La Cina risponde duramente agli USA: Scendete dal Piedistallo, non accettiamo lezioni da Voi

da Redazione

“La Cina non accetterà che ci sia una nazione al mondo che [possa] dichiararsi superiore alle altre, o che qualsiasi nazione possa avere l’ultima parola sugli affari mondiali”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Wang Yi in risposta alle dichiarazioni dei rappresentanti di Washington sulle questioni dei “diritti umani”, di Hong Kong e del Xinjiang.

La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti contro l’assunzione di una posizione di superiorità negli affari globali.

La cooperazione è ancora possibile, ma Pechino non accetterà richieste unilaterali da Washington, ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi.

Wang ha anche detto ai suoi omologhi di quattro paesi dell’Asean che le loro preoccupazioni sulla rivalità tra Stati Uniti e Cina erano “ ragionevoli ”

Wang ha detto che la Cina non accetterebbe da Washington una lista di richieste unilaterali per negoziati con Pechino. “La porta per il dialogo con la Cina è aperta. Ma il dialogo dovrebbe essere fatto su basi di parità e con rispetto reciproco ”, ha detto.

Se gli Stati Uniti continuano a confrontarsi, la Cina prenderà questo con calma e senza paura “.

La rivalità tra Stati Uniti e Cina potrebbe costringere alcuni paesi a scelte sgradite

Wang stava parlando ai media statali cinesi dei sui recenti incontri nella provincia del Fujiancon con i ministri degli esteri di Singapore, Malesia, Indonesia, Filippine e Corea del Sud. Il cancelliere ha detto di aver informato i partner della Cina sul vertice dell’Alaska tra diplomatici statunitensi e cinesi, spiegando loro che era “ragionevole preoccuparsi per le Relazioni Cina-USA e dei riflessi di queste sui paesi regionali “.

Delegazione cinese in Alaska



Il vertice del mese scorso ad Anchorage si è aperto con un battibecco pubblico tra i diplomatici più importanti di Washington e Pechino ed è stato seguito da uno sforzo concertato da entrambe le parti per consolidare il sostegno dei loro partner tradizionali. La tesa dimostrazione della continua rivalità Cina-USA ha rafforzato le preoccupazioni che altri paesi potrebbero doversi schierare.

Wang ha detto che, per fare in modo che la cooperazione Cina-USA sia possibile, entrambe le parti dovrebbero rispettare le reciproche preoccupazioni principali e la Cina non accetterebbe richieste e condizioni unilaterali da Washington. “Resistiamo risolutamente a gravi interferenze negli affari interni della Cina, e ancora più risolutamente ci opponiamo a sanzioni unilaterali illegali imposte sulla base di bugie e false informazioni”, ha detto.

“La Cina non può ritirarsi perché dietro di noi ci sono molti paesi in via di sviluppo e di piccole e medie dimensioni. Ma la Cina ha il diritto di reagire perché dobbiamo difendere la sovranità nazionale e la dignità nazionale “.

Gli osservatori diplomatici hanno affermato che Pechino stava cercando di migliorare i legami con gli Stati Uniti che erano stati gravemente danneggiati sotto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma stava affrontando un dilemma sul tracciare una linea tra la cooperazione e la resistenza alla pressione degli Stati Uniti.

Alcune settimane dopo il vertice dell’Alaska, le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono ancora alte. Washington ha imposto ulteriori sanzioni a funzionari ed entità cinesi per presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, a seguito di una mossa simile da parte dell’Unione Europea. Entrambi i paesi hanno anche intensificato la loro presenza militare nel conteso Mar Cinese Orientale e Meridionale.

Segretario di Stato Blinken e delegazione USA in Alaska



Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti lavoreranno con la Nato e l’Unione europea per gestire le sfide comuni poste dalla Cina. Il 16 aprile il primo ministro giapponese Yoshihide Suga visiterà Washington per colloqui con il presidente Joe Biden.

Wang ha detto che Cina e Stati Uniti dovrebbero tenere più dialoghi sugli affari regionali e cooperare sulla pandemia, ma ha aggiunto che l’ascesa della Cina non può essere ribaltata. “È inevitabile che la Cina continui a svilupparsi e diventare forte. Questo è in linea con l’interesse a lungo termine e l’aspirazione comune dei paesi regionali, e questa tendenza non può essere contrastata “, ha affermato.

“La Cina non eviterà la concorrenza. Ma la concorrenza dovrebbe essere giusta ed equa e deve seguire le regole del mercato. Nessun altro dovrebbe privare gli altri paesi del loro legittimo diritto di cercare lo sviluppo “.

Fonte: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3128322/china-warns-us-against-taking-superior-position-global-affairs

Traduzione e sintesi: Luciano Lago