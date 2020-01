La Cina potrebbe schierarsi dalla parte dell’Iran in una guerra con gli Stati Uniti

da Redazione





di Christina Lin

I legami di Pechino con Teheran sono cruciali per la sua energia e strategie geopolitiche, e con Mosca anche nel mix, una più ampia conflagrazione è una possibilità reale.

Dopo l’assassinio americano del generale iraniano Qasem Soleimani venerdì, lo Spiegel Online ha osservato che quanto accaduto è simile a una dichiarazione di guerra contro l’Iran. Ora il Congresso degli Stati Uniti si sta affrettando per un dibattito su una dichiarazione di guerra formale, anche se difficilmente bloccherà la marcia della Casa Bianca di Trump verso il campo di battaglia.

Lo scorso marzo, il presidente Donald Trump ha riesaminato il piano del Pentagono di inviare 120.000 truppe statunitensi per contrastare l’Iran e l’attuale accumulo militare di dispiegamento di 3.500 truppe statunitensi in più nella regione potrebbe far parte di quel piano. Inoltre, nel 2017, un think-tank che gode di stretti legami con il segretario di Stato Mike Pompeo e la Casa Bianca di Trump, ha inviato un promemoria di sette pagine che delinea i piani per il cambio di regime in Iran e lo scenario attuale sembra essere tolto da questo programma.

La domanda successiva è: come reagiranno le potenze regionali a una guerra USA-Iran?

La Cina e la Russia sembrano già aver risposto a questa domanda attraverso i loro giochi di guerra nel Golfo dell’Oman la scorsa settimana, e il segnale agli Stati Uniti è che l’Iran non è isolato e ha potenti alleati. In effetti, l’anno scorso il colonnello dell’esercito americano in pensione Douglas Macgregor aveva già avvertito che una guerra con l’Iran poteva coinvolgere nel conflitto la Cina e la Russia.

Attualmente, la reazione della Cina è quella di sollecitare sia l’Iran che gli Stati Uniti a mantenere tensioni calme e inasprite e a monitorare attentamente la situazione. Pechino non vuole la guerra e ha bisogno della stabilità nel Medio Oriente per perseguire il piano di integrazione eurasiatica dell’Iniziativa Belt and Road. Ha una grande posta in gioco nella stabilità dell’Iran: è la Cina il più grande acquirente di petrolio iraniano, la Cina è il principale partner commerciale dell’Iran e l’Iran è un nodo geografico chiave per la BRI.

Fino ad ora, la Cina ha cercato di bilanciare i suoi rapporti con l’Arabia Saudita e l’Iran in Medio Oriente e ha creato un firewall tra i due, anche se l’Iran è più significativo nel calcolo strategico della Cina, dato che l’Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Arabo sono ancora sotto l’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti e ospitano basi militari statunitensi. La Cina è anche contraria a un ulteriore cambio di regime sponsorizzato dall’Occidente nella regione e l’Iran è un partner importante per controbilanciare l’egemonia degli Stati Uniti e la spinta verso un mondo multipolare.

“Gli interessi della Cina”

Se scoppiasse una guerra USA-Iran e il governo iraniano venisse rovesciato, sarebbe devastante per gli interessi regionali della Cina. Come ha scritto Robert Kaplan in un articolo del New York Times intitolato “Non si tratta dell’Iran. Riguarda la Cina ”, l’attuale contrapposizione USA-Iran riguarda qualcosa di molto più vasto.

La geografia conta in geopolitica e il Golfo di Oman separa non solo Oman e Iran, ma anche Oman e Pakistan, dove la Cina ha completato un porto all’avanguardia a Gwadar. È una cerniera che unisce il Medio Oriente, il subcontinente dell’Asia meridionale e l’Asia orientale nella BRI cinese.

La Cina è anche un importatore netto di petrolio e ottiene metà del suo approvvigionamento dal Golfo Persico. Eppure la Marina degli Stati Uniti mantiene il controllo delle linee marittime delle comunicazioni. In quanto tale, la Cina è preoccupata, in primo luogo, delle restrizioni statunitensi alle importazioni di petrolio cinesi a causa di uno scontro attraverso lo stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale e, in secondo luogo, eventi all’estero che potrebbero portare a una volatilità dei prezzi che potrebbe danneggiare l’economia cinese. Ancora più importante, la Cina ha bisogno dell’Iran nel ” fianco orientale ” del Golfo Persico per impedire un blocco completo da parte della Marina americana.

Esercitazioni navali Iraniane Russo Cinesi nel mare di Oman

Questo piano assicurativo contro una remota eventualità è stato illustrato in un articolo del 2000 pubblicato dalla prestigiosa Società cinese per la strategia e la gestione (CSSM) nel suo influente Journal of Management and Strategy. L’autore dell’articolo Tang Shiping, ricercatore associato presso l’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS), ha affermato che gli Stati Uniti controllano già la riva occidentale del Golfo Persico ricco di petrolio attraverso i suoi delegati filoamericani (Arabia Saudita e piccoli stati del Golfo ), rendendolo in effetti un “mare interno” per gli Stati Uniti e le sfide a quella posizione potrebbero fallire.

Tuttavia, se la Cina e la Russia espandessero le relazioni con l’Iran, potrebbero mantenere un “equilibrio minimo” per contrastare le mosse statunitensi. Poiché garantire le importazioni di petrolio dal Golfo richiede sia la Cisgiordania controllata dagli Stati Uniti sia la banca orientale iraniana sostenuta dalla Cina e dalla Russia, questo asse impedirebbe agli Stati Uniti di attuare embargo petroliferi contro altri paesi e Washington non chiuderebbe alle forniture il petrolio cinese del Golfo , poiché Cina, Russia e Iran controllano la “sponda orientale” del Golfo.

Comandanti militari cinese e iraniano

Un grande conflitto di potere?

In passato, la posizione del Medio Oriente in Cina era un atto equilibrato per coinvolgere l’Iran senza contemporaneamente alienare gli Stati Uniti. Tuttavia, quello che è cambiato ora è il rapido deterioramento delle relazioni sino-americane e il disaccoppiamento nell’ultimo anno in una nuova guerra fredda . Con l’ostilità degli Stati Uniti e la “massima pressione” verso Pechino, Mosca e Teheran (tutti soggetti a sanzioni statunitensi), Washington sta spingendo tutti e tre a integrarsi, come dimostra il recente esercizio militare congiunto nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano.

Quindi, come avvertono il colonnello Douglas Macgregor e la dott.ssa Lydia Wilson dell’Università di Oxford, se gli Stati Uniti attaccassero l’ Iran in una guerra su vasta scala, potrebbero annunciare l’entrata aggiuntiva di due potenze nucleari nel teatro delle operazioni e trasformare la guerra bilaterale in una grande- conflitto di potere.

https://www.asiatimes.com/2020/01/article/could-china-take-irans-side-in-a-war-with-us/

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago