La Cina si schiera con la Russia contro le sanzioni USA

da Redazione

Fatti significativi si stanno verificando sullo scenario internazionale e il più importante di questi è la sempre più stretta cooperazione fra la Russia e la Cina di fronte all’assedio che gli USA e la NATO stanno conducendo contro la Federazione Russa.

Di fronte alle nuove sanzioni USA, oggi la Cina si è pronunciata condannando tali sanzioni promettendo il suo totale appoggio e assistenza economica e finanziaria alla Russia per proteggere la sovranità statale, come ha dichiarato il portavoce cinese.

Le sanzioni unilaterali sono considerate un atto di egemonia inaccettabile e la Cina lo ha dichiarato in modo chiaro, dimostrando la sua piena solidarietà con l’alleato. Questo e altri avvenimenti stanno determinando un avvicinamento sempre più stretto fra i due paesi asiatici ed una cooperazione che si estende dall’ambito economico a quello militare.

Quando la Russia e la Cina integreranno le loro difese fra di loro , questa diventa una catastrofe per la Nato che non è in grado di affrontare le forze congiunte dei due paesi coalizzati.



Le relazioni tese sono una delle cause dei frequenti incidenti che avvengono in questo periodo

Di recente, una fonte cinese ha riferito che si è verificato un incontro nei cieli sopra il nord della Russia fra i caccia USA e aerei russi come il bombardiere russo Tu-95Ms che era di pattuglia mentre gli F-16 USA si sono avvicinati. Secondo una agenzia cinese, i caccia di IV generazione hanno cercato di avvicinarsi nel tentativo di far deviare l’aereo russo ma all’improvviso sono comparsi i caccia intercettori Mig 31 che sono arrivati sulla scena ed hanno obbligato i caccia della NATO a ritirarsi ed a desistere dai cieli prospicenti allo spazio aereo russo. Il tentativo di intimidire i piloti russi si è convertito in una disfatta per gli aerei della NATO che sono stati disattivati per l’arrivo dei caccia russi. L’episodio è significativo del grado di efficienza e di addestramento dei piloti russi.

Il comando della NATO ha sottovalutato la forza militare e gli armamenti di cui dispone la Russia oggi mentre molti erano rimasti agli anni ’90. La NATO non ha ancora una comprensione completa di quale sia la forza dell’esercito russo e delle sue capaità strategiche.

Bombardiere strategico TU-95MS



Il nuovo comandante delle forze USA è cosciente del pericolo che può rappresentare una alleanza tra le forze russe e quelle cinesi, una cooperazione che si sta sempre di più affermando per i loro interessi reciproci e le minacce comuni che entrambi i paesi devono affrontare.

aIn Siria le forze russe stanno difendendo la base di Tartous da attacchi ostili che si sono verificati nelle utlime 48 ore per mezzo di droni di origine sconosciuta che hanno sparato dei missili conto la base.

Prontamente le armi di difesa elettronica della base hanno neutralizzato l’attacco ma il comando russo sta indagando da quale base sia arrivato questo drone. Risulta circolata anche la notizia che le forze navali statunitensi avrebbero intenzione di mettere sotto assedio la base navale russa. Per fronteggiare questa minaccia il comando russo ha messo in allerta le unità navali e i sommergibili con l’appoggio dell’aviazione russa presente nel paese arabo.

Truppe ISA in Siria

Nel frattempo un rapporto informa che la Russia starebbe utilizzando armi segrete in Siria contro le truppe statunitensi. I funzionari del dipartimento di Stato hanno relazionato al Congresso circa l’uso di uso di armi misteriose con cui sono stati realizzati presunti attacchi contro il personale USA non solo in Siria ma anche in altri paesi. Si parla di attacchi di energia che hanno provocato danni nelle forze USA, quali malesseri, febbre, diarrea e altri sintomi diffusi. Non è chiaro se si tratti di una delle tante accuse utilizzate come pretesto o ci sia qualche cosa di altro.

Il ministero degli esteri russo ha smentito queste voci e le relative accuse definite inconsistenti.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago