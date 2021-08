La Cina sta costruendo rapidamente le sue forze nucleari strategiche

L’Associazione degli scienziati americani è preoccupata per l’elevata attività della Cina nella costruzione di lanciatori di sylos per missili balistici intercontinentali:

“La costruzione di silos missilistici vicino alle città cinesi di Yumen e Hami rappresenta l’espansione più significativa della storia dell’arsenale nucleare cinese. La Cina ha gestito per decenni circa 20 silos per missili balistici intercontinentali a propellente liquido DF-5. Con 120 sylos in costruzione a Yumen, altre 110 a Hami, dozzine di sylos a Jilantai e possibilmente altri sylos aggiunti alle aree di spiegamento del DF-5 esistenti, le forze missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese stanno costruendo circa 250 silos missilistici. Questo è più di dieci volte più di quanto gli ICBM basati su sylos siano attualmente in funzione.



Il numero di nuovi sylos missilistici cinesi in costruzione supera il numero di missili balistici intercontinentali basati su sylos gestiti dalla Russia e rappresenta oltre la metà di tutte le forze missilistiche statunitensi. Il programma di sylos missilistici della Cina è il più grande impianto dalla costruzione dei silos missilistici statunitensi e sovietici durante la Guerra Fredda. ”

Eseguiamo un semplice calcolo sulla base di questi dati iniziali. Nuove mine sono in costruzione sotto l’ICBM DF-41 (“Dongfeng-41”). Questo è il nuovissimo razzo cinese a tre stadi a propellente solido. La sua autonomia di volo è di 12-14 mila chilometri. La testata del missile è condivisa con 6-10 testate nucleari mirate in modo indipendente che possono manovrare in volo.

Pertanto, nel prossimo futuro, la Cina sarà potenzialmente in grado di schierare ulteriormente da 1.500 a 2.500 testate nucleari su 250 missili balistici intercontinentali DF-41 basati su sylos. Ciò consentirà al numero di testate nucleari schierate di raggiungere il livello degli Stati Uniti e della Russia e persino superarlo. Gli Stati Uniti e la Russia hanno un limite START-3 di 1.550 testate schierate.

Esercitazioni aeree cinesi



Nota: questo spiega il nervosismo del Pentagono che ritiene invevitabile uno conflitto con la Cina a breve o medio termine. Così ci sono state le dichiarazioni di alcuni alti ufficiali, comandanti delle forze USA che hanno sostenuto la necessità di accorciare i tempi per attaccare la Cina prima che diventi troppo forte. La razionalità è poco presente nei cervelli della elite di potere guerrafondaia di Washington e questi appelli potrebbero essere presi per buoni da alcune delle teste d’uovo che fanno parte dell’Amministrazione USA.

Fonte: Russtrat:



Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago