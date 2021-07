La Cina sta potenziando la sua capacità nucleare per rispondere alle minacce USA





La Cina sta costruendo un secondo campo di silos missilistici nei suoi deserti occidentali, secondo un nuovo studio , che sulla base dei rapporti dei ricercatori dimostra una potenziale espansione del suo arsenale nucleare e mette in discussione l’impegno di Pechino per la sua strategia di “dissuasione minima”.

Identificata tramite immagini satellitari, la nuova base missilistica nella regione cinese dello Xinjiang potrebbe includere 110 silos, secondo il rapporto pubblicato lunedì dalla Federation of American Scientists (FAS).

È il secondo apparente campo di silos scoperto questo mese dai ricercatori, che si aggiunge ai 120 silos che sembrano essere in costruzione nella vicina provincia di Gansu, come dettagliato dal James Martin Center for Nonproliferation Studies.

Insieme, i due siti rappresentano “l’espansione più significativa dell’arsenale nucleare cinese di sempre”, afferma il rapporto FAS.

Adam Ni, direttore del China Policy Center di Canberra, ha affermato che la scoperta degli apparenti giacimenti di silos è “una prova abbastanza convincente dell’intenzione della Cina di espandere significativamente il suo arsenale nucleare, in un modo più veloce di quanto molti analisti abbiano finora previsto. .”

Per decenni, la Cina ha gestito circa 20 silos per i suoi missili balistici intercontinentali a propellente liquido (ICBM) chiamati DF-5; ora, sembra che stia costruendo 10 volte di più, forse per ospitare il suo nuovo missile balistico intercontinentale, il DF-41, secondo il rapporto FAS.

“Il programma di silos missilistici cinesi costituisce la costruzione di silo più estesa dalla costruzione di silos missilistici statunitensi e sovietici durante la Guerra Fredda”, afferma il rapporto. “Il numero di nuovi silos cinesi in costruzione supera il numero di missili balistici intercontinentali basati su silo gestiti dalla Russia e costituisce più della metà delle dimensioni dell’intera forza ICBM statunitense”.

L’aumento apparentemente rapido ha sollevato dubbi sul fatto che la Cina sia ancora impegnata a mantenere il suo arsenale nucleare al livello minimo necessario per dissuadere un avversario dall’attaccare, una politica che Pechino ha adottato da quando ha fatto esplodere la sua prima bomba atomica negli anni ’60.

La posizione della “dissuasione minima” ha storicamente mantenuto le armi nucleari cinesi a un livello relativamente basso. Lo Stockholm International Peace Research Institute stima che la Cina abbia circa 350 testate nucleari, una frazione delle 5.550 possedute dagli Stati Uniti e delle 6.255 dalla Russia.

Ma il numero di testate cinesi è aumentato negli ultimi anni, rispetto alle 145 testate del 2006 secondo l’istituto. Il Pentagono prevede che le scorte cinesi “raddoppieranno almeno di dimensioni” nel prossimo decennio.

“La posizione della forza nucleare cinese si è evoluta costantemente negli ultimi 10 anni con i lanciamissili mobili su strada recentemente affiancati dal bombardiere H-6N con capacità nucleare, un nuovo missile balistico lanciato da sottomarini e un numero crescente di silos statici, dando alla Cina un triade nucleare sempre più robusta e sopravvissuta”, ha affermato Drew Thompson, ex funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ricercatore senior in visita presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy presso l’Università Nazionale di Singapore.

In una dichiarazione fornita alla CNN, un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha descritto l’apparente accumulo come “profondamente preoccupante”, osservando che ha sollevato dubbi sul vero intento della Cina.

“Nonostante l’offuscamento della RPC, questo rapido accumulo è diventato più difficile da nascondere e mette in evidenza come la Cina stia deviando da decenni di strategia nucleare basata sulla deterrenza minima”, ha affermato il portavoce, riferendosi alla Cina con l’acronimo del suo nome ufficiale, il Repubblica Popolare Cinese. “Questi progressi evidenziano perché è nell’interesse di tutti che le potenze nucleari parlino direttamente tra loro per ridurre i pericoli nucleari ed evitare errori di calcolo”, ha aggiunto il portavoce.

Nota: Il governo di Pechino ha compreso da tempo che l’unica polizza di assicurazione per la Cina di non essere attaccata dagli USA è quella di dotarsi di un arsenale nucleare credibile e robusto in modo da creare una dissuasione contro i suoi nemici, Stati Uniti e Regno Unito.

Un dettaglio ulteriore è che questi silos nuclari si trovano molto vicini al confine della Federazione Russa, cosa che dovrebbe fare ben pensare alle teste calde di Washington se volessero tentare un attacco a sorpresa contro queste basi. Inoltre questo fattore da pensare che Cina e Russia condividano dei sistemi di avvistamento e di difesa antiaerea in comune.

