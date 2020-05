La Cina si prepara al grande contrattacco contro gli Stati Uniti

da Redazione

La Cina intende adottare una serie di contromisure contro un piano americano per bloccare le consegne di semiconduttori alla società cinese di telecomunicazioni Huawei, incluso l’inserimento di società americane in un “elenco non attendibile”, avviando indagini e ponendo restrizioni a società americane come Apple e fermando l’acquisto di aerei Boeing, come ha riferito una fonte vicina al governo cinese al Global Times.

Questa probabile mossa (la seconda volta in due giorni in cui la Cina ha pubblicato un messaggio di prossima rappresaglia contro gli Stati Uniti e la prima volta che una fonte governativa ha preso di mira specifiche società americane) è il risultato dei recenti attacchi maligni di Washington alla Cina, che ha scatenato uno tsunami arrabbiato tra i politici cinesi e la comunità imprenditoriale. La Cina prevede di adottare contromisure punitive contro le persone e le entità statunitensi nei processi COVID-19, a causa dell’abuso del processo di diffamazione da parte degli Stati Uniti, hanno detto fonti. del caso al Global Times .

Le ultime misure adottate dalla Cina indicano che si sta realizzando una strategia di offerta eccessiva tra le due maggiori economie del mondo, sia politicamente che economicamente, hanno detto gli esperti.

Venerdì l’amministrazione Trump ha deciso di bloccare le consegne di semiconduttori dai produttori di chip di tutto il mondo alla Huawei. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha affermato che stava modificando una regola di esportazione e un elenco di entità per “colpire strategicamente l’acquisizione di semiconduttori di Huawei che sono il prodotto diretto di alcuni software e tecnologie statunitensi”, secondo un dichiarazione sul suo sito web.

“La Cina prenderà forti contromisure per proteggere i propri diritti legittimi”, se gli Stati Uniti proseguiranno il piano di modifica delle proprie regole e vieteranno la vendita di chip ai principali fornitori di chip, tra cui TSMC con sede a Taiwan a Huawei, la fonte ha detto al Global Times in un’intervista esclusiva.

Le misure includono l’aggiunta di società statunitensi all’elenco cinese di “entità inaffidabili”, l’imposizione di restrizioni o l’avvio di indagini su società statunitensi come Qualcomm, Cisco e Apple in conformità con le leggi cinesi come misure revisione della sicurezza informatica e legge anti-monopolio e la sospensione degli acquisti di aeromobili della Boeing, ha detto la fonte.

Le società americane citate, come Apple, Qualcomm, Cisco e Boeing, dipendono tutte molto dal mercato cinese.

“La Cina dovrebbe attuare queste contromisure fino a quando gli Stati Uniti non avranno più il coraggio di montare di più la loro campagna di accuse “, ha dichiarato al Global Times He Weiwen, ex alto funzionario commerciale e membro del Consiglio esecutivo della Società cinese per gli studi dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Questi ha consigliato alla Cina di “indagare a fondo sulle società statunitensi coinvolte e far loro” sentire il dolore “”.

Le misure punitive contro le grandi aziende americane come Qualcomm, Cisco e Apple saranno la “bomba atomica”, secondo gli analisti.

“La Cina lancerà una serie infinita di richieste in queste aziende, come spade che pendono sulle loro teste. Queste misure danneggerebbero la fiducia degli investitori e ridurrebbe le loro entrate nel mercato cinese “, ha affermato un addetto ai lavori, che ha preferito rimanere anonimo.

Nel primo trimestre del 2020, il fatturato nel mercato della Cina rappresentava il 14,8% delle entrate totali di Apple.

Gli analisti hanno anche osservato che se i chip prodotti da queste società non possono essere venduti sul mercato cinese, una delle loro più importanti fonti di reddito, sarebbe estremamente difficile per le società tecnologiche statunitensi recuperare i propri investimenti. Alcuni potrebbero impantanarsi in bancarotta.

L’industria dei chip è uno dei principali settori di esportazione negli Stati Uniti e uno dei pochi a generare ancora un surplus commerciale, in gran parte grazie alla crescita delle vendite in Cina, secondo un rapporto di Wall Street. Il giornale riporta che un possibile divieto di vendita di chip potrebbe costare ai produttori statunitensi circa $ 36 miliardi di entrate.

” Questo provocherà anche una reazione a catena tra i vari attori a monte e a valle della produzione di chip negli Stati Uniti”, ha detto l’insider.

Per quanto riguarda la Boeing, la Cina potrebbe infine abbandonare tutti gli ordini Boeing esistenti se gli Stati Uniti attaccassero gli interessi della Cina, anche se ciò significa che alcune società cinesi devono pagare per i danni, ha affermato un addetto al settore aeronautico al Global Times .

Se Boeing perde gli ordini dalla Cina, l’azienda, che è già sull’orlo della bancarotta, alla fine potrebbe chiedere aiuto solo al governo degli Stati Uniti, ha detto l’insider, aggiungendo che la Cina, il maggiore acquirente di aerei nel mondo, potrebbe ordinare più di 100 aerei dalla società americana, che potrebbe rappresentare 30 miliardi di yuan ogni anno.

Secondo gli esperti vicini al governo, la perdita dovrebbe essere avvertita non solo dai grandi nomi sopra menzionati come Qualcomm, Cisco e Apple, ma anche da piccole aziende americane che sono più vulnerabili alle incertezze.

La maggior parte delle società statunitensi quotate possono essere come una piccola società americana che fa molto affidamento su società cinesi, come le agenzie commerciali statunitensi, Gao Lingyun, esperto dell’Accademia cinese delle scienze sociali , ha dichiarato al Global Times di Pechino, molto vicino al governo cinese.

“Sono vulnerabili a misure restrittive. Una volta che le autorità cinesi hanno imposto loro delle sanzioni, il costo è insostenibile. La maggior parte delle piccole imprese verrà portata sull’orlo del fallimento “, ha affermato Gao Lingyun. Lo stesso ha osservato che tali contromisure potrebbero servire da avvertimento di “primo livello” per la parte americana.

Il ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha annunciato a maggio 2019 che la Cina pubblicherà il proprio elenco destinato a soggetti stranieri che danneggiano gravemente gli interessi legittimi delle società cinesi.

L’elenco delle entità non attendibili includerà organizzazioni, individui e società stranieri che bloccano o chiudono le catene di approvvigionamento o adottano misure discriminatorie per motivi non commerciali, le cui azioni mettono a repentaglio anche le attività delle società cinesi. che i consumatori e le imprese di tutto il mondo, secondo MOFCOM, che rileva che, una volta che un’azienda è elencata, dovrà affrontare misure legali e amministrative obbligatorie, e anche il pubblico cinese verrà messo in guardia contro ridurre i rischi.

Addetti ai lavori hanno esposto alcune delle procedure amministrative per l’attuazione di queste contromisure come: le società cinesi stanno facendo causa alle autorità competenti per il comportamento sleale delle società americane sul mercato. Quindi i regolatori accettano, indagano e ottengono prove. Dopo aver fatto riferimento a leggi e regolamenti, decidono quindi di revocare le licenze delle società americane in Cina o di imporre altre sanzioni.

Nuove restrizioni su Huawei sono un forte richiamo che Taiwan non può fidarsi gli Stati Uniti come un business affidabile e partner economico, Tom Fowdy, analista politico e le relazioni internazionali britannica, ha detto al Global Times , osservando che la Camera di Commercio USA aveva spinto TSMC a investire in America e, poche ore dopo, stava limitando le sue attività con Huawei.

“È un affare straordinariamente disonesto”, ha detto.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, o TSMC – il terzo produttore di chip al mondo – ha annunciato venerdì che prevede di costruire una fabbrica di semiconduttori da 12 miliardi di dollari in Arizona, la cui costruzione dovrebbe iniziare l’anno prossimo , riferito alla CNN . E gli ultimi controlli sulle esportazioni statunitensi costringerebbero aziende straniere come TSMC che usano apparecchiature chip statunitensi a richiedere una licenza prima di spedire componenti a Huawei.

“Quello che l’amministrazione sta effettivamente facendo è costringere la TMSC a fare maggiormente affidamento sugli Stati Uniti riducendo al contempo le sue attività in Asia. È estremamente insidioso e subdolo “, ha detto Fowdy.

Mentre nel complesso, la Cina agisce solo passivamente e difende i suoi legittimi interessi, dal momento che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta propagando una cospirazione anti-cinese che mira a nascondere la sua cattiva gestione della pandemia di COVID-19. Mercoledì, Trump ha esteso un decreto firmato nel maggio 2019 che dichiarava un’emergenza nazionale e proibiva alle società statunitensi di utilizzare apparecchiature di telecomunicazione prodotte da società che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, per un anno, secondo quanto riferito da Reuters .

Il decreto è stato visto come diretto alle società cinesi come Huawei e ZTE Corp.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovrebbe inoltre estendere di nuovo una licenza, che scade venerdì, consentendo alle aziende statunitensi di continuare a fare affari con Huawei.

Gli Stati Uniti non sono riusciti a uccidere Huawei con un divieto che dura da più di un anno, mentre è anche pienamente consapevole che quanto più dura il divieto, tanto più le società americane devono pagare a caro prezzo, e ora questo il divieto sta per fallire, hanno detto gli analisti.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta per approvare nuovi regolamenti che consentirebbero alle aziende con sede negli Stati Uniti di lavorare con Huawei per stabilire gli standard per le reti 5G di prossima generazione, secondo quanto riferito da Reuters il 7 maggio.

Invece di interpretare questa decisione come un gesto di buona volontà, gli analisti cinesi hanno affermato che mostra solo che gli Stati Uniti comprendono il costo del rifiuto di cooperare con il più grande contributore mondiale di brevetti per la tecnologia. la prossima generazione. Le aziende americane sono molto indietro rispetto a Huawei quando si tratta di brevetti 5G.

La Cina ha “ben documentato” le consuete minacce e tattiche di Washington per reprimere le società cinesi, tra cui Huawei, dopo precedenti scontri, e ha anche molte contromisure a portata di mano che potrebbero colpire specificamente l’economia americana, Gao Lingyun ha detto, aggiungendo che la Cina certamente reagirà senza esitazione se gli Stati Uniti continueranno a seguire la propria strada.

“L’adozione da parte della Cina di contromisure andrà a beneficio dei legami sino-statunitensi, poiché è solo battendo i politici americani nei loro piccoli giochi che danneggiano i legami bilaterali che le relazioni e gli scambi dei due i paesi possono tornare alla normalità “, ha detto.

fonte: https://www.globaltimes.cn

tradotto da Réseau International