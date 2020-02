La Cina protesta contro le dichiarazioni “razziste e denigratorie” di Mike Pompeo

da Redazione

La Cina ha respinto e protestato contro l’ambasciata americana per minacce ricevute da parte del Segretario di Stato Mike Pompeo di ritorsioni a causa del caso del Wall Street Journal (WSJ), ha affermato il Ministero degli Esteri a Pechino.

Una dichiarazione ufficiale afferma che Hua Chunying, direttore del Dipartimento Informazioni del Ministero degli Affari Esteri, ha convocato un funzionario di missione degli Stati Uniti e ha presentato il disaccordo del governo cinese sulle dichiarazioni di Pompeo.

Il rappresentante della RPC ha deplorato che il capo della diplomazia americana non consideri i gravi errori del WSJ e il suo articolo irresponsabile sulla lotta del gigante asiatico contro l’epidemia di COVID-19, visto come libertà di espressione.

Pechino ha revocato le credenziali di stampa di tre corrispondenti del giornale perché i media non si sono scusati o indignati sui responsabili del materiale intitolato “La Cina, il vero paziente dell’Asia”, pubblicato lo scorso giorno 3 e che ha causato indignazione per il suo approccio dispregiativo .

L’espressione del “paziente asiatico” fu usata in modo dispregiativo alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo per riferirsi a questa nazione quando subì divisioni interne e tentativi di colonizzare dalle potenze occidentali, che la costrinsero a firmare una serie di trattati per ottenere concessioni commerciali.

Hua ha descritto la posizione di Pompeo sull’incidente del WSJ inaccettabile come le sue minacce ai media cinesi con uffici sul suolo americano.

“Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno imposto molte misure restrittive alle agenzie di stampa cinesi, sebbene i suoi giornalisti svolgano il loro lavoro con obiettività ed etica professionale”, ha detto Hua.

In precedenza il Ministero degli Esteri della Cina aveva dichiarato che tale articolo del Wall Street Journal conteneva dichiarazioni razziste e attaccava maliziosamente la Cina, denigrando gli sforzi di questo paese per combattere l’epidemia del Coronavirus.

Cinesi in attesa di verifiche tamponi antivirus

Ha avvertito che Pechino prenderà contromisure se Washington rimane impegnata a molestare e limitare il lavoro dei corrispondenti stampa del paese asiatico.

La scorsa settimana la Casa Bianca ha classificato come missioni estere l’agenzia Xinhua, la stazione televisiva CGTN, la stazione China Radio International e i quotidiani China Daily e People’s Daily, e le ha costrette a seguire le stesse regole delle ambasciate e dei consolati sotto l’argomento di che sono controllati dal governo cinese.

Lo stato asiatico ha confutato la decisione, l’ha considerata un atto della guerra fredda e ha difeso l’importante ruolo delle organizzazioni dei media nel facilitare la comunicazione e la comprensione tra i popoli di diversi paesi.

Fonti: RT News – Global Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago