è in carica da quasi un anno e ha avuto tutto il tempo per mantenere il suo impegno in campagna, la palla è stata nel suo campo. Invece, abbiamo visto solo Washington chiedere ulteriori concessioni all’Iran per quanto riguarda i missili balistici, ad esempio, se l’accordo deve essere re-implementato.

La lobby sionista ha cercato di sabotare l’adozione del quadro di non proliferazione ed è stata determinante nella mossa di Trump per eliminare l’accordo in totale violazione del diritto internazionale. Mentre la potente influenza dell’AIPAC su Washington rimane ovviamente sotto i Democratici, Biden sembra più preoccupato di usare l’abbandono del JCPOA come un calcio politico per segnare punti contro Trump e il GOP piuttosto che seguire il ritorno a quella che era considerata una vittoria di politica estera sotto Obama. Prevedo una crisi che sta per esplodere tra gli Stati Uniti e Israele, che è diventata un paria e un totale disastro di pubbliche relazioni per gli Stati Uniti, dove la marea dell’opinione pubblica interna sta iniziando a rivoltarsi contro l’entità sionista. Detto questo, penso che siamo ancora lontani da qualsiasi momento simile al Sudafrica per i palestinesi, sfortunatamente.

SS: Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 è operativo? In che modo questo sta influenzando le relazioni tra Russia e UE?

MP: La costruzione del gasdotto è stata completata ma non è ancora operativa, in attesa della certificazione dell’autorità di regolamentazione dell’energia tedesca. Ciò ha enormi implicazioni per le relazioni UE-Russia e per la crisi ucraina, poiché l’Ucraina è un paese di transito economicamente dipendente dalle alimentazioni di transito del gas che il nuovo gasdotto bypasserebbe. Anche gli Stati Uniti ne risentirebbero perché il loro punto d’appoggio economico in Europa sarebbe ridotto. Nel mezzo di questo, l’UE e gli Stati Uniti stanno accusando la Russia di utilizzare il gasdotto e la sua fornitura di gas naturale all’Europa a proprio vantaggio. Questi fattori sono tutti alla base di ciò che sta guidando la crisi in Ucraina e le provocazioni della NATO nel Mar Nero contro la Russia.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago