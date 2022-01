La Cina si è impadronita del bene più prezioso dell’America

Se le cose continuano così, Pechino costruirà un’economia globale incentrata sulla Cina e gli Stati Uniti saranno detronizzati dalla loro attuale posizione di leadership negli affari internazionali in generale. È questa l’idea principale di una lettera inviata da 15 senatori repubblicani al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con un appello in preda al panico: avviare urgentemente le trattative commerciali con i nostri partner in Asia.

Sì, sembra che sia solo l’Asia e, ancora una volta, sembra che sia solo un accordo commerciale internazionale per 15 paesi asiatici entrato in vigore questo mese, ‘ultimo di cui si parla.

Tuttavia i senatori hanno ragione: tali sviluppi economici, inosservati dal grande pubblico, stanno cambiando il mondo in modi striscianti e silenziosi, ma in una forma che nessun grande evento può disfare. E poi, quando ti guardi indietro, è troppo tardi per recuperare.

Dei “15 paesi interessati”, si parla in realtà di 2,3 miliardi di persone, ovvero il 30% della popolazione mondiale, il 30% del PIL mondiale, più di un quarto del commercio mondiale e il 31% degli investimenti diretti esteri. . E al centro di questo accordo c’è il suo iniziatore, la Cina, la seconda economia più grande del mondo e la principale potenza commerciale mondiale. Comprende anche Giappone, Corea del Sud e diversi paesi minori nel raggruppamento ASEAN.

E la grande potenza del Pacifico, gli Stati Uniti, non è una di queste. Perché il progetto era cinese fin dall’inizio e non si adattava all’America.

Questo è RCEP, il partenariato economico globale regionale. In altre parole, non si tratta solo di rendere (molto graduale) quasi tutti gli scambi nella regione esenti da dazi. Ci sono molte altre accortezze interessanti (un unico certificato di origine, ad esempio, con molti componenti fabbricati ovunque al suo interno. Questo semplifica le procedure commerciali. Nel complesso le dogane stanno diventando arcaiche e molte piccole imprese della regione potranno ora avviare la fornitura di catene di approvvigionamento che vogliono senza troppi problemi, e ci sono anche scritte tante altre cosette carine e tanto attese. Ad esempio, la creazione di un mercato dello shopping online unificato per l’intera regione.

La Cina è al centro di questo sistema, sia per le dimensioni della sua economia, sia per il fatto che da tempo costruisce logistica e altre reti commerciali in tutto il mondo, ad esempio con il suo progetto “Belt and Road”. E ora, gli economisti cinesi stanno osservando trionfanti come il semplice fatto che l’RCEP stia per essere lanciato abbia galvanizzato le imprese cinesi e regionali in avanti.

Nei primi 11 mesi dello scorso anno, il commercio estero cinese (beni, non servizi) è cresciuto del 22% e ha registrato una crescita a doppia cifra in tutti i suoi principali mercati, con l’ASEAN, la Cina e la Indocina, l’Unione Europea e gli Stati Uniti. E di conseguenza o in combinazione con questo, le economie della regione stanno crescendo. La regione asiatica e la Cina stanno tornando a essere il motore della crescita globale.

L’idea di accordi di integrazione di ogni genere in Asia ha infatti quarant’anni: riguarda l’intera regione. Ne hanno discusso e hanno cercato di applicarlo ovunque – attraverso il meccanismo APEC, attraverso altre iniziative. La storia più famosa è quella della Trans-Pacific Partnership (TPP) di Barack Obama. Il suo significato può essere riassunto in una citazione storica dello stesso carattere: la Cina non detterà le regole del commercio, lo faremo noi.

Quindi, anche oggi, la Cina non detta le regole del commercio globale. Questa è la principale differenza tra l’attuale trionfante RCEP e l’idea americana fallita del TPP. La lezione principale di questo tipo di accordi è interessante in quanto mostra che tipo di comportamento, regole e norme la Cina porta nel mondo.

Il TPP era, per i suoi partecipanti, specialmente quelli dei piccoli stati, un gioco di una posta in gioco mostruosa. Le carote erano promesse con una dolcezza senza precedenti, ma il bastoncino poteva rivelarsi un dolore inaudito. Vale a dire, un accesso praticamente libero ai mercati degli altri paesi da parte dei prodotti in particolare americani, sì. Ma, allo stesso tempo, sottostare a regole americane fabbricate affinché qualsiasi cosa, come le condizioni di lavoro o la coltivazione delle noci di cocco, sia sotto costante sorveglianza. Allo stesso modo, quando si tratta di “servizi” – cioè banche, internet, ecc. – i termini dell’accordo erano tali che i colossi multinazionali potevano tranquillamente impossessarsi di intere economie.

La fine di questa storia è strana: Donald Trump ha deciso che l’America non aveva più bisogno di un simile TPP e si è ritirato da esso. Esiste in forma troncata, il leader informale risulta essere il Giappone e ora anche la Cina sta negoziando per unirsi alle rovine del TPP.

Ma il bello di questa storia è che la Cina ha fatto una cosa meravigliosa: ha rimosso tutte le reti in stile americano dai termini dell’RCEP, tutte quelle regole soffocanti che Obama voleva imporre al mondo. Nell’RCEP tutto è volontario e pacifico. Si scopre che era possibile.

C’è un esperto giornalista economico asiatico, Anthony Rowley, un inglese di Hong Kong che ha scritto sull’economia locale negli anni 70. Ora improvvisamente ha fatto un breve commento spiegando molto chiaramente cosa significhi la lezione dei due ragazzi sugli accordi commerciali. Della versione americana, Rowley dice: “Doveva essere una partnership tra pari, ma con una tale partnership, le economie avanzate potrebbero girare intorno a quelle meno avanzate. E “questi accordi commerciali sono stati concepiti come un’arma economica per consentire alle economie più avanzate di trarre vantaggi dalle nazioni in via di sviluppo vulnerabili allo sfruttamento. E alla fine, gli accordi sembravano “un potenziale strumento per una nuova forma di colonialismo economico”. Il RCEP, invece, tratta accordi in condizioni di parità.

Tornando alla lettera dei senatori, la loro eccitazione è comprensibile, ma la loro stessa proposta di avviare urgentemente colloqui commerciali in Asia sembra un po’ puerile. In parte perché le lezioni del fallimento del TPP e del successo del RCEP non sono state chiaramente apprese. Ricordate che il TPP è fallito perché ha messo sotto pressione i partner e li ha costretti, in particolare con l’aiuto delle carote, a fare ciò che non volevano fare. E adesso?

E ora si sta svolgendo un nuovo complicato complotto con l’America che vuole costringere il Giappone (un membro di RCEP) a non fornire prodotti tecnologicamente sofisticati alla Cina. E questa è ancora una pressione e un vincolo, perché significherà perdite e problemi per il Giappone. In altre parole, gli Stati Uniti vedono la forma della futura economia mondiale unicamente come una lotta tra due campi, in uno dei quali i partner sono costretti a fare cose che in realtà non vogliono fare. L’abitudine è una seconda natura.

