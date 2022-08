La Cina stringe il cappio al collo di Taiwan





di Sergej Savchuk .

Negli ultimi due giorni non sembrava esserci notizia al mondo se non la visita a Taiwan del Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. L’aereo di Nancy Pelosi ha oscurato sia i combattimenti in Ucraina che la crisi finanziaria ed energetica globale. Il rappresentante dell’establishment americano ha finalmente visitato l’isola, mentre la Cina si è accontentata di un susseguirsi di dure dichiarazioni politiche. Questo fatto ha innescato una valanga di dichiarazioni allarmistiche da parte di tutti i tipi di esperti che annunciavano la sconfitta strategica della Cina.

L’enfasi è stata posta esclusivamente sull’aspetto militare, tralasciando del tutto il fatto che si tratta di un Paese asiatico, cioè di uno Stato la cui mentalità, sistema di potere, gli scenari e gli approcci politici sono del tutto differenti dall’Europa.

Mentre tutti osservavano le manovre e le esercitazioni della Marina dell’EPL, Pechino ha sferrato un colpo silenzioso ma perfettamente calibrato e devastante. Dal 3 agosto è severamente vietato consegnare sabbia a Taiwan.

Per Taiwan, questo è molto peggio di un’invasione militare diretta e di uno sbarco anfibio.

Cominciamo con il più semplice e il più ovvio. Nonostante viviamo nel 21° secolo, dove i telescopi spaziali possono acquisire immagini di qualità di galassie distanti 500 milioni di anni luce da noi, costruire anche la casa più semplice è impossibile, proprio come centinaia di anni fa, senza l’uso della sabbia. Viene aggiunta agli impasti edili, impastato con cemento e pietrisco, e trasformato in intonaci. Un tale divieto può sembrare uno scherzo e uno scherzo per alcuni, ma non per le persone a Taiwan, Hong Kong e Macao. L’Ambasciata della RPC negli Stati Uniti pubblica statistiche commerciali ufficiali che mostrano che il 90% della sabbia consumata in queste regioni proviene dalla Cina continentale.

Nella sola Taiwan, il mercato delle costruzioni è stato valutato a 82,1 miliardi di dollari nel 2021.

I numeri grezzi non raccontano l’intera storia, ma ci sono alcuni fatti di base da capire. Taiwan è un paese insulare con una superficie di soli 36.000 chilometri quadrati; in confronto, questo corrisponde all’area della nostra regione russa di Yaroslavl. Allo stesso tempo, ci sono 1,2 milioni di persone in questa regione russa mentre Taiwan ne ha 23 milioni.

Taiwan

Naturalmente, con tale sovraffollamento e scarsità di terreno, il vettore di costruzione sarà diretto verso l’alto, ovvero edifici sempre più alti, la cui costruzione è impossibile senza i moderni tipi di calcestruzzo, che saranno costruiti sul sito senza alcuna alternativa. All’inizio di quest’anno, la struttura del mercato delle costruzioni sull’isola era la seguente: circa il 55% delle costruzioni erano abitazioni, il resto è diviso all’incirca equamente tra i settori degli immobili commerciali, nonché tutti i tipi di infrastrutture e strutture del complesso energetico e petrolifero. L’introduzione dell’embargo sulla “sabbia” avrebbe l’effetto, se non di distruggere completamente il settore edile locale, almeno di metterlo al limite della sopravvivenza. La logica conseguenza di queste sanzioni sarà l’aumento record dei prezzi degli immobili e nessuna agenzia internazionale può prevedere di quanto e quanto velocemente aumenteranno i prezzi, se non distruggere completamente l’industria edile locale, almeno metterla sull’orlo della sopravvivenza. La logica conseguenza di queste sanzioni sarà l’aumento record dei prezzi degli immobili e nessuna agenzia internazionale può prevedere di quanto e quanto velocemente aumenteranno i prezzi.

Naturalmente è possibile una fornitura di biossido di silicio granulare, che è il nome chimico della normale sabbia. Tuttavia, entra in gioco una logistica implacabile, che trasforma la sabbia normale in sabbia dorata (dorata) con ogni miglio aggiuntivo di consegna via mare. Inoltre, come ha dimostrato la crisi energetica di quest’anno, anche se il prodotto desiderato è sul mercato, ciò non significa che possa essere acquistato e consegnato rapidamente. Altri paesi possono fare offerte o semplicemente il numero giusto di navi adatte al trasporto potrebbe non essere disponibile. I lettori curiosi e ficcanaso, ad esempio, possono fare una ricerca da soli per scoprire di quante volte i canoni di noleggio delle navi metaniere sono aumentati dopo l’imposizione delle sanzioni.

Tuttavia, questa è solo la punta dell’iceberg. Le restrizioni hanno un potere distruttivo molto maggiore e possono spazzare via l’economia di un’isola recalcitrante in brevissimo tempo.

Un totale di 40 miliardi di tonnellate di diversi tipi di sabbia vengono estratti ogni anno in tutto il mondo (compresa la ghiaia) per un costo totale di oltre 70 miliardi di dollari. La sabbia di silice costituisce la base di tutta l’elettronica moderna e dei dispositivi complessi. Viene utilizzato per realizzare chip, microchip, computer, cavi in ​​fibra ottica e migliaia di altri dispositivi che riempiono la nostra confortevole vita quotidiana.

La sabbia viene pulita e riscaldata in un forno elettrico a una temperatura di diverse migliaia di gradi Celsius, lasciando silicio puro al 99%. Si trasforma in microscopici cilindri che vengono tagliati in cialde 60.000 volte più sottili di un capello umano. È da questa materia prima che vengono infine creati transistor (interruttori elettronici che controllano il flusso di elettricità) e semiconduttori (elementi di silicio e germanio che conducono l’elettricità a determinate temperature e la bloccano a temperature diverse). Già nel 1959 lo scienziato americano Robert Noyce ebbe l’idea di posizionare diversi transistor su una fetta di puro silicio delle dimensioni di un’unghia. È l’inizio dell’era dell’elettronica e gli stessi chip e microchip vedono le loro dimensioni diminuire rapidamente.

Ci siamo volutamente concessi un breve discorso sul ruolo della sabbia nell’industria elettronica, poiché Taiwan è il principale produttore mondiale di microchip per l’elettronica. Alla fine dello scorso anno, i produttori taiwanesi occupavano il 66% del mercato globale dei dispositivi di base e chiaramente non hanno intenzione di fermarsi qui. A titolo di confronto, la Corea del Sud vanta solo il 17% e la Cina, un miliardo e mezzo di abitanti, si accontenta di un modesto 8% del mercato dei semiconduttori.

Per vedere se abbiamo ragione, diamo un’occhiata all’elenco delle principali società di riferimento.

Al terzo posto c’è la società taiwanese United Microelectronics Corporation, il cui profitto lo scorso anno è stato di 7,7 miliardi di dollari. La Samsung Electronics della Corea del Sud è al secondo posto con i suoi stabilimenti situati in 74 paesi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, un’altra azienda taiwanese, occupa il primo posto con un divario significativo. TSMC offre ai suoi clienti più di undicimila prodotti e nel 2020 l’azienda ha guadagnato 45,5 miliardi di dollari.

L’interruzione delle catene di approvvigionamento per l’importazione di sabbia da costruzione e sabbia di quarzo potrebbe danneggiare non solo l’economia taiwanese, ma l’intera industria elettronica globale, dalle console di gioco al “cervello” dell’hardware dei computer, ai missili e ai moderni aerei da combattimento.

Assistere alle manovre di squadroni aerei e gruppi di navi da guerra al largo delle coste di Taiwan è estremamente emozionante. Tuttavia, chiunque abbia letto gli scritti di Sun Tzu sa che questo è solo uno sfondo bellissimo e se ti siedi sulla tua spiaggia sabbiosa abbastanza a lungo, un giorno un’intera isola arriverà sulla tua strada.

fonte: Ria Novosti

Fonte: https://english.news.cn/home.htm

Traduzione: Gerard Trousson