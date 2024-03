La Cina riprende la diplomazia dello shuttle mentre i tamburi di guerra in Ucraina diventano più forti

di MK Bhadrakumar

L’annuncio del Ministero degli Esteri cinese mercoledì secondo cui il rappresentante speciale di Pechino per gli affari eurasiatici, Li Hui, lascerà il suo Paese il 2 marzo per un ” secondo round di diplomazia navetta alla ricerca di una soluzione politica della crisi ucraina ” può sembrare incongruo.

Due giorni prima, il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato di non escludere la possibilità di inviare truppe occidentali sul terreno in Ucraina per impedire una vittoria russa. Si prevede che Li Hui visiterà la Russia, il quartier generale dell’UE a Bruxelles, Polonia, Ucraina, Germania e Francia.

Il portavoce cinese Mao Ning ha limitato le aspettative aggiungendo che ” dietro tutto questo c’è un solo obiettivo che la Cina spera di raggiungere, cioè costruire il consenso per porre fine al conflitto e aprire la strada ai colloqui di pace”. La Cina continuerà a svolgere il suo ruolo, a promuovere la diplomazia, a raccogliere consenso e a fornire saggezza per la soluzione politica della crisi ucraina ”.

Macron è intervenuto dopo il vertice dei leader europei tenutosi lunedì a Parigi. Ma nella diplomazia c’è sempre qualcosa di più di ciò che sembra. Macron ha poi insistito sul fatto di aver parlato in modo abbastanza deliberato: “ Questi sono argomenti piuttosto seri. Ogni parola che dico su questo argomento viene soppesata, considerata e calcolata ”.

Tuttavia, i rappresentanti della maggior parte dei 20 paesi partecipanti al conclave di Parigi, in particolare della Germania , hanno successivamente preso posizione pubblica affermando che non avevano intenzione di inviare truppe in Ucraina e che erano fortemente contrari alla partecipazione ad operazioni militari contro la Russia.

Il ministro degli Esteri francese Stéphane Sejourné ha poi spiegato che la presenza di personale militare occidentale in Ucraina potrebbe essere necessaria per fornire alcuni tipi di assistenza, comprese le operazioni di sminamento e l’addestramento dei soldati ucraini, ma che ciò non implica la loro partecipazione all’operazione del conflitto.

La risposta della Casa Bianca è stata quella di riaffermare che gli Stati Uniti non avrebbero inviato truppe in Ucraina. La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson, ha dichiarato in un comunicato che Biden ” è stato chiaro sul fatto che gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina “. Anche il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha negato che le truppe americane possano essere inviate per lo sminamento, la produzione di armi o operazioni informatiche. Tuttavia, Kirby ha sottolineato che l’invio di truppe in Ucraina sarebbe una “ decisione sovrana ” della Francia o di qualsiasi altro paese della NATO.

È interessante notare, tuttavia, che due giorni dopo la reazione della Casa Bianca, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha aggiunto un avvertimento durante un’audizione davanti al Comitato per le Forze Armate della Camera: se l’Ucraina cade, Russia e NATO potrebbero entrare in un conflitto militare diretto, perché i leader russi ” non fermarsi qui ” se l’Ucraina viene sconfitta. “ Francamente, se l’Ucraina cade, credo davvero che la NATO combatterà la Russia ”, ha detto Austin.

Ciò che emerge da questa cacofonia è che è del tutto possibile che si stia preparando il terreno per un atterraggio morbido dell’idea di uno schieramento militare occidentale in Ucraina, in una forma o nell’altra. Alcune ore dopo la testimonianza di Austin di giovedì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto sul canale Telegram: ” Si tratta di una minaccia aperta contro la Russia o di un tentativo di preparare una scusa per Zelenskyj? Entrambi sono pazzi. Ma tutti possono vedere chi è l’aggressore: è Washington ”.

La NATO ha continuato a salire la scala dell’escalation, mentre la risposta russa è stata, nel complesso, quella di dare una marcia in più al “ tritacarne ” nella sua guerra di logoramento. Ma è la carcassa ucraina ad essere schiacciata e ciò non sembra importare né agli inglesi né agli americani.

C’è stato un tempo in cui l’attacco alla Crimea era considerato una “ linea rossa ”. Poi è arrivata l’esplosione del ponte di Crimea nell’ottobre 2022, il giorno dopo il 70esimo compleanno del presidente russo Vladimir Putin. La Russia è riuscita a riparare il ponte e a riaprirlo al traffico. L’Occidente incoraggiato lanciò quindi una serie di attacchi contro la flotta russa del Mar Nero.

La Russia ha ripetutamente affermato che gli inglesi, insieme agli Stati Uniti, hanno agito da vedette fornendo al regime di Kiev le coordinate degli obiettivi e che gli attacchi alla flotta del Mar Nero sono stati infatti letteralmente effettuati sotto la direzione dei servizi speciali britannici. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto ieri : ” In generale, la domanda da porsi non è il coinvolgimento della Gran Bretagna in singoli episodi del conflitto in Ucraina, ma quello dello scoppio e della partecipazione di Londra alla guerra ibrida anti-russa . In effetti, recenti rapporti affermano che nientemeno che il capo di stato maggiore della difesa britannico, l’ammiraglio Tony Radakin, ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della strategia militare dell’Ucraina nel Mar Nero.

In retrospettiva, esiste una tabella di marcia della NATO per portare la guerra alla Russia, con la fase finale che prevede una nuova campagna di attacchi aerei contro l’industria russa del petrolio e del gas. Un’escalation di questa portata e sofisticatezza è possibile solo con la partecipazione diretta o indiretta del personale della NATO e dell’intelligence in tempo reale fornita dai satelliti o dalle stazioni terrestri degli Stati Uniti. Allo stesso modo, non esiste più alcun tabù su ciò che l’Ucraina può fare con le armi fornite dai paesi della NATO.

Ultimamente la CIA ha cominciato a parlare sfacciatamente di tutto questo. Lunedì il New York Times ha pubblicato un rapporto esclusivo su una rete di basi di spionaggio sostenute dalla CIA costruite negli ultimi otto anni dal colpo di stato di Kiev del 2014 che comprende 12 siti segreti lungo il confine russo.

È ovvio che se, a livello diplomatico, i ripetuti tentativi della Russia di fermare i combattimenti sono stati ignorati dall’Occidente – i negoziati di Istanbul alla fine di marzo 2022; La proposta di Putin di un congelamento dei movimenti in prima linea e di un cessate il fuoco dall’autunno del 2022, poi nel settembre 2023 – la CIA e il Pentagono hanno cercato di ottenere la vittoria a tutti i costi.

Anche dopo il settembre 2023, Putin ha espresso la volontà di congelare l’attuale linea del fronte e di passare al cessate il fuoco, e lo ha fatto conoscere anche attraverso diversi canali, anche attraverso governi stranieri che intrattengono buoni rapporti sia con la Russia che con gli Stati Uniti. Ma ha vinto la fazione che vuole schiacciare militarmente la Russia a tutti i costi. L’osservazione di Austin venerdì suggerisce che questa passione sembra essere impermeabile ai fatti sul campo.

Non commettere errori: il 24 febbraio Canada e Italia si sono uniti a Regno Unito, Germania, Francia e Danimarca nella firma di accordi di sicurezza decennali con Kiev. Questi accordi sottolineano un impegno collettivo nei confronti della sovranità dell’Ucraina e delle sue aspirazioni ad aderire all’alleanza militare della NATO, il che implica che il loro obiettivo è uno scontro a lungo termine con la Russia. L’Europa sta attualmente discutendo lo spiegamento di truppe sul terreno in Ucraina.

In questo contesto preoccupante, cosa può sperare Li Hui durante il suo incontro con il vice capo del dipartimento, Mikhail Galuzin, un diplomatico russo di medio rango al Ministero degli Esteri, il 3 marzo? Insomma, se è fuori dubbio l’interesse della Cina a risolvere la crisi ucraina, la “ diplomazia navetta ” di Li Hui può essere vista solo come uno sforzo per comprendere le attuali posizioni delle parti, visto che la situazione è cambiata dal maggio 2023, quando ha contattato per l’ultima volta – e il fatto è che si discute attivamente sulle prossime fasi del conflitto in Occidente dopo il fallimento della controffensiva ucraina.

È concepibile che questo aggiornamento delle opinioni delle parti consentirà a Pechino di prendere decisioni riguardo alle sue azioni. Si parla anche di un possibile viaggio in Europa del presidente Xi Jinping, che potrebbe includere la Francia.

La Cina sta lavorando per ricostruire la fiducia con le potenze europee ed entrambe le parti puntano ad una cooperazione pragmatica nonostante gli attriti geopolitici. La Cina rimane incuriosita dall’appello di Macron per l’ ” autonomia strategica ” dell’Europa . Nel frattempo, lo spettro di Donald Trump infesta sia l’Europa che la Cina, il che, si spera, aumenterà le possibilità di quest’ultima di conquistare la fiducia dell’Europa.

MK Bhadrakumar

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Gerard Trousson