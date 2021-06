La Cina si avvicina al Fronte della Resistenza in Medio Oriente

In un recente numero, il Jerusalem Post ha mostrato preoccupazione non solo per il fatto che gli HQ-9 cinesi (un sistema antiaereo equivalente all’S-300) sarebbero presto comparsi nei cieli della Siria, ma che anche gli HJ-12 cinesi Kornet sarebbero apparsi in Gaza. Inoltre, gli esperti militari israeliani, ancora scioccati per non aver visto arrivare nulla a Gaza, tendono ad accusare la Corea del Nord di aver fatto la sua parte nel “vulcano balistico” di maggio a Gaza.

La Cina è determinata ad avvicinarsi all’asse della Resistenza? Alcuni vedrebbero in questo l’impatto del patto strategico di 25 anni che Pechino ha firmato con l’Iran. L’Iran è il bastione più importante dell’Asse della resistenza che include anche la Sira, Hezbollah, gli Houthy dello Yemen e le organizzazioni della resistenza palestinese. Altri tendono a vedere gli effetti di un cambiamento più profondo. La Cina cerca alleati sapendo che prima o poi dovrà opporsi agli USA

In Medio Oriente, dove i cinesi acquisiscono la maggior parte del loro fabbisogno di oro nero, la Cina può, per la prima volta, attraverso i suoi legami con la Resistenza, contrastare la strategia del caos americano che mira innanzitutto a mettere sotto controllo l’economia cinese con la contingenza di guerre senza fine. Da qui questa svolta imponente che ha fatto della Cina il nuovo difensore della Palestina.

Ecco un articolo pubblicato sulla pagina persiana del sito ufficiale di “Voice of China” che la dice lunga su questa felice svolta nella diplomazia cinese: “Il recente conflitto a Gaza ha smascherato l’ipocrisia degli Stati Uniti, che esprime preoccupazione per la situazione. Uiguri nello Xinjiang, nonostante la loro indifferenza per le atrocità israeliane contro i palestinesi musulmani. Pechino, che ha sempre seguito una politica di non intervento, sta abbandonando la sua neutralità “.

Gaza Bombardata

I combattimenti nei territori occupati sono iniziati quando la Cina ha assunto la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Date le nuove responsabilità della Cina alle Nazioni Unite, Wang Yi ha dovuto consultarsi con altri membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per mediare tra “Israele” e i palestinesi, ridurre le tensioni e chiedere alle parti in conflitto di fermare il fuoco.

Il punto era che gli Stati Uniti, in quanto principale sostenitore di “Israele”, hanno bloccato l’approvazione di qualsiasi risoluzione anti-israeliana del Consiglio di sicurezza dell’ONU e non hanno nemmeno permesso ai membri di rilasciare una dichiarazione congiunta che chiedesse la fine del conflitto, cosa che era uno scandalo. . Questo è stato il motivo principale che ha incoraggiato “Israele” a bombardare Gaza senza vergogna o ambiguità con il sostegno degli americani.

Gli Stati Uniti hanno suscitato un enorme clamore mediatico sul cosiddetto “genocidio” dei musulmani uiguri nello Xinjiang, ma la domanda è: se le accuse degli Stati Uniti sono vere, dove sono i corpi dei musulmani nello Xinjiang? La verità è che non sono i musulmani dello Xinjiang ad essere soggetti al genocidio, ma i palestinesi e i corpi dei musulmani, anche bambini e donne, che devono essere estratti dalle macerie non sono in Cina ma a Gaza. A ciò si aggiungono, ovviamente, le morti in Afghanistan, in Iraq e in tutto il Medio Oriente a seguito di azioni militari dirette e indirette degli statunitensi con il pretesto di combattere il terrorismo.

Navi cinesi in Siria

La Cina ora intende intervenire in Palestina finché “Israele”, il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, non smette di massacrare i palestinesi, sottrarre loro i territori e sottometterli con la politica di apartheid, sempre più condannata in tutto il mondo.

Fonti: Press TV – Voice of China

Traduzione e sintesi: Luciano Lago