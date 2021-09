La Cina stringe i controlli sul suo mare territoriale per le navi straniere

A partire dal 1° settembre, le navi straniere che entrano nelle acque territoriali cinesi dovranno informare le autorità marittime del Paese se trasportano merci pericolose o rappresentano una minaccia per la sicurezza del traffico marittimo.

Il nuovo regolamento è il risultato delle revisioni alla Legge sulla sicurezza del traffico marittimo effettuate ad aprile dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. Secondo il South China Morning Post, le navi oggetto delle nuove regole saranno tutte le unità navali che trasportano materiale radioattivo, petrolio sfuso, prodotti chimici, gas naturale liquefatto e altre sostanze tossiche e nocive, nonché tutti i sommergibili, nucleari, navi a motore o navi “ritenuti una minaccia” alla sicurezza del traffico marittimo del Paese”.

Le informazioni che dovranno fornire includono il nome della nave, il nominativo, la posizione e le merci pericolose a bordo. In caso contrario, la multa per la violazione è fino a $ 47.000, riferiscono le fonti.

Una clausola separata che entrerà in vigore anche mercoledì impone ai capitani di attuare “misure di risposta di emergenza” nel caso in cui a bordo emergano malattie infettive che potrebbero rappresentare una seria minaccia per la salute degli altri. La legge richiede che le misure di quarantena e la situazione siano segnalate alle autorità marittime, secondo l’agenzia di stampa Xinhua.

Includendo nel regolamento le isole rivendicate dai cinesi nel Mar Cinese Meridionale, molti hanno suggerito che l’obiettivo di Pechino è consolidare ulteriormente il suo controllo sulle isole e sulle acque circostanti. Mentre le isole stesse sono spesso poco più che granelli di terra nel corso d’acqua, le acque territoriali di una nazione si estendono per 12 miglia nautiche al largo.

Kang Lin, vicedirettore del National Institute for South China Sea Studies, ha dichiarato all’SCMP che l’intenzione era quella di “chiudere scappatoie” che consentissero alle navi civili di essere utilizzate a scopi militari per eludere la regolamentazione mentre si trovavano nelle acque cinesi. .

Ad aprile, i pescatori cinesi hanno trovato una piccola barca drone piena di antenne e apparecchiature di sorveglianza, descritta dalla China Central Television come “un dispositivo di ricognizione piazzato segretamente da un paese straniero nelle acque cinesi”.

Il dispositivo non è stato identificato pubblicamente, ma SCMP ha notato che molti sui social media credevano che assomigliasse da vicino a un dispositivo costruito da Liquid Robotics, una consociata del gigante dei contratti di difesa statunitense Boeing.

La legge riguarderebbe anche lo Stretto di Taiwan, che la Cina rivendica come acque interne perché rivendica anche la stessa Taiwan come parte della Cina, considerando il governo di Taipei come un movimento ribelle. Il Taipei Times ha affermato martedì che il regolamento è una “bomba a orologeria” per il conflitto nel Mar Cinese Meridionale, ma ha affermato che probabilmente avrà scarso effetto nello stretto, poiché lo considera la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare come uno stretto internazionale attraverso il quale è garantito il passaggio “continuo e rapido”. La Cina non riconosce tale cpnvenzione e considera suo mare territoriale lo stretto di Taiwan.

La Cina ha anche controversie con Taiwan nel Mar Cinese Meridionale, comprese l’isola di Pratas e l’isola di Taiping, sebbene anche il Vietnam e le Filippine rivendichino Taiping per se stessi. Le rivendicazioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale si sovrappongono a diverse altre nazioni, comprese quelle tre, nonché a Malesia e Brunei.

Pescherecci, barche oceanografiche e navi per l’esplorazione petrolifera di molte nazioni spesso attraversano le parti dichiarate del corso d’acqua di altre nazioni, causando frequenti avvertimenti e scontri tra le due parti. Le più eclatanti sono le “operazioni per la libertà di navigazione” (FONOPS) svolte dalle navi da guerra degli Stati Uniti e dei loro alleati come insulti deliberati a ciò che considerano “eccessive rivendicazioni marittime” da paesi come Cina e Vietnam.

Esercitazioni navali dell’armata della RPC

Il più recente di domenica ha visto un cacciatorpediniere statunitense navigare attraverso lo stretto di Taiwan, che la Cina ha formalmente protestato e ha affermato in passato che incoraggia le forze separatiste a Taipei. In un altro, a luglio, una nave da guerra statunitense ha navigato a poche miglia da una delle isole Paracel nel Mar Cinese Meridionale settentrionale.

Tuttavia, mentre gli Stati Uniti hanno cercato di provocare un conflitto nella regione e hanno dipinto la Cina come l’aggressore e un pericolo per altre nazioni, i negoziati di Pechino con l’Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) verso un Codice di condotta unificato per il Sud Il Mar Cinese ha compiuto lenti progressi, mettendo a punto una parte importante del documento all’inizio di questo mese. Una volta completato, il codice di condotta fornirà un quadro giuridico mediante il quale regolare tali interazioni marittime nel Mar Cinese Meridionale.

A giugno, anche i capi delle marine vietnamita e cinese hanno concordato di istituire una hotline navale per risolvere le emergenze.

L’agenzia di stampa giapponese Kyodo ha osservato che la legge riguarderà anche le isole Senkaku controllate dai giapponesi nel Mar Cinese Orientale, che Pechino chiama Diaoyu.

Nota: Si preannuncia un braccio di ferro con la marina degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che ricorreranno a provocazioni aperte per sfidare la Cina nei suoi mari. Queste provocazioni potrebbero portare allo scoppio di un conflitto molto serio che avrebbe conseguenze imprevedibili.

Fonte: South China Morning Post

Traduione, sintesi e nota: Luciano Lago