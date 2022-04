La Cina si oppone alle “rivoluzioni colorate” che cercano di destabilizzare l’Asia centrale

Secondo Pechino, alcune “grandi potenze” stanno deliberatamente cercando di interferire negli affari della regione.

Pechino condanna le azioni delle forze esterne che cercano di destabilizzare la situazione in Asia centrale attraverso “rivoluzioni colorate”, ha affermato lunedì il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe dopo l’incontro con il presidente del Kazakistan, Kasim-Yomart Tokaev., nella capitale kazaka, Nur-Sultan.

“La Cina si oppone fermamente alle forze esterne che istigano deliberatamente una ‘rivoluzione colorata’ in Kazakistan, come in altri paesi della regione, pertanto sostiene il Kazakistan nell’adozione di misure efficaci per difendere la sua sicurezza nazionale e stabilità sociale”, ha affermato il ministro cinese durante l’incontro, tenutosi in occasione del 30° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che le azioni di questi attori esterni possono incidere anche sulla sicurezza dell’intera regione. “Dobbiamo stare attenti ad alcune grandi potenze che interferiscono in Asia centrale e ne interrompono la sicurezza”, ha affermato.

A gennaio, il Kazakistan è stato teatro di forti proteste che hanno portato a violenze, scontri con la polizia e saccheggi. Il presidente del Paese ha affermato che “banditi e terroristi” che erano stati addestrati all’estero operavano in Kazakistan .

In quel momento, da Pechino hanno assicurato che il colosso asiatico è disposto a fornire al Kazakistan tutto il supporto necessario per alleviare la situazione. “Indipendentemente dai rischi e dalle sfide che deve affrontare, la Cina è un amico fidato e un partner del Kazakistan. Il popolo cinese starà sempre con il popolo kazako ” , ha affermato il presidente cinese Xi Jinping.

Nota: La Cina rimane molto vigile sui tentativi di destabilizzazione che le centrali anglo USA stanno attuando nella regione dell’Asia Centrale per sovvertire le situazioni interne (di alcuni paesi) ed effettuare cambio di regime e disordini in piazza. Queste situazioni non saranno tollerate da Pechino e i sui servizi di intelligence sono molto all’erta nell’individuare gli autori di queste azioni che, come noto, hanno sempre gli stessi mandanti.

