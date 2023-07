La Cina si oppone all’espansione della NATO in Asia-Pacifico

La Cina si è categoricamente opposta allo spostamento verso est della NATO nella regione dell’Asia-Pacifico, avvertendo che darà una risposta risoluta a qualsiasi minaccia ai suoi legittimi diritti.

Pechino avverte la NATO, in una dichiarazione rilasciata martedì dalla missione cinese presso l’Unione Europea a seguito di un vertice dell’Alleanza atlantica nella capitale lituana Vilnius, dove l’alleanza militare occidentale guidata dagli Stati Uniti ha infuriato la sua ostilità contro Pechino.

La NATO ha affermato oggi in una dichiarazione aspra che la Repubblica popolare cinese (RPC) stava sfidando i suoi interessi, la sua sicurezza e i suoi valori con le sue “ambizioni e politiche coercitive “.

” La RPC utilizza un’ampia gamma di strumenti politici, economici e militari per aumentare la sua impronta globale e il suo potere di progetto, pur rimanendo opaca sulla sua strategia, intenzioni e rafforzamento militare… Le operazioni ibride e cibernetiche della RPC, la retorica conflittuale e la disinformazione prendono di mira gli alleati e minano la sicurezza dell’Alleanza”, hanno affermato i capi di stato della NATO nella loro dichiarazione .

La missione cinese ha respinto le presunte preoccupazioni dell’alleanza militare su quella che ha descritto come le ambizioni e le politiche coercitive della Cina.

In una dichiarazione, il portavoce cinese ha affermato che Pechino salvaguarderà fermamente i suoi interessi di sovranità, sicurezza e sviluppo. La Cina ha accusato anche la NATO di ignorare i fatti fondamentali, distorcendo deliberatamente la politica di Pechino e diffamando la Cina.

Le ripetute dichiarazioni della NATO sullo status della Cina come “alleanza nucleare” nelle sue dichiarazioni non fanno che esacerbare le tensioni nella regione Asia-Pacifico; questo è motivo di profonda preoccupazione per la Cina, ha aggiunto la dichiarazione.

La Cina ha ripetutamente messo in guardia contro ” la continua espansione verso est della NATO nell’Asia-Pacifico e l’interferenza negli affari regionali”, affermando che le attività dell’alleanza militare occidentale “sono quelle che mineranno inevitabilmente la pace e la stabilità regionali e alimenteranno la concorrenza tra i campi” .

Flotta Cinese

Pechino ha messo in guardia contro la creazione di una ” versione Asia-Pacifico della Nato ” e ha chiarito la sua opposizione a qualsiasi coinvolgimento militare straniero nella regione.

Il mese scorso, oltre il 90% degli intervistati in un sondaggio globale svlolto dalla CGTN ha dichiarato di opporsi fermamente al coinvolgimento della NATO nella regione dell’Asia-Pacifico, descrivendo le attività dell’alleanza militare occidentale guidata dagli Stati Uniti nella regione come fonte di grande preoccupazione.

Il 93% degli intervistati concorda fortemente sul fatto che le azioni della NATO negli ultimi anni abbiano violato la sua posizione dichiarata sulla difesa.

Più del 92% degli intervistati ritiene che la NATO sia diventata uno strumento militare degli Stati Uniti per mantenere la propria egemonia e perseguire interessi politici.

” La NATO sta causando problemi ovunque e continua a interferire negli affari di altre regioni, il che avrà solo le sue conseguenze “, ha affermato un intervistato citato da CGTN .

Fonte: Pars Today

Traduzione: Luciano Lago