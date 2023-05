La Cina risponde alla retorica della “coercizione economica” dal vertice diviso e conflittuale del G7

Venerdì la Cina ha respinto ferocemente i piani del Gruppo dei Sette (G7) per “contrastare la coercizione economica della Cina” e spingere per “ridurre i rischi” delle loro relazioni economiche con la Cina al vertice in Giappone, affermando che gli Stati Uniti sono il più grande paese prepotente e ha sollecitato il G7 contro la diplomazia coercitiva e le piccole cricche esclusive.

Il vertice del G7 ha preso il via venerdì nella città giapponese di Hiroshima, dove i piani ostili contro Cina e Russia – nessuna delle quali fa parte del gruppo – dominano l’agenda, anche se il blocco è impantanato nella divisione interna e i suoi membri affrontano profondi problemi politici ed economici come la crisi del debito degli Stati Uniti, inflazione e resessione.

Gli analisti cinesi hanno affermato che un tale programma mostra che il G7 è diventato un meccanismo distruttivo, divisivo e conflittuale che va contro la tendenza della storia, mentre sottolineano che la divisione interna significa che gli Stati Uniti non saranno in grado di radunare altri membri per adottare le loro radicali misure anti- Trame cinesi.

Piccola cricca conflittuale

Dopo molte incertezze sulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potesse partecipare di persona a causa della crisi del debito degli Stati Uniti, il vertice del G7 si è aperto ufficialmente venerdì nella città giapponese dove gli Stati Uniti hanno sganciato una bomba atomica nel 1945. Biden si è unito ad altri leader del G7 in una visita all’Hiroshima Memorial Museum venerdì mattina, ma non si è scusato, sfidando le chiamate dall’interno del Giappone.

A Hiroshima, molte persone hanno inscenato proteste contro il vertice del G7, con alcuni striscioni e cartelli con la scritta “Junk G7”, “No Build-up to War” e “No to Japan-US Military Alliance”, secondo i corrispondenti dei vari media.

I leader del G7 hanno tenuto colloqui nel pomeriggio, ma i dettagli sul contenuto sono rimasti imprecisi. Tuttavia, secondo vari resoconti dei media occidentali, tra i punti principali all’ordine del giorno del vertice vi sono ulteriori sanzioni contro la Russia per la crisi ucraina e piani per “contrastare la coercizione economica della Cina”.

I leader del G7 dovrebbero rilasciare una dichiarazione congiunta che includa “una sezione specifica per la Cina”, elencando questioni che includono “coercizione economica e altri comportamenti”, ha riferito venerdì Reuters, citando un anonimo funzionario statunitense. Non sono stati offerti ulteriori dettagli. Nel frattempo, il Financial Times ha riferito che il G7 ha dato la priorità alla “riduzione del rischio” delle loro relazioni economiche con la Cina, escludendo un completo disaccoppiamento.

Tali piani hanno suscitato una dura risposta dalla Cina. In una regolare conferenza stampa di venerdì, Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha affermato che la Cina non si è mai impegnata in pratiche coercitive e di bullismo ed è inequivocabilmente contraria all’egemonia, all’unilateralismo e alla diplomazia coercitiva (al contrario degli Stati Uniti).

“Esortiamo il G7 a conformarsi alla tendenza generale di un’era aperta e inclusiva e ad astenersi dalla diplomazia coercitiva e dai ‘piccoli circoli’ chiusi ed esclusivi”, ha affermato Wang.

In osservazioni mirate, ha notato che gli Stati Uniti hanno inventato loro e detengono i diritti esclusivi alla diplomazia coercitiva. “Oggi, la diplomazia coercitiva è una caratteristica standard nella cassetta degli attrezzi della politica estera degli Stati Uniti. Per realizzare i propri interessi, gli Stati Uniti dispiegano il contenimento e la repressione in vari campi come la politica, l’economia, l’esercito e la cultura per impegnarsi nella diplomazia coercitiva, le sanzioni illegali e le interferenze sui paesi intorno mondo”, ha detto Wang, osservando che i paesi di tutto il mondo, in particolare i paesi in via di sviluppo, hanno sopportato il peso maggiore del danno.

Giovedì il ministero degli Esteri cinese ha anche ripubblicato un lungo rapporto sull’agenzia di stampa Xinhua sulla diplomazia coercitiva degli Stati Uniti e sul danno che questa ha arrecato, sottolineando che è anche spietato nei confronti dei suoi alleati. Aziende come la giapponese Toshiba, la tedesca Siemens e la francese Alstom sono state tutte vittime della diplomazia coercitiva degli Stati Uniti, ha affermato Wang.

“Il discorso degli Stati Uniti e del Giappone sulla coercizione economica della Cina è un’operazione tipica degli Stati Uniti”, ha detto venerdì al Global Times Li Haidong, professore presso l’Istituto di relazioni internazionali della China Foreign Affairs University, osservando che Stati Uniti e Giappone stanno cercando di “demonizzare” la Cina con la pretesa di “coercizione economica”.

Tutto questo fa parte del complotto degli Stati Uniti per attirare gli alleati affinché si uniscano al loro contenimento strategico dello sviluppo della Cina, ma dopo che molti paesi hanno espresso opposizione alla spinta degli Stati Uniti per un “disaccoppiamento” economico dalla Cina, ora sta propagandando nuove narrazioni come ” de-risking”, mentre in sostanza si sta ancora spingendo per un disaccoppiamento, ha osservato L

Commentando la cosiddetta strategia di “riduzione del rischio”, venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha anche sottolineato che nessuno dei maggiori rischi che il mondo deve affrontare attualmente, tra cui l’invasione di paesi più piccoli come l’Afghanistan e l’Iraq, La Libia e la Serbia, la violazione dei principi economici internazionali e delle regole commerciali , che predica il confronto e cerca di riportare il mondo in una guerra fredda, viene dalla Cina, ma da un piccolo numero di paesi che attaccano varie etichette alla Cina.

Date le divisioni all’interno del G7, la lotta sull’opportunità di inserire “la coercizione economica della Cina nel documento continuerà fino alla fine”, ha detto venerdì al Global Times Xiang Haoyu, ricercatore presso il China Institute of International Studies.

“Alla fine, è molto probabile che la Cina sarà nominata o citata in qualche modo, ma il tono della formulazione pertinente potrebbe essere più debole di quanto gli Stati Uniti e il Giappone si aspettassero inizialmente”, ha detto Xiang, indicando le principali divisioni all’interno del G7 non solo su argomenti legati alla Cina, ma anche sulle proprie politiche interne, come il cosiddetto anti-inflation act e il Chips act degli Stati Uniti.

Evidenziando queste divisioni, al vertice di venerdì, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha preso di mira gli Stati Uniti, chiedendo trasparenza sui sussidi industriali. “Dobbiamo fornire un ambiente aziendale chiaro e prevedibile alle nostre industrie di tecnologia pulita. Il punto di partenza è la trasparenza all’interno del G7 su come sosteniamo la produzione”, ha affermato von der Leyen, ha riferito Politico.

Le divisioni rimangono anche all’interno del G7 sulla questione di Taiwan, osservano gli analisti. Mentre gli Stati Uniti spingono incessantemente per uno scontro nello Stretto di Taiwan, alcuni sono diventati diffidenti nei confronti delle crescenti tensioni e dei rischi, hanno affermato.

“Dopo il vertice, le dichiarazioni sulle questioni riguardanti lo Stretto di Taiwan non saranno esattamente come desiderano gli Stati Uniti”, ha affermato Lü Xiang, ricercatore presso l’Accademia cinese delle scienze sociali. Tuttavia, è necessario ricordare ai paesi che quando gli Stati Uniti parlano di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan, in realtà significano interferenza, e non dovrebbero cadere in questa trappola.

Gli analisti hanno anche suggerito che i paesi del G7 potrebbero persino avere divergenze sulla crisi ucraina, poiché hanno coordinato le sanzioni contro la Russia prima e durante il vertice.

“In superficie, avranno alcuni appelli simili, ma le richieste di interesse dietro di loro devono essere diverse. Che sia dal punto di vista del profitto o della perdita, i loro sentimenti sono diversi”, ha detto Lü al Global Times venerdì.

Al vertice, i leader del G7 hanno concordato di inasprire le sanzioni contro la Russia e hanno promesso sostegno finanziario all’Ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si preparava a partecipare alla riunione, ha riferito Reuters.

Li ha detto che mentre la presenza segnalata di Zelensky probabilmente otterrà più sostegno dal G7, per alcuni membri del G7, si tratta anche di isolare la Russia in modo totale in ogni occasione internazionale.

“Lo stesso G7 è diventato un meccanismo di sabotaggio, divisione e confronto nel processo di integrazione economica globale. Questo è un meccanismo che va contro la tendenza della storia”, ha detto Li.

Traduzione: Global Times

Traduzione: Luciano Lago